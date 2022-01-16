Государственный департамент США обратился к энергетическим компаниям с вопросом о том, как снабдить Европу газом в случае, если поставки из РФ будут заблокированы в результате гипотетического российско-украинского военного конфликта, однако получил однозначный ответ: заместить поставки российского газа в РФ не сможет никто в мире

Экстремальный холод и триллион кубов газа для Китая: главное о газопроводе «Сила Сибири» © gazprom.ru

По его данным, Госдеп провел встречу с энергетиками, на которой речь шла о плане действий в такой чрезвычайной ситуации, как прекращение поставок газа в ЕС из России в результате конфликта на Украине.

В ответ на вопрос дипломатов о том, как заместить поставляемые «Газпромом» в Европу объемы газа, представители энергокомпаний объяснили, что это сделать невозможно, так как мировые поставки газа весьма ограничены.

При этом, как рассказал агентству один из источников, Вашингтон обещал поддержать Европу, если из-за санкций или военного конфликта в ЕС возникнет дефицит энергии.