Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок прибыла с первым визитом в Москву — 18 января прошла встреча с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Прилетела Бербок прямиком из Киева, где общалась с украинским коллегой Дмитрием Кулебой. Примечательно, что на переговорах с Лавровым глава МИД ФРГ выбрала не ту риторику, которую прогнозировали многие эксперты

Уже на итоговой пресс-конференции Сергей Лавров сообщил, что подтвердил готовность России к всестороннему взаимодействию с недавно сформированным правительством ФРГ в целях преодоления накопившихся проблем. А их немало: как в двухстороннем диалоге, так и по международной тематике.

Украина

«По Украине у нас общее понимание безальтернативности минского комплекса мер, указали партнёрам на неприемлемость попыток выставить РФ стороной конфликта, такие попытки наблюдались в последнее время, и переложить на Россию ответственность за отсутствие прогресса в выполнении Минских соглашений. Мы рассчитываем, что немецкие коллеги повлияют на своих киевских партнёров с тем, чтобы они наконец выполнили взятые на себя обязательства», — заявил глава МИД РФ. «Какое нам дело до Украины?» Почему глава МИД Германии полетела в Москву через Киев © AP, Alessandra Tarantino

В этом контексте дипломаты обменялись мнениями о дальнейших перспективах взаимодействия в рамках «нормандского формата» и о шагах, которые оказали бы содействие в выполнении Минских соглашений, прежде всего через активизацию работы Контактной группы, где представлены и Киев, и Донецк, и Луганск.

Что касается переговоров самой «четвёрки», Лавров напомнил, что для российской стороны главное не «когда встречаться», а «зачем встречаться».

«Если встречаться только ради того, чтобы президент Зеленский мог опять сказать, что по его инициативе собралась группа уважаемых руководителей и на этом он считает свою миссию исполненной, то это нам не нужно.

Нам важно чёткое понимание, достигнутое заблаговременно, с чем мы будем идти на встречу в «нормандском формате» на том или ином уровне. Мы рассчитываем, что многократное повторение этих подходов услышали в Берлине и в Париже, потому что на Киев надежды никакой нет. Надежда только на то, что Берлин и Париж заставят господина Зеленского выполнить то, что он многократно выполнить обещал», — заявил он.

Министр напомнил, что на последнем саммите «нормандской четвёрки» на высшем уровне, состоявшемся в декабре 2019 года в Париже, лидеры России, Германии, Франции и Украины в результате непростых переговоров сформулировали и одобрили конкретные шаги, которые должна предпринять прежде всего киевская власть. Однако до сих пор ничего на этот счёт не сделано.

Лавров подчеркнул, что Россия как участник Контактной группы и «нормандского формата» будет содействовать достижению договорённостей о том, как реализовать на практике Минский комплекс мер. Спасти «Северный поток — 2» любой ценой: Нуланд подставила Германию и США © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно повторял, что выступает за подключение США к работе «нормандского формата» как полноценного участника, однако глава МИД Украины говорил, что об изменении состава участников пока речи не идёт, а посол Украины в США Оксана Маркарова отмечала, что привлечение Вашингтона к уже действующему переговорному процессу обусловлено техническими трудностями.

В свою очередь Лавров сказал, что Москва будет приветствовать США, если они в дополнение к существующим форматам будут помогать двигаться в направлении выполнения Минских договорённостей, поскольку они имеют решающее влияние на киевский режим.

«При предыдущей администрации Дональда Трампа в Вашингтоне был в Госдепартаменте специальный представитель, который занимался содействием украинскому урегулированию. Его усилия предпринимались параллельно с работой «нормандского формата» и параллельно с заседаниями Контактной группы. У него были специфические взгляды на то, кто и что должен делать, взгляды, которые, прямо скажем, противоречили содержанию минского Комплекса мер.

Но на данном этапе у нас есть основания полагать, что нынешняя администрация более реалистично смотрит на ситуацию вокруг украинского урегулирования, в частности, признаёт необходимость решения, прежде всего, проблемы особого статуса Донбасса», — заявил глава МИД РФ.

Бербок призвала возродить нормандский формат, Лавров ответил © REUTERS, Maxim Shemetov/Pool

«Что касается последствий, которыми как вы сказали нам грозит Германия, я не могу предвидеть, какие шаги германское правительство решит предпринять в той или иной ситуации. Мы никаких поводов, для того чтобы создавать какую-то новую конфликтную ситуацию, не давали и не даём.

Мы объяснили также, что под эскалацией, которая сейчас звучит из уст многих западных политиков и имеется в виду при этом наличие наших собственных войск на собственной территории и проведение необходимых предприятий по боевой подготовке, чем занимается любая страна, и объяснили, что мы не можем принимать какие-то требования, касающиеся действий наших вооружённых сил и нашей собственной земли», — добавил Лавров.

Гарантии по безопасности

Ещё одной важной темой переговоров глав внешнеполитических ведомств в Москве стали проекты документов о предоставлении юридически обязывающих гарантий безопасности, которые российская сторона передала США и НАТО в конце декабря и консультации по которым стартовали неделей ранее.

Как уточнил Лавров, эти предложения базируются на прочной почве документов, которые принимались на высшем уровне, там чётко сформулировано, что каждая страна имеет право выбирать себе союзы, но там же сказано, что каждая страна обязана обеспечивать свою безопасность таким образом, чтобы не подвергать угрозе безопасность любой другой страны.

Сложный расклад. Чем завершились переговоры России и Запада по гарантиям безопасности © REUTERS, Olivier Hoslet/Pool

«Дело очень серьёзное, и тянуть с конкретными договорённостями на этот счёт просто не получается. Мы никому ничем не угрожаем, но мы слышим угрозы в наш адрес. Надеюсь, что всё это отражает только некие эмоции, которые определённые силы утверждают внутри лагеря западных стран. Мы будем руководствоваться конкретными шагами, конкретными делами, и в зависимости от того, какие конкретные шаги будут предпринимать наши партнёры, будем, естественно, определяться со своей реакцией», — сказал Лавров.

«Северный поток-2»

Лавров и Бербок обменялись мнениями по вопросам, связанным с продолжающимся процессом сертификации и предстоящего ввода в эксплуатацию газопровода «Северный поток-2» — крупнейшего коммерческого проекта последнего десятилетия, направленного на обеспечение энергетической безопасности Германии и всей Европы. Российские дипломаты обратили внимание немецких коллег на контрпродуктивность попыток политизации этого проекта.

Министр иностранных дел ФРГ напомнила, что, согласно коалиционному договору нового немецкого правительства, в отношении всех инфраструктурных проектов, в том числе «Северного потока-2», действует европейское энергетическое законодательство, поэтому сейчас ведётся процедура сертификации газопровода, которая пока приостановлена.

«Наше правительство подчеркивало, что если энергетика будет использоваться как оружие, то это будет иметь соответствующие последствия, в том числе для этого трубопровода», — заявила Бербок.

Юшков озвучил неожиданную причину задержки сертификации "Северного потока-2" © Nord Stream 2 / Nikolai Ryutin

«Мы крайне заинтересованы участвовать в реализации российского потенциала в сфере возобновляемых источников энергии, чтобы мы сотрудничали там, переводя наши экономики на устойчивые рельсы. Потому что без самой крупной экономики мира мы не преодолеем климатический кризис», — добавила Бербок.

Подводя итоги переговоров, Лавров охарактеризовал состоявшуюся дискуссию была весьма полезной, она коснулась всех вопросов, которые пока являются предметом расхождения в позициях двух стран. Но обмен мнениями показал, что стороны могут постепенно двигаться вперёд, преодолевать эти расхождения на благо наших народов и на благо тех задач, которые стоят перед международным сообществом в различных кризисных точках мира.

«Бербок удалось многих очень приятно удивить. Все последние недели она выступала с весьма жёсткими заявлениями в адрес Москвы, обещала похоронить «Северный поток-2», а также разговаривать с Россией исключительно с позиции силы. Предполагалось, что эти выпады с её стороны могли быть и в ходе визита в Москву, но этого не произошло.

В памяти от данного визита Бербок останется хорошее, и даже историческое, предложение со стороны Германии начать «зелёный диалог» с Россией. Бербок показала, что это поняла. Полагаю, что позитивная атмосфера её переговоров с Лавровым отразится и на «Петербургском диалоге», который после нынешней встречи вполне может быть активирован.

(Переговоры глав МИД стали — ред.) хорошей подготовкой для более важной и главной встречи — встречи Путина и Шольца», — рассказал немецкий политолог Александр Рар.