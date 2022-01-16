Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на свои источники в администрации США и энергокомпаниях.
По его данным, Госдеп провел встречу с энергетиками, на которой речь шла о плане действий в такой чрезвычайной ситуации, как прекращение поставок газа в ЕС из России в результате конфликта на Украине.
В ответ на вопрос дипломатов о том, как заместить поставляемые «Газпромом» в Европу объемы газа, представители энергокомпаний объяснили, что это сделать невозможно, так как мировые поставки газа весьма ограничены.
При этом, как рассказал агентству один из источников, Вашингтон обещал поддержать Европу, если из-за санкций или военного конфликта в ЕС возникнет дефицит энергии.