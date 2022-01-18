Цель этого проста: США хотят, чтобы Европа начала более активно поддерживать антироссийскую политику Вашингтона. Однако на данный момент альтернативы российскому газу для ЕС в природе не существует, что в очередной раз доказали недавние консультации Госдепа с американским бизнесом.
Хотя в январе и увеличились поставки американского сжиженного природного газа (СПГ) в Европу, это скорее эпизодический фактор, чем постоянный. Новости о развороте танкеров с СПГ в ЕС появились на фоне рекордного роста цен на рынках Евросоюза в декабре — свыше $2 тысяч за тысячу кубометров. Сейчас цены упали вдвое, а вскоре ожидается сезонный рост спроса на СПГ в Азии, куда компании США и перенаправят свои поставки.
Для США зависимость Европы от российского газа — давняя проблема. С 1996 года Вашингтон пытаться ее решить за счет туркменского газа.
Транскаспийский газопровод
Именно тогда идею проложить газопровод по дну Каспия из города Туркменбаши в Баку впервые озвучили в столице Соединенных Штатов. Спустя несколько лет к ее проработке подключились американские компании General Electric и Bechtel, а Туркмения подписала ряд соглашений о транзите газа с Турцией, Азербайджаном и Грузией. В эти страны должен был поначалу поступать туркменский газ, транзитом через них он должен был попадать на рынок ЕС.
Однако против проекта высказались Россия и Иран, а позднее к нему потерял интерес и Азербайджан, начавший активно эксплуатировать собственное месторождение Шах-Дениз.
В 2006 году после российско-украинской «газовой войны» Ашхабад заявил о намерении возобновить переговоры по транскаспийскому трубопроводу, однако вскоре подписал соглашение с Россией и Казахстаном о поставках газа по Центральноазиатскому трубопроводу. Позднее власти Туркмении неоднократно возвращались к теме транскаспийского трубопровода, однако все выглядело так, что для них этот проект не более чем приглашение России и Ирана к переговорам.
Возражения России и Ирана
После подписания соглашения о совместном использовании Каспийского моря в августе 2018 года со стороны Туркменистана и США появились заявления, что теперь можно без согласования с третьими странами прокладывать газопровод. Однако эти заблуждения вскоре развеял российский посол в Азербайджане Михаил Бочарников. Он отметил, что, согласно документу, сначала Ашхабад должен получить экологическое заключение, учитывающее интересы всех региональных игроков, а Москва никогда газопровод не одобрит.
Летом 2021 года стало известно, что Вашингтон пытается обойти экологический фактор и построить для начала небольшой газопровод в Каспийском море, который соединит два нефтегазовых месторождения — туркменское Магтымулы и азербайджанское Азери-Чираг. Оба они расположены в Каспийском море. Расстояние между ними всего около 42 км.
Уже организована компания-стартап Trans Caspian Resources (TCR), в состав руководства которой вошли бывший посол США в Туркменистане Алан Мастард, назначенный туда в свое время президентом США Бараком Обамой, и известный лоббист Берт Уотсон. Под предлогом спасения экологии они намереваются использовать трубопровод для перекачки газоконденсата, который на туркменском месторождении просто сжигается, выбрасывая в атмосферу пресловутый диоксид углерода.
В TCR не скрывают: этот трубопровод должен стать первым шагом к прокладке многострадального транскаспийского трубопровода. В 2021 году компания провела презентацию своего проекта в на выставке в Туркменистане, однако пока не смогла найти средства не то что на строительство газопровода, но даже на разработку проектной документации.
А в конце ноября 2021 года Туркменистан нанес очередной удар по скандальному проекту, подписав соглашение о поставках газа в Азербайджан при посредничестве Ирана.
Все благодаря ЕС и США
Соглашение интересно тем, что не предусматривает никакой платы за транзит газа. Ашхабад поставляет «голубое топливо» Ирану, который снабжает им свои восточные провинции, а Тегеран отправляет аналогичные объемы газа Азербайджану. Иран таким образом решает проблему пониженного давления в системе газоснабжения отдаленных провинций, а Туркменистан получает бесплатный транзит газа в Азербайджан без расходов на строительство транскаспийского трубопровода, которые составили $8-10 млрд.
Кроме того, Ашхабад не несет при этом политических рисков, главный из которых — ущерб отношениям с самым влиятельным игроком региона, Россией, обладающей несомненным экономическим и военным превосходством.
Однако есть еще одна причина, по которой ЕС надолго остается без туркменского газа, и это, как ни парадоксально, нежелание Евросоюза покупать его. Из-за того, что американские спутники обнаружили несколько десятков выбросов метана в атмосферу на территории Туркменистана, в октябре 2021 года представители Евросоюза в ходе заседания Совместного комитета Туркменистан — ЕС заявили, что не заинтересованы в поставках туркменского газа и предложил Ашхабаду искать других покупателей для своих природных ресурсов.
Как видим, в очередной раз попытки США подложить свинью России провалились из-за самих Штатов. А Европа вынуждена продолжать вредить себе в процессе пересадки с газовой иглы на экологическую.