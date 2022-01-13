Анатомия контроля. США проникли во все институции Украины, теперь они - в Минобороне

США все плотнее опутывает Украину сетью внешнего управления. Но последнее решение превосходит с лихвой все предыдущие. С 11 января 2022 года в директорате политики Министерства обороны Украины на постоянной основе начали работать советники от США Крис Риззо и Тодд Браун

Конечно, ни о какой независимости речь после 2014 года не идет. И дело не в том, что США фактически взяли клиента под тотальный контроль. Речь уже идет и о национальной безопасности, поскольку именно за нее отвечает Минобороны Украины.

Новые «смотрящие» за оборонным сектором Украины

В официальном сообщении ведомства говорится, что к числу их обязанностей относятся оказание консультативно-совещательной помощи в процессе выполнения мер оборонной реформы по вопросам политики в сфере обороны, управления в сфере обороны, а также евроатлантической интеграции. В общем какие «реформы» будут реализованы под руководством американцев совершенно ясно – ликвидация остатков советского наследия и максимальное подчинение оборонного потенциала Украины интересам Штатов. Виталий Диденко: кто он © hromadske.ua

Еще в прошлом году украинская власть под диктовку из-за рубежа приняла решение про ликвидацию государственного концерна «Укроборонпром». Известно, что американские кураторы украинской оборонки рассматривают одним из вариантов дальнейшего реформирования ОПК приватизацию отдельных холдингов, созданных в ходе ликвидации концерна. Но коснется это только тех, которые действительно будут интересны с точки зрения экспортных операций. Существование в стране крупных флагманов машиностроения, оставшихся от советской эпохи, вроде Харьковского авиационного завода, киевского «Антонова» и других вряд ли входит в их планы.

Уже давно продолжается процесс замены комплектующих с отечественных и российских на западные. Например, называющийся «украинским» БТР-4 за исключением корпуса собран из зарубежных деталей: дизельным двигателем немецкой фирмы Deutz и автоматической коробкой переключения передач американской фирмы Allison. Обещать - не значит участвовать. Почему Украину не пускают во "взрослую" политику © AP, Ronald Zak

Это значительно увеличивает затратность продукции, из-за чего государственный оборонный заказ стабильно недовыполнялся. А покупать готовую продукцию зарубежные заказчики не особо стремятся. Часть предприятий ожидает существенная примитивизация хозяйственной деятельности. Те же, которые не впишутся в концепцию «партнеров», распилят на металл, распродав все, что возможно. За «благие» в представлении власти цели, вроде приближения к стандартам НАТО, стране придется заплатить высокую цену. И вполне возможно, через некоторое время Украина не сможет самостоятельно вооружаться — все придется закупать (комплектующие, боеприпасы, технологии) исключительно за валюту и исключительно на Западе.

Ставленники Запада в набсоветах украинских госпредприятий

Впрочем, выходцы Запада и особенности США благодаря Зе-команде успешно подчинили себе другие сферы жизнедеятельности Украины: под их контролем за минувший год оказалось управление госпредприятиями через механизм наблюдательных советов, назначение и увольнение судей. Также происходит активное юридическое закрепление контроля над так называемыми антикоррупционными органами.

В июле 2021 года Верховная Рада одобрила закон о наблюдательных советах на украинских госпредприятиях, предполагающий создание этих органов во всех ключевых компаниях и существенное расширение их полномочий.

Набсоветы получили возможность утверждать стратегические планы развития, годовые финансовые и инвестиционные планы, обеспечивать проведение аудиторских проверок. Но главное — принимать решения о назначении или увольнении руководителей, назначении им зарплаты. Иностранцы наряду с местными грантоедами-соросятами после Майдана и так плотно взялись за освоение ресурсов госпредприятий для своей выгоды. Сейчас наблюдатели работают во всех четырех украинских госбанках, а также в крупных госкомпаниях, например, в «Нафтогазе», «Укрэнерго», «Укрнафте», «Администрации морских портов», аэропорте «Борисполь».

Привлечение европейцев и американцев обосновывалось необходимостью ликвидации коррупционных связей, повышения эффективности работы госпредприятий. Впрочем, на деле зачастую многие вверенные им компании демонстрировали убытки, зато сами члены набсовета существенно обогащались за счет украинских налогоплательщиков. Андрес Пьерантони о том, чего на самом деле хочет Россия от НАТО, США и Украины © скриншот видео Globovision

Например, глава набсовета «Укрзализныци» гражданин Турции Шевки Аджунер за полтора года работы получил 13,8 млн гривен ($505 тыс.). Члены совета Андерс Ослунд, Андреас Матье и Кристиан Кун за этот же период — по 11,7 млн гривен ($428 тыс.). Глава набсовета «Приватбанка» Шерон Иски получала $2 тыс. за день работы. В «Укрпочте» на зарплаты семи членам набсовета в 2019 году потратили 10,8 млн грн ($398 тыс.).

При этом «Нафтогаз» и «Укрзализныця» в 2020 году стали лидерами по ущербу, нанесенному государству. «Нафтогаз» закончил его с убытком в 19 млрд грн, «Укрзализныця» — 11,9 млрд. Но это не помешало главе набсовета нефтегазового монополиста Клер Споттисвуд из Великобритании получить $230 тыс. за год. По итогам этого же года шесть топ-менеджеров «Нафтогаза» получили в сумме $30 млн бонусов.

Де-факто США и коллективный Запад успешно переложили финансовые затраты на содержание своей агентуры на плечи граждан Украины. И ни о какой эффективности, «независимости» и ответственности и речи нет. Вышеупомянутый участник набсовета «Укрзализныци» не двусмысленно лоббировал интересы олигарха Виктора Пинчука, а его коллега и местный адепт Сороса Сергей Лещенко даже не смог назвать ширину железнодорожной колеи в стране.

Как был захвачен контроль над судебной системой и антикоррупционными органами

Схожее происходит и с судебной системой. Вследствие принятого «Слугой народа» закона отбором членов Высшего совета правосудия (органа ответственного за назначение и увольнение судей) стала заведовать специальная конкурсная комиссия, где решающий голос принадлежит иностранным экспертам.

Такое положение приведет к тому, что в судах останутся только те, кто устраивает иностранных «экспертов» и не будет чинить препятствия в реализации интересов приславших их стран. В состав конкурсной комиссии «партнеры» назначили следующих лиц: судья Верховного Суда штата Массачусетс в отставке Роберт Корди, судья Апелляционного суда Англии и Уэльса в отставке сэр Энтони Хупер, бывшая генеральный прокурор Эстонии Лавли Перлинг.

Власти до последнего сопротивлялись изменениям, которые делают суды независимыми от Украины как таковой, но их продавили угрозами лишения финансовой поддержки в виде кредитов МВФ и возможностью предания сомнения легитимности Зе-команды в глазах администрации Байдена.

Определенный саботаж делали и сами украинские судьи, долгое время не избиравшие своих трех членов в Этический совет при Высшем совете правосудия. Однако в начале ноября нужная Западу комиссия была сформирована и уже в этом году заработает по полной программе. Ну очень нужный судья. Как из-за Чауса рассорились НАБУ и СБУ, а Санду негодовала © Николай Чаус/Фейсбук

Что уж говорить об антикоррупционных органах (НАБУ, САП, Антикоррупционный суд), с момента своего создания подчинявшихся Западу и функционировавших за его «пожертвования». Очередные поправки в закон окончательно узаконили статус НАБУ как экстерриториальный орган, не подчиняющийся ни одной из ветвей украинской власти.

Конкурс на должность директора НАБУ организуется по схожему с судебной системой принципу: в комиссии из шести членов решающим голосом наделены иностранцы. НАБУ и его сотрудники получили право самостоятельно внедрять оборудование, необходимое для получения информации с транспортных телекоммуникационных сетей. То есть вести неограниченную прослушку без санкции суда. Структура обладает беспрецедентными возможностями собирать информацию про любого человека в стране без судебного ордера, поскольку для отмазки всегда можно сказать, что данный субъект либо подозревается в коррупции, либо может быть связан с коррупционером, о чем он и сам может не знать.

С помощью своего руководства НАБУ США и ЕС может беспрепятственно карать и миловать государственных чиновников всех рангов, обвиняемых в коррупции или только подозреваемых в этом, в зависимости от необходимости. Финансироваться этот «банкет» собираются все также из украинского бюджета, существенно расширив штат и повысив без того немалые траты. С точки зрения Запада – прекрасная комбинация, позволяющая, не прибегая к весомым вложениям, иметь собственную службу слежки и следствия за всеми вип-чиновниками и бизнесменами Украины.

Резюме

Таким образом, можно констатировать, что Украина при Зеленском стремительно теряет свой суверенитет, все более погружаясь в пучину американского внешнего управления. Как бы не кичились псевдопатриоты, крича на площадях «тут господар українець», реальный центр принятия решений уже давно смещен заграницу.