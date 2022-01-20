Бензин на Украине растет в цене. Совсем скоро стоимость может вырасти в полтора раза. Если сегодня стоимость литра на Украине составляет 28 грн (75,32 руб), то уже в феврале она может вырасти до 40 грн (120 рублей), рассказал 19 января директор украинской сети АЗС Prime Дмитрий Леушкин в комментарии UBR.
«Если мы дойдем до 29 грн/доллар — а я считаю, что дойдем (19 января курс составлял 28,4 грн/доллар — ред.) — значит, у нас 14 числа премиальные сети будут стоить 40 грн/л. А автогаз соответственно — 25 грн/л. Это чтобы на День влюбленных все сидели дома и один к одному не ездили», — горько пошутил специалист.
Рост цен обусловлен как внешнеэкономическими факторами, так и ошибками властей, не исключен и корпоративный сговор крупных участников рынка.
Зловредное регулирование
Директор сети автозаправочных станций (АЗС) SulOil Леонид Косянчук отмечает, что ввод госрегулирования цен на топливо в апреле 2021 года привел только к тому, что крупные сети автозаправок стали устанавливать как розничные, так и оптовые цены выше среднерыночных.
«Я не уверен, что целью этого "госрегулирования" было сдерживание цены», — сказал он на пресс-конференции в издании «Голос» 19 января.
Действительно, украинцы после начала госрегулирования цен Минэкономики стали платить за топливо больше, отметил глава Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко на той же пресс-конференции в «Голосе».
«Если средний показатель инфляции в 2021 году составил 10%, то по топливу — 26%. Это официальные данные Госстата. То есть, в тот год, когда правительство внедрило госрегулирование в топливном секторе, мы получили рост в 2,5 раза больше, чем средний уровень инфляции», —подчеркнул эксперт.
Существенную цель в подорожании топлива играет внешний фактор, добавил он. Стоимость нефти на мировых рыннках дорожает последние месяцы, марка Brent торговалась 19 февраля по цене почти $90 за баррель. Это рекордный показатель с 2014 года.
«Эта цена уже на $14 выше, чем предсказывала на 2022 год американская торговая палата. Уровень цен на нефть ушел в отрыв», — подчеркнул он
По его мнению, это связано с ситуацией на рынке газа и восстановлением мировой экономики после карантинных ограничений.
Всемогущий дефицит
Для Украины такое развитие ситуации опасно тем, что в стране с момента обретения независимости так и не озаботились созданием стратегических запасов нефтепродуктов и стабилизационного фонда, который бы сглаживал рыночные колебания.
«То есть, любой кризис — как политический, так и на нефтяном рынке — на Украине будет сказываться самым непосредственным образом. Мы получим не просто "мировые цены плюс", мы получим мировые цены по спекулятивной цене», — отметил еще один участник дискуссии, экономист Всеволод Степанюк.
Любой рынок в условиях дефицита — это спекулятивная цена, добавил он, поэтому получается, что действия украинского государства постоянно приводят к напряжению на топливном рынке. Для страны это чревато самыми печальными последствиями.
«Если у вас нечем топить, если у вас не на чем ездить, если у вас не из чего сделать удобрения, то депопуляция будет очевидной, как и деградация людей. Собственно, именно это мы видим по Украине», — констатировал Степанюк.
Он также считает, что дефицит нефтепродуктов на Украине может быть создан искусственно — «наша власть может сделать дефицит даже из хлеба — при максимальном в истории урожае». Он назвал искусственно созданным и дефицит газа на Украине.
«Точно так же может быть и сделан дефицит нефтепродуктов. Отсутствие запасов чревато дефицитом при любой турбулентности на рынке», — подчеркнул эксперт.
Причем если дефицит возникнет из-за прекращения поставок из России и Белоруссии — на них приходится 80% всего украинского импорта — то найти адекватную замену этому топливу не получится. И виноваты в этом исключительно украинские власти.
Украина без портов
Хотя закупить нефтепродукты в других странах возможно, на первый план выходят вопросы логистики. Например, от расположенного в Белоруссии Мозырского НПЗ до границы с Украиной всего 30 км.
Можно было бы поставлять топливо в украинские порты — морские перевозки самые дешевые по затратам — однако железнодорожная инфраструктура не позволяет доставлять это топливо до потребителей, отметил Косянчук.
«У нас порты могут принять большие объемы нефти и нефтепродуктов, но железнодорожная система неспособна эти объемы развезти. Если не ошибаюсь, она способна вывезти в месяц из портов всего 150 тыс. тонн», — отметил эксперт.
Он рассказал, что уже были случаи, когда три цистерны с бензином из порта до Киева шли две недели. Да и самих этих цистерн на Украине днем с огнем не сыскать.
«Нету подвижного состава. Подвижной состав весь угробили, выработали его ресурс. Нового закупить не за что, потому что все деньги ушли на оплату услуг наблюдательных советов, Сережи Лещенко («героя Майдана» — ред.) и прочих», — заявил Косянчук.
По его мнению, все проблемы Украины происходят из-за крайне низкого профессионального уровня тех, кто на Украине занимается энергетикой на государственном уровне.
«Специалистов нет. Потому что если сегодня Зорян Шкиряк, Владимир Вятрович и Таня Черновол (еще три «героя Майдана» — ред.) комментируют энергетические вопросы по телевидению, то дальше идти некуда», — подчеркнул он.
В результате работы нынешней украинской власти в стране может начаться самый настоящий энергетический голод, который, по мнению Всеволода Степанюка, убивает намного эффективнее любого другого оружия.