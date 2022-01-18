Разрастающийся в Европе энергетический кризис подчеркивает зависимость Евросоюза от российского газа. Хотя «Газпром» в 2021 году увеличил поставки в страны ЕС по сравнению с предыдущим годом, именно его назначили виновным в кризисе западные политики и СМИ

Цель этого проста: США хотят, чтобы Европа начала более активно поддерживать антироссийскую политику Вашингтона. Однако на данный момент альтернативы российскому газу для ЕС в природе не существует, что в очередной раз доказали недавние консультации Госдепа с американским бизнесом.

Хотя в январе и увеличились поставки американского сжиженного природного газа (СПГ) в Европу, это скорее эпизодический фактор, чем постоянный. Новости о развороте танкеров с СПГ в ЕС появились на фоне рекордного роста цен на рынках Евросоюза в декабре — свыше $2 тысяч за тысячу кубометров. Сейчас цены упали вдвое, а вскоре ожидается сезонный рост спроса на СПГ в Азии, куда компании США и перенаправят свои поставки.

Для США зависимость Европы от российского газа — давняя проблема. С 1996 года Вашингтон пытаться ее решить за счет туркменского газа.

Транскаспийский газопровод

Парадоксы мировой энергетики: чем злее враги России, тем выше цены на газ © POOL / POOL / Перейти в фотобанк

Однако против проекта высказались Россия и Иран, а позднее к нему потерял интерес и Азербайджан, начавший активно эксплуатировать собственное месторождение Шах-Дениз.

В 2006 году после российско-украинской «газовой войны» Ашхабад заявил о намерении возобновить переговоры по транскаспийскому трубопроводу, однако вскоре подписал соглашение с Россией и Казахстаном о поставках газа по Центральноазиатскому трубопроводу. Позднее власти Туркмении неоднократно возвращались к теме транскаспийского трубопровода, однако все выглядело так, что для них этот проект не более чем приглашение России и Ирана к переговорам.

Возражения России и Ирана

После подписания соглашения о совместном использовании Каспийского моря в августе 2018 года со стороны Туркменистана и США появились заявления, что теперь можно без согласования с третьими странами прокладывать газопровод. Однако эти заблуждения вскоре развеял российский посол в Азербайджане Михаил Бочарников. Он отметил, что, согласно документу, сначала Ашхабад должен получить экологическое заключение, учитывающее интересы всех региональных игроков, а Москва никогда газопровод не одобрит.

Летом 2021 года стало известно, что Вашингтон пытается обойти экологический фактор и построить для начала небольшой газопровод в Каспийском море, который соединит два нефтегазовых месторождения — туркменское Магтымулы и азербайджанское Азери-Чираг. Оба они расположены в Каспийском море. Расстояние между ними всего около 42 км.

Уже организована компания-стартап Trans Caspian Resources (TCR), в состав руководства которой вошли бывший посол США в Туркменистане Алан Мастард, назначенный туда в свое время президентом США Бараком Обамой, и известный лоббист Берт Уотсон. Под предлогом спасения экологии они намереваются использовать трубопровод для перекачки газоконденсата, который на туркменском месторождении просто сжигается, выбрасывая в атмосферу пресловутый диоксид углерода.

В TCR не скрывают: этот трубопровод должен стать первым шагом к прокладке многострадального транскаспийского трубопровода. В 2021 году компания провела презентацию своего проекта в на выставке в Туркменистане, однако пока не смогла найти средства не то что на строительство газопровода, но даже на разработку проектной документации.

А в конце ноября 2021 года Туркменистан нанес очередной удар по скандальному проекту, подписав соглашение о поставках газа в Азербайджан при посредничестве Ирана.

Все благодаря ЕС и США

«Зеленый термояд»: Запад ищет выход из энергокризиса. Что делать России? © pixabay

Кроме того, Ашхабад не несет при этом политических рисков, главный из которых — ущерб отношениям с самым влиятельным игроком региона, Россией, обладающей несомненным экономическим и военным превосходством.

Однако есть еще одна причина, по которой ЕС надолго остается без туркменского газа, и это, как ни парадоксально, нежелание Евросоюза покупать его. Из-за того, что американские спутники обнаружили несколько десятков выбросов метана в атмосферу на территории Туркменистана, в октябре 2021 года представители Евросоюза в ходе заседания Совместного комитета Туркменистан — ЕС заявили, что не заинтересованы в поставках туркменского газа и предложил Ашхабаду искать других покупателей для своих природных ресурсов.

Как видим, в очередной раз попытки США подложить свинью России провалились из-за самих Штатов. А Европа вынуждена продолжать вредить себе в процессе пересадки с газовой иглы на экологическую.