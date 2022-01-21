Словосочетание «британский флаг» в русском языке имеет два значения. Во-первых, собственно флаг Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии. На этой неделе МИД Великобритании заявил, что ситуация на Украине является приоритетом для него. Во-вторых, ироническое «порвать на британский флаг» – то что сделал Порошенко с Зеленским

Собственно, мы уже неоднократно писали, что на Западе за Украину отвечает именно Великобритания. Это обстоятельство получило на неделе несколько подтверждений. Впрочем, преувеличивать влияние Великобритании на ситуацию на Украине пока не стоит.

Разрядка?

К концу недели появилась целая серия сигналов, свидетельствующих о разрядке напряжённости вокруг Украины.

Во стороны США:

— Джозеф Байден и Джейн Псаки довольно осторожно комментировали украинскую тему. В частности, понятно, что Украина не получит прямой военной помощи, на её территории не будут размещены наступательные вооружения и в НАТО её не возьмут. Даже «гибридную агрессию» США готовы «простить» — в смысле, любая дестабилизация ситуации на Украине не будет обязательно рассматриваться как следствие «российской агрессии», а для введения дополнительных санкций нужны будут серьёзные основания. Правда, гарантии США давать не спешат — ни России, ни, тем более, Украине.

— Госсекретарь Энтони Блинкен в Киеве заявил, что США желают урегулировать кризис дипломатическим путём и подчеркнул необходимость выполнения Минских соглашений (по умолчанию предполагается, что выполнять их должна Россия, но уже само упоминание важно).

Со стороны России:

— Регистрация фракцией КПРФ проекта постановления о признании ДНР и ЛНР вызвала негативную реакцию первого зампреда думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктора Водолацкого — преждевременно, дескать, мешает переговорам.

— Замглавы МИДа Сергей Рябков на клубе «Валдай» сообщил, что Россия готова обойтись без прямых гарантий невступления Украины в НАТО.

Со стороны Украины:

Владимир Зеленский записал видеообращение, в котором призвал граждан не нервничать из-за войны. Это заявление можно трактовать так, что он не хочет обострения. Правда, ещё больше он не хочет выполнять Минские соглашения, а в раздувании паники вокруг «российского вторжения» видит попытку запугать Украину и принудить её к каким-то уступкам.

Со стороны Турции:

Эрдоган предложил своё посредничество при организации встречи Зеленского и Путина (российская сторона предложение вежливо отклонила), а также пообещал 3 февраля посетить Украину.

Резюме:

Сигналы, несомненно, хорошие, но они не гарантируют, что нового обострения не случится. Из опыта следует, что самый опасный промежуток времени — с 4 по 20 февраля, когда будет проходить Олимпиада в Пекине.

Возвращение Порошенко

Возвращение экс-президента и суд по избранию ему меры пресечения совпали с визитом Блинкена в том числе территориально (окна отеля «Хайятт», в котором поселили госсекретаря, выходят на Печерский райсуд), что само по себе намекало на исход всей операции.

Даже при том, что мобилизационные мероприятия «Европейской солидарности» в целом эффекта не дали (по сведениям наших источников собравшаяся массовка на порядок отставала от плановых показателей), шум был поднят вполне достаточный.

Результат немного предсказуемый — Порошенко отпустили под личное обязательство. Что было совершенно справедливо расценено как грандиозный провал Зеленского. В условиях, когда Запад не дал согласия на эффективное преследование Порошенко, мероприятие либо вообще не надо было проводить, либо надо было довести до конца любой ценой.

У этого провала будет минимум два серьёзных последствия.

Во-первых, у адвокатов всех людей, которые из-за обвинений в государственной измене подверглись домашнему аресту или содержанию под стражей (Медведчук, Вышинский) возникнет вопрос — «а что, так можно было»?

Во-вторых, ориентированные на Зеленского чиновники начнут задумываться над своим будущим и искать пути отступления.

«Фаустпатрон» для «фольксштурма»

Великобритания предоставила Украине 1260 ПТРК NLAW. Это шведский одноразовый гранатомёт типа Faustpatrone, адаптированный для действия скорее в городских условиях (эффективная дальность стрельбы до 600 метров).

Выпускается он с 2009 года, срок хранения — 20 лет. Сейчас на Украину поставляются гранатомёты, которые изымаются с армейских складов. Эксперты полагают, что Великобритания избавляется от «просрочки», а на Украине, очевидно, рассчитывают на использование оружия в ближайшее время. Если войны почему-то не случится, утилизацией придётся заняться МО Украины за свой счёт…

Самое важное, конечно, именно ориентация на использование гранатомёта в уличных боях.

В случае «российской агрессии» смысл этого оружия несколько теряется. Логичным выглядит его передача частям территориальной обороны для защиты населённых пунктов, но это только если представлять взятие, например, Киева по модели «новогоднего штурма» Грозного в 1994-95 году. Однако, западные эксперты полагают, что российское командование выводы из провала штурма сделало ещё тогда. В нынешних же публикациях указывается, что российская армия крупные города брать не будет — просто обойдёт их и дождётся капитуляции.

Таким образом, уличные бои могут вестись в том случае, если украинская армия опять попытается вести наступательные действия в Донбассе — регион очень урбанизирован и почти любое наступление будет проходить в городах.