В среду, 12 января, Сенат США опубликовал проект санкций, которые коснутся лично президента России Владимира Путина и всего российского руководства. Санкции введут в случае «вторжения российских войск на Украину»

Документ представила группа из 25 членов Сената США от Демократической партии во главе с председателем комитета по международным отношениям Робертом Менендесом. Документ получил название «Акт по защите суверенитета Украины».

«Необходимы санкции в отношении должностных лиц, включая президента Путина, премьер-министра, министра иностранных дел, министра обороны, начальника Генерального штаба Вооруженных сил и командующих различными видами вооруженных сил», — говорится в законопроекте. «Северный поток - 2»: Большинство жителей ФРГ поддерживает проект, а в США республиканцы и демократы «меряются» санкциями © РИА Новости, Nord Stream 2 / Aксель Шмидт/ Paul Langrock

Сенаторы также предложили запретить операции с первичным и вторичным суверенным долгом России, а также наложить ограничения не менее, чем на три финансовых института из предложенных: Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, ВЭБ.РФ, Российский фонд прямых инвестиций, Московский кредитный банк, Альфа-банк, Россельхозбанк, «ФК Открытие», Промсвязьбанк, Совкомбанк и Транскапиталбанк.

Также предлагаются санкции в отношении «поставщиков специализированных услуг обмена финансовыми сообщениями (например, SWIFT)».

Все эти санкции будут введены в случае обострения обстановки на Украине. Как указано в тексте документа, он «посылает четкий сигнал» о готовности США добиться «разрушительных последствий» для экономики России в этом случае.

Не обошли сенаторы вниманием и саму Украину. В 2022 фискальном году этой стране предлагается в случае ухудшения обстановки предлагается выделить 500 миллионов долларов дополнительной помощи.

Что же касается России, то ей не впервой сталкиваться с угрозами подобных санкций. И первая реакция от РФ на предложение сенаторов-демократов уже последовала.

Провокационны и бесперспективны

Посол России в США Анатолий Антонов уже прокомментировал инициативу американских сенаторов. США могут ввести санкции против Сбербанка и ВТБ © РИА Новости, Максим Блинов / Перейти в фотобанк

«Призывы на Капитолии к введению «калечащих» антироссийских ограничений, а также персональных санкций против высшего руководства Российской Федерации — провокационны и бесперспективны. Нас не запугать рестрикциями», — заявил посол.

По его словам, у России нет «никаких агрессивных намерений в отношении Украины», а утверждения о якобы вынашиваемом Россией плане нападения на Украину не что иное, как «плод больного воображения местных русофобски настроенных кругов, результат их психического расстройства».

Антонов заявил, что подобное давление США выглядит как проявление неспособности американцев аргументированно отстаивать свою точку зрения за столом переговоров.

«Мы — против конфронтации. Наш выбор — выстраивание равноправных прагматических отношений между Россией и США. Политикам в Вашингтоне пора отказаться от угроз. Никакой пользы такая стратегия не принесет американскому народу. Проиграет международная безопасность, которая нуждается в мудрых и продуманных действиях», — отметил Антонов. Politico: Администрация Байдена убеждает сенаторов-демократов не голосовать за антиросийские санкции © РИА Новости, Игорь Михалев / Перейти в фотобанк

Он посоветовал американцам заняться «формированием двухпартийного консенсуса по выводу Америки из глубочайшего экономического и политического кризиса», а также отказаться от угроз в адрес РФ.

Упоминание двухпартийного консенсуса в контексте санкций вряд ли можно назвать случайным. Именно отсутствие этого консенсуса и привело к тому, ранее подобные же предложения Менендеса не поддержали. Этот сенатор уже предлагал включить осенью 2021 года в качестве поправки к оборонному бюджету США на 2022 финансовый подобные санкции в отношении руководство России и лично президента России Владимира Путина.

Однако тогда республиканцы заблокировали дальнейшее прохождение законопроекта. А подписанный в конце декабря 2021 года президентом Джо Байденом финальный вариант бюджета на суммы 768 миллионов долларов не вмещал в себя предложения демократов.

Примечательно, что и сегодня власти США не горят желанием вводить санкции.

«Мы надеемся, это останется гипотетическим. Чтобы было так, мы хотим увидеть продолжение вовлеченности в дипломатию», — заявил 12 января официальный представитель Госдепа Нед Прайс журналистам на брифинге.

По его словам, власти США «готовы в высокой степени продолжать дипломатию».

В общем, санкции под вопросом уже в самих США. При этом последние прекрасно понимают, что некоторые из санкций в первую очередь ударят по американским союзникам. Американский сенатор раскритиковал санкции против «Северного потока - 2» © РИА Новости, Илья Питалев / Перейти в фотобанк

«Разбомбить Брюссель»

Бельгия — страна, где в столице которой — Брюсселе — находится штаб-квартира НАТО. К юго-западу от Брюсселя, буквально в паре десятков метров от брюссельского шоссе в коммуне Ла-Юльп находится штаб-квартира SWIFT — компании, в отношении которой США придется вводить санкции в случае принятия законопроекта демократов. Поэтому санкции заденут и Бельгию, союзника США. По аналогии с расхожей фразой «бомбить Воронеж», которая описывает удар по самому себе, можно говорить про «разбомбить Брюссель».

В то, что это возможно, верят немногие. Так, еще 27 декабря в интервью РИА Новости директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский.

«SWIFT — это международная частная компания со штаб-квартирой в Бельгии, и совершенно непонятно, как американцы собираются реализовывать свои угрозы. Хотя все мы прекрасно понимаем, что рычаги давления у США по-прежнему велики, поэтому мы готовы к любым неожиданностям. Однако повторю — никаких реальных перспектив отключения России от SWIFT не просматривается», — отмечал он.

Примечательно, что даже в западных СМИ, в которых тогда появилась информация о возможном отключении России от SWIFT, отмечалось, что это считается в США и ЕС «крайне проблематичной мерой».

При этом отключение от SWIFT не застанет Россию врасплох — для предупреждения подобных рисков в стране уже создана Система передачи финансовых сообщений (СПФС) Банка России — российский аналог SWIFT. При этом ей пользуются не только в России.

«За последние годы СПФС показала высокую надежность и бесперебойность работы в режиме 24/7, как с российскими, так и с иностранными пользователями. К системе уже подключено 335 пользователей, в том числе 38 зарубежных участников из девяти стран», — заявил в декабре начальник управления департамента национальной платежной системы ЦБ Денис Барышков. Кость Бондаренко объяснил, что начнется, если Запад введет в отношении России реально жесткие санкции © РИА Новости, Нина Зотина

Он также сообщил, что банком России реализована возможность организации на площадке иностранного центрального банка или его дочерней компании шлюза для бесшовного взаимодействия между СПФС и локальной системой передачи финансовых сообщений.

Кроме того, в России функционирует и Национальная система платежных карт (НСПК) и её флагманы — платежная система «Мир» и Система быстрых платежей. Благодаря этой системе в том же Крыму вполне спокойно можно рассчитаться банковской картой.

При этом не стоит переживать и тем, кто боится, что за рубежом карты российской системы «Мир» не будут принимать: всегда есть возможность получить кобейджинговую карту — карту, обслуживаемую двумя платёжными системами.

Еще в июне 2015 года НСПК подписала соглашение с MasterCard по картам системы Maestro, в следующем месяце НСПК подписала соглашение с японской системой JCB и с американской American Express.

Что же касается президента России, премьер-министра, министра иностранных дел, министра обороны, начальника Генерального штаба Вооруженных сил и командующих различными видами вооруженных сил, то их персональными санкциями точно не испугаешь: счетов в иностранных банков у них нет, недвижимости за рубежом — тоже.

Больше всего санкции повредят самим американцам — они сделают ведение переговоров с Россией крайне нетривиальной задачей.