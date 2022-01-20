Мировой энергетический кризис принимает на Украине особенно тяжелые и уродливые формы. Сговор государства с крупными сетями АЗС, стратегические просчеты и в целом низкий уровень госуправления - все это вносит свой вклад в приближающуюся катастрофу

Бензин на Украине растет в цене. Совсем скоро стоимость может вырасти в полтора раза. Если сегодня стоимость литра на Украине составляет 28 грн (75,32 руб), то уже в феврале она может вырасти до 40 грн (120 рублей), рассказал 19 января директор украинской сети АЗС Prime Дмитрий Леушкин в комментарии UBR.

«Если мы дойдем до 29 грн/доллар — а я считаю, что дойдем (19 января курс составлял 28,4 грн/доллар — ред.) — значит, у нас 14 числа премиальные сети будут стоить 40 грн/л. А автогаз соответственно — 25 грн/л. Это чтобы на День влюбленных все сидели дома и один к одному не ездили», — горько пошутил специалист.

Рост цен обусловлен как внешнеэкономическими факторами, так и ошибками властей, не исключен и корпоративный сговор крупных участников рынка.

Зловредное регулирование

Директор сети автозаправочных станций (АЗС) SulOil Леонид Косянчук отмечает, что ввод госрегулирования цен на топливо в апреле 2021 года привел только к тому, что крупные сети автозаправок стали устанавливать как розничные, так и оптовые цены выше среднерыночных.

«Я не уверен, что целью этого "госрегулирования" было сдерживание цены», — сказал он на пресс-конференции в издании «Голос» 19 января.

Действительно, украинцы после начала госрегулирования цен Минэкономики стали платить за топливо больше, отметил глава Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко на той же пресс-конференции в «Голосе».

«Если средний показатель инфляции в 2021 году составил 10%, то по топливу — 26%. Это официальные данные Госстата. То есть, в тот год, когда правительство внедрило госрегулирование в топливном секторе, мы получили рост в 2,5 раза больше, чем средний уровень инфляции», —подчеркнул эксперт.

Украина: между топливным кризисом и топливным бунтом © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

«Эта цена уже на $14 выше, чем предсказывала на 2022 год американская торговая палата. Уровень цен на нефть ушел в отрыв», — подчеркнул он

По его мнению, это связано с ситуацией на рынке газа и восстановлением мировой экономики после карантинных ограничений.

Всемогущий дефицит

Для Украины такое развитие ситуации опасно тем, что в стране с момента обретения независимости так и не озаботились созданием стратегических запасов нефтепродуктов и стабилизационного фонда, который бы сглаживал рыночные колебания.

«То есть, любой кризис — как политический, так и на нефтяном рынке — на Украине будет сказываться самым непосредственным образом. Мы получим не просто "мировые цены плюс", мы получим мировые цены по спекулятивной цене», — отметил еще один участник дискуссии, экономист Всеволод Степанюк.

Любой рынок в условиях дефицита — это спекулятивная цена, добавил он, поэтому получается, что действия украинского государства постоянно приводят к напряжению на топливном рынке. Для страны это чревато самыми печальными последствиями.

«Если у вас нечем топить, если у вас не на чем ездить, если у вас не из чего сделать удобрения, то депопуляция будет очевидной, как и деградация людей. Собственно, именно это мы видим по Украине», — констатировал Степанюк.

Он также считает, что дефицит нефтепродуктов на Украине может быть создан искусственно — «наша власть может сделать дефицит даже из хлеба — при максимальном в истории урожае». Он назвал искусственно созданным и дефицит газа на Украине.

«Точно так же может быть и сделан дефицит нефтепродуктов. Отсутствие запасов чревато дефицитом при любой турбулентности на рынке», — подчеркнул эксперт.

Причем если дефицит возникнет из-за прекращения поставок из России и Белоруссии — на них приходится 80% всего украинского импорта — то найти адекватную замену этому топливу не получится. И виноваты в этом исключительно украинские власти.

Украина без портов

Хотя закупить нефтепродукты в других странах возможно, на первый план выходят вопросы логистики. Например, от расположенного в Белоруссии Мозырского НПЗ до границы с Украиной всего 30 км.

Можно было бы поставлять топливо в украинские порты — морские перевозки самые дешевые по затратам — однако железнодорожная инфраструктура не позволяет доставлять это топливо до потребителей, отметил Косянчук.

«У нас порты могут принять большие объемы нефти и нефтепродуктов, но железнодорожная система неспособна эти объемы развезти. Если не ошибаюсь, она способна вывезти в месяц из портов всего 150 тыс. тонн», — отметил эксперт.

Украина на грани. Топливный кризис на пороге © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

«Нету подвижного состава. Подвижной состав весь угробили, выработали его ресурс. Нового закупить не за что, потому что все деньги ушли на оплату услуг наблюдательных советов, Сережи Лещенко («героя Майдана» — ред.) и прочих», — заявил Косянчук.

По его мнению, все проблемы Украины происходят из-за крайне низкого профессионального уровня тех, кто на Украине занимается энергетикой на государственном уровне.

«Специалистов нет. Потому что если сегодня Зорян Шкиряк, Владимир Вятрович и Таня Черновол (еще три «героя Майдана» — ред.) комментируют энергетические вопросы по телевидению, то дальше идти некуда», — подчеркнул он.

В результате работы нынешней украинской власти в стране может начаться самый настоящий энергетический голод, который, по мнению Всеволода Степанюка, убивает намного эффективнее любого другого оружия.