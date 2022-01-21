В пятницу, 21 января, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен проведут переговоры в Женеве в рамках уже начавшихся консультаций о предоставлении взаимных гарантий безопасности, однако Запад до сих пор не представил свой ответ на предложения Москвы

Предстоящие контакты глав внешнеполитических ведомств чрезвычайно важны в свете состоявшихся неделей ранее консультаций по российским предложениям о гарантиях безопасности и процесса формулирования ответа со стороны США и НАТО, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, добавив, что повестка дня переговоров глав МИД РФ и Госдепартамента США абсолютно понятна. Сложный расклад. Чем завершились переговоры России и Запада по гарантиям безопасности © REUTERS, Olivier Hoslet/Pool

Российская сторона неоднократно подчёркивала, что ответ на переданную в декабре инициативу должен быть предоставлен в разумные сроки, поскольку ситуация достигла критической отметки, о недопустимости забалтывания предложений Западом говорил и президент РФ Владимир Путин. Однако в Швейцарию госсекретарь США Энтони Блинкен не везёт письменные ответы на российские предложения, поскольку, как объяснил на совместной пресс-конференции с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой в Киеве 18 января, американцам нужно провести оценку прошедшего переговорного марафона, а с результатами пообещал ознакомить украинских политиков. Он отметил, что в ходе консультаций США не выступали с какими-либо предложениями, а лишь озвучили свои озабоченности относительно вызовов, которые «Россия представляет безопасности европейского региона».

Как сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, на встрече главы внешнеполитических ведомств определятся с дальнейшими возможными шагами по переговорам о гарантиях безопасности.

«Тот факт, что мы встречаемся в Женеве, тот факт, что мы будем обсуждать консультации и обмен мнениями, которые состоялись за последние 10 дней, также говорит о том, что дипломатия остаётся открытой возможностью, которую мы намерены реализовывать так долго и далеко, как только сможем. <…> К сожалению, мы продолжаем наблюдать, как Россия наращивает весьма значительные силы на границах с Украиной. Этот процесс, похоже, продолжается», — добавил Блинкен.

На эти обвинения американскому коллеге в тот же день в телефонном разговоре ответил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров: он призвал Блинкена в контексте ситуации в Донбассе не тиражировать спекуляции о якобы готовящейся «российской агрессии», а заставить власти в Киеве выполнить в полном объёме Минские соглашения. Между миром и войной. К чему готовят Украину власти и Запад © REUTERS, Alex Brandon

Что касается непонимания российских предложений, о которых сказал госсекретарь, то президенту США Джо Байдену всё ясно. На пресс-конференции 19 января, посвящённой годовщине правления, рассказал о своём недавнем разговоре с Путиным.

«2 вопроса, по которым он мне сказал, что хочет гарантий. Первое, что Украина никогда не будет частью НАТО. Второе, что НАТО не будут размещать стратегические вооружения на Украине. Мы можем что-нибудь сделать с тем, что касается второй части. Что касается первой части, у нас есть ряд договоров на международном уровне и в Европе, которые предполагают, что вы можете выбирать, с кем вы хотите быть», — сказал американский лидер.

Москва и не оспаривает право других государств на участие в тех или иных альянсах, дело в том, как пояснил Лавров, что западные политики опускают вторую часть фразы, прописанной в документах, принятых на высшем уровне: каждая страна имеет право выбирать себе союзы, но при этом обязана обеспечивать свою безопасность таким образом, чтобы не подвергать угрозе безопасность любой другой страны. Российские дипломаты попросили представителей Германии, как и США, объяснить, как они толкуют на практике вот эту конкретную часть обязательств, и сейчас ожидают обещанные ответы на озвученные инициативы, чтобы продолжить переговоры.

«Вероятность того, что Украина присоединится к НАТО в ближайшей перспективе, не слишком высока, учитывая то, что им надо проделать намного больше работы в том, что касается демократии и ещё ряда аспектов, а также с учётом того, проголосуют или нет основные союзники на Западе за то, чтобы принять Украину прямо сейчас», — продолжил Байден. Дмитрий Стешин: Украина в НАТО — это красная линия. Но для США, а не для России © Facebook, Дмитрий Стешин

Таким образом президент США фактически отказал Украине во вступлении в Североатлантический альянс. Прямым текстом он этого сказать не может, поскольку такое заявление и американские внутриполитические силы, и партнёры США на международной арене расценили бы как предательство курса, который Запад продвигает долгие годы, а также, что ещё страшнее для Байдена, как капитуляцию перед Путиным, дескать, российский лидер потребовал дать гарантии невступления Украины в НАТО, и хозяин Белого дома тут же их предоставил.

Дабы сохранять хорошую мину при плохой игре, Байден выступил с традиционными предупреждениями в адрес России, которая, по его мнению, предпримет действия в направлении «вторжения на Украину». В таком случае её ждут жёсткие экономические последствия, например, российские банки не смогут осуществлять долларовые операции, однако при этом Байден признал, что такие ограничения​​​​​​​ могут негативно сказаться на экономике самих США и стран Европы. По мнению первого заместителя председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимира Джабарова, американская экономика находится не в том состоянии, что не сможет позволить себе такие антироссийские санкции.

«Очевидно, что подобные заявления Байдену готовят политики, но их не видят экономисты. Запрет иметь дело с долларом будет страшен в первую очередь для самих США. Все мировые державы задумаются, выгодно ли для них вкладывать в эту валюту, если в любой момент их банки могут потерять возможность с ним работать. И в первую очередь, это будет КНР», — пояснил сенатор.

В то же время ситуацию на украинском направлении обостряет сам Вашингтон и его союзники, вооружая Киев. США не только выделят ему дополнительную военную помощь на сумму $200 млн, но и, как сообщила газета Politico со ссылкой на источник в Белом доме, разрешили странам Балтии передать Украине часть имеющегося у них оружия американского производства, а именно противотанковые ракетные комплексы Javelin и ракеты класса «земля — воздух» (согласно нормам экспортного контроля США, без предварительного разрешение Госдепартамента передача вооружения третьим государствам запрещена). Асафов о том, что будет делать Киев, если США прикажут выполнить Минские соглашения © REUTERS, Alex Brandon

Передача оружия Киеву свидетельствует о подготовке Западом провокаций, подчеркнула Мария Захарова, а прикрытием для них служит развёрнутая западными и украинскими СМИ и официальными лицами информационная кампания о скором «вторжении» России на Украину.

Источник издания «Известия», знакомый с ходом переговорного процесса, рассказал, что встреча Лаврова и Блинкена в Женеве 21 января подразумевает лишь обсуждение вопроса о гарантиях безопасности, а реальные переговоры могут начаться только после того, как Москва получит письменный ответ, тогда и будут приниматься решения, но пока такого ответа нет.

«Я думаю, что реально мы договоримся с американцами года через 2. Это очень длительный процесс. Кстати, скоро будет 50 лет, как заключали хельсинкские соглашения, это было в 1975 году. Как раз думаю, что году к 2024-му будет заключено новое соглашение о безопасности в Европе. И тогда тоже хельсинкские соглашения обсуждались более двух лет, и там основным треком были переговоры между СССР и США, то же самое происходит сейчас», — считает политолог Марат Баширов.