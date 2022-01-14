Полтора десятилетия назад один из операторов мобильной связи на Украине использовал рекламу, в которой была ставшая мэмом фраза: «Ты где? А я на море!». Что-то такое мог бы сказать Владимир Зеленский, который встретил Рождество на лыжах в Карпатах и, кажется, так с них и не сошёл. Во всяком случае, новостей от него было очень мало

Собственно, не только от президента. МИД Украины отреагировал на начавшийся 2 января кризис в Казахстане 10 числа, в то время как Эстония — 7-го… Тянет на рекорд. Реакция, кстати, была чисто формальной.

Переговоры России с США и НАТО

Эти переговоры были важнейшим событием недели и напрямую касались Украины — ведь решался вопрос относительно членства Украины в НАТО и размещения на её территории ударных вооружений.

В целом, переговоры закончились провалом — США и НАТО принципиально отказываются от обсуждения политики «открытых дверей» и не желают давать гарантии того, что Украина ни при каких условиях не войдёт в альянс.

В то же время, и генсек альянса Йенс Столтенберг, и ряд других официальных лиц, неоднократно заявляли, что Украина членом НАТО не является и предоставляемые блоком гарантии безопасности на неё не распространяются. В случае же «российской агрессии против Украины» НАТО введёт против России санкции и направит войска в страны Восточной Европы, но непосредственно защищать Украину не будет.

В общем, политика Запада двойственная.

С одной стороны, они вроде бы дают какие-то гарантии, поскольку санкции, поставки вооружения и размещение дополнительных контингентов войск вблизи границ России никак её безопасность не укрепляет. Это не говоря о других издержках конфликта с Украиной.

С другой стороны, судя по заявлениям западных политиков, санкции против России всё равно будут введены — даже если она не нападёт на Украину. Вот, например, первый заместитель госсекретаря США Вэнди Шерман грозит России санкциями, если она «подорвёт или вынудит осуществить перемены, о которых украинский народ не просил». «Подрывные действия» со стороны России, как известно, определяются по формуле хайли-лайкли.

Правда, Европа и США стараются найти какой-то такой формат санкций, который бы исключил из них транспортировку газа по «Северному потоку — 2». Всё же цены на газ в Европе остаются крайне высокими.

Учитывая продолжающуюся в западных СМИ информационную кампанию, связанную с «подготовкой нападения на Украину», похоже, что Россию подталкивают к силовому решению: единственная гарантия того, что Украина не вступит в НАТО — военная оккупация.

«Нормандский формат»

Владимир Зеленский заявил: «пора предметно договариваться о прекращении конфликта, и мы готовы к необходимым решениям во время новой встречи лидеров четырёх стран».

Российская реакция состояла в том, что нет смысла в проведении новой встречи, пока не выполнены решения встречи предыдущей. А они не выполнены.

Замглавы МИД РФ Александр Грушко по итогам переговоров с НАТО в Брюсселе выразил мнение, что если будет выполнен «Минск-2», то не будет угроз территориальной целостности Украины.

В общем, тут тоже тупик. Украина и Запад не собираются выполнять Минские соглашения, а Россия не собирается вести переговоры об их модификации.

Возвращение блудного «гетмана»

Пётр Порошенко заявил о своём возвращении на Украину 17 января. На Украине готовятся к торжественной встрече.

С одной стороны, на Украине заморожены активы Порошенко и суд принял решение о его принудительном приводе. Т.е., экс-президента намерены арестовать прямо у трапа самолёта.

С другой стороны, сторонники экс-президента готовы к проведению массовых акций с тем, чтобы воспрепятствовать действиям властей.

Ситуация становится всё более запутанной и напряжённой. Между тем, если бы Порошенко вернулся в прошлом году, это был бы сильный политтехнологический ход и не было бы риска ареста.

Впрочем, этот риск и сейчас остаётся невысоким — «семипосольщина» продолжает курировать ход дел Порошенко и, похоже, у него есть гарантии неприкосновенности. Вероятность того, что Порошенко приедет встречать и.о. посла США всё же невелика, но Запад, видимо, не совсем доволен тем, как развиваются события в Грузии вокруг Саакашвили, и не хочет повторения этого «кейса».