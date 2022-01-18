Правительство Литвы решило с 1 февраля расторгнуть контракт на транзит белорусского калия. Эта мера может ударить по Минску сильнее, чем все принятые пакеты санкций. Однако расторжение контракта еще не означает полного прекращения транзита

Кирилл Озимко: кто он © скриншот с видео "Кирилл Озимко" Марюс Скуодис.

«Оценив все обстоятельства, правительство решило, что договор между «Беларуськалием» и Литовскими железными дорогами не соответствует интересам национальной безопасности и с 1 февраля он перестанет действовать», — подчеркнул литовский чиновник.

Как Литва «подвела Запад»

Причину, по которым продиктовано указанное выше решение, озвучил президент Литвы Гитанас Науседа. Политик указал, что транзит белорусских удобрений «вредит репутации его государства», ведь США уже ввели санкции против «Беларуськалия», а «Литовские железные дороги» продолжают транзит белорусской продукции через территорию своей страны.

Вильнюс попал в не самое удобное положение еще в конце прошлого года: с одной стороны, литовское руководство с самого начала политического кризиса в Белоруссии был в фарватере борьбы с режимом Александра Лукашенко, а с другой — подвело Запад, не перекрыв транзит санкционной белорусской продукции. В то время как Брюссель и Вашингтон приняли более жесткие меры против «Беларуськалия».

Министр иностранных дел республики Габриелюс Ландсбергис даже подал по этому поводу в отставку.

«Видя сложившееся положение, связанное с продолжающейся после введенных США санкций перевозкой белорусских грузов через Литву, и понимая, какие репутационные вызовы это создает для руководимого вами правительства Литовской Республики… Прошу принять мое заявление об отставке и уволить меня с поста министра иностранных дел в ближайшее возможное для вас время», — написал он в обращении к премьер-министру.

Литва стреляет себе в ногу?

Логика войны. Лукашенко ответил на санкции коллективного Запада Видмантаса Паукште, в случае прекращения транзита из соседней республики объект потеряет 18 миллионов евро.

Недаром еще летом уходящего года, когда активно обсуждался один из предыдущих пакетов западных санкций против Минска, Вильнюс занял удивительную для своего радикализма «пацифистскую» позицию по отношению к калийной отрасли. Там считали, что Евросоюзу не следует вводить санкции в отношении белорусских удобрений. Об этом свидетельствует, в частности, переписка между офисом президента республики и Министерством иностранных дел, опубликованная в местных СМИ.

Тогда Брюссель ввел санкции в отношении некоторых продуктов, но не в отношении действующих договоров с «Беларуськалием», и удобрения продолжали поступать в Литву.

Теперь же Вильнюс все-таки перешел к радикальным мерам, несмотря на все невыгодные условия. Политическая солидарность с ЕС и США оказалась важнее собственной экономики.

Угрозы для Белоруссии

Для Минска логистическая цепочка через Литву была самой удобной для транзита калия. Стороны строили долгосрочные планы, и Белоруссия даже внесла предоплату за перевозку своей продукции через Литву в ближайшем будущем. Потери из-за изменений логистических цепочек на менее выгодные республика определенно понесёт. Но точно их размер сложно, потому что неизвестно, какие альтернативы уже продумал Минск.

Ситуация будет зависеть от таких факторов, как положение дел на мировом рынке калия, от установленных на удобрения цен. «Беларуськалий» занимает около 20% мирового рынка калийных удобрений — это один из крупных игроков, который брал на себя роль лидера при заключении контрактов с Индией и Китаем.

Ограничения можно обойти?

Американские клещи для Литвы: США бьют Пекин и Минск, а больно Вильнюсу © AFP, HANNIBAL HANSCHKE

Дело в том, что заявки на перевозку белорусских удобрений могут подавать другие компании, занимающиеся транспортировкой грузов. Таким образом «Беларуськалий» теоретически сможет продолжать транзит через Прибалтику, но не напрямую, а через посредников. Главное условие — чтобы такие фирмы не числились в санкционных списках.

Это понимают и в руководстве «Литовских железных дорог», которое на фоне санкций против «Беларуськалия» предупредила, что ранее Вильнюс присоединился к международным договорам, на основании которых существующие или потенциальные клиенты, против которых санкции не приняты, могут направлять свои заявки на перевозку белорусских удобрений.

«Это означает, что у нашей организации должны быть веские правовые основания для отказа в перевозке такого груза», — указано в сообщении «ЛЖД».

Если же в Вильнюсе решат отказаться от работы с «Беларуськалием» в том числе и через его компании-«прокладки», напряжение между Белоруссией и Литвой может принять новые обороты.

Минск подведет Литву под трибунал?

Грядущие экономические потери из-за политического давления Литвы белорусское руководство вряд ли оставит без ответа. При этом, у Минска для этого точно будут возможности.

Белорусская сторона еще в конце прошлого года грозила судебными исками в случае ограничений транзита через Литву. Так, белорусская калийная компания в декабре указывала, что в случае невыполнения Литвой своих международных обязательств она будет вынуждена принять ответные меры. Кроме того, в суд на Литву могут подать и покупатели удобрений на Западе, ведь текущий договор «Беларуськалия» с «Литовскими железными дорогами» должен действовать до 2023 года, а прекращение поставок с 1 февраля текущего года нарушит все планы.

При таком развитии событий Вильнюсу предстоит защищаться в Суде Евросоюза и доказать там, что сделка с Минском, не мешавшая нацбезопасности Литвы много лет, вдруг стала ей угрожать. И далеко не факт, что это удастся: Евросоюз и его страны-члены уже проигрывали в своем же суде не один раз.