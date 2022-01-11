Самой большой внутренней «зрадой» в Украине стало недавнее вполне аргументированное заявление украинского же эксперта Кирилла Молчанова о том, что вся многолетняя и сейчас непрекращающаяся борьба против газопровода «Северный поток-2» («СП-2») - туфта, ибо он объективно выгоден в первую очередь Украине

Спот против договоров

Владимир Скачко: кто он © https://vesti-ukr.com/

Вот эксперт Молчанов и умыл украинских борцов с «СП-2», что называется, своим же салом по губам. Он доказал, что запуск этой «трубы» выгоден Украине, так как снизит цену на газ в Европе, а, следовательно, и реверсный для Украины он получится дешевле. Типа спотовая торговля все решит, рынок цены отладит, то да се.Согласен с Молчановым и другой украинский эксперт Андрей Кущ, который уверен, что Украина и дальше будет сталкиваться с дефицитом дешевого газа, потому что виновата сама. В том, что теряет свою транзитную привлекательность, не желая замечать, что Европа живет по принципу «политический контроль над проектами транзита — низкие цены на природный газ». «Немцы получают относительно дешевый газ благодаря политическому лоббированию проектов «Северный поток-1 и —2». Турки делают то же самое в отношении «Голубого» и «Турецкого» потоков. Поляки — в отношении норвежского и американского газа»….Другие страны теряют интерес к украинской ГТС, так как они ее не контролируют, а стало быть, и не могут использовать как аргумент для «выторговывания» низких цен по долгосрочным контрактам, условием которых будет прокачка газа по территории Украины».

Следовательно, уверен Кущ, Украине придется «покупать сверхдорогой газ на европейских хабах без каких-либо гарантий технической возможности физического реверса в нужном объеме» для своих нужд.

Борьбы с «СП-2» продолжается

Однако Украина с маниакальным упорством, достойным либо лучшего применения, либо банального лечения у психиатров, продолжает выигрывать мировой чемпионат по наступанию на грабли с получением замечательнейших шишек на собственном лбу и финансовых прорех в собственном госбюджете. Она по-прежнему предлагает Западу и своим тамошним кураторам и дальше использовать борьбу с «СП-2», как политический рычаг борьбы с Россией. Точнее — средство «сдерживания российской агрессии в Донбассе» и России вообще.

Буквально на днях посол Украины в Германии Андрей Мельник, известный своей оголтелой бесноватостью в отношении «трубы», потребовал от Берлина отказаться от «СП-2» явочным порядком. В рамках «жестких превентивных мер» по борьбе с Россией. И потому, что Германия-де должна Украине из-за «вечной исторической ответственности перед Украиной за нацистскую тиранию» в годы Второй мировой войны. «Окончательный отказ от газопровода «Северный поток-2» должен быть частью этого каталога», — заявил он в беседе с изданиями медиагруппы «Funke».

При этом Мельник традиционно потребовал от немецких властей отказаться от «абсолютно предосудительного» вето на поставки Киеву вооружений: «Только немедленное увеличение поставок оборонительного оружия Украине для повышения ее обороноспособности было бы настоящим изменением правил игры». Потому что, по словам посла, «Германия несет такую же историческую ответственность перед Украиной, как и перед Израилем».

В настоящее время «СП-2», как известно, проходит процедуру сертификации немецким регулятором — Федеральным сетевым агентством Германии. Но она остановлена, ибо регулятор посчитал необходимым для «Nord Sream 2 AG» (зарегистрированного в Швейцарии оператора «трубы») создать дома, в Германии, предприятие- «дочку» и подать новую заявку на сертификацию в качестве оператора уже от ее лица. Так диктует европейское законодательство. А потом все это дело должна еще одобрить Еврокомиссия.

«СС-2» против «СП-2»

Однако во всем этом деле заметна еще одна неутешительная для борцов с «СП-2» тенденция: российский «Газпром», похоже, устал доказывать Европе, что его «труба» — это коммерческий, а не политический проект, который ей тоже выгоден не меньше, чем России, и потому не «пылит», а занимается совсем другими очень важными для него делами. Потому что он может себе это позволить.

Во-первых, потому, что газовый кризис, который организовали европейцы сами себе, уже принес «Газпрому» сказочные прибыли. Несколько недель назад руководители его правления сообщили, что в 2021 году доходы монополиста от экспорта достигнут 45 млрд. долл., или около того. Это почти в 5 раз больше, чем все затраты на строительство «СП-2». Основание для оптимизма — уже известные показатели: с января по октябрь 2021 года доходы «Газпрома» от экспорта выросли вдвое по сравнению с тем же периодом 2020-го и достигли 39,6 млрд. долл.

Во-вторых, — и это главное! — «Газпром» ускорил переориентацию экспорта с Европы на Сибирь. Точнее — на Китай. В последние дни обозреватель британского издания «Telegraph» Рейчел Миллард, аналитик из ICIS (мировая аналитическая компания на химическом рынке) Томаш Маржец-Мансер, эксперт аналитического центра Европейского совета по международным отношениям Филипп Медуник, обозреватель Энтони Ашкенази из британской газеты «Daily Express» практически в один голос и почти синхронно предупредили Запад, что лидеры России и Китая близки к заключению сделки по строительству газопровода «Сила Сибири-2» («СС-2) мощностью 50 млрд. кубов газа в год. А это почти эквивалентно (на 5 млрд. кубов меньше) мощности «СП-2», который продолжает испытывать трудности в Европе.

«Газпрому» по барабану

Другими словами, «Газпром» практически ничего не теряет в экспорте газа, а значит, и в доходах. И он может подождать то, что «СС-2» начнет строиться только в 2024 году. А вот Европе с ее дефицитом газа и жесточайшим энергокризисом придется туго. «Соглашение удвоит экспорт в Китай… Это происходит в то время, когда остальная Европа переживает серьезный энергетический кризис», — утверждает упомянутый эксперт Ашкенази. А другие вторят ему: «Это (строительство «СС-2» — авт.) поднимает вопросы относительно будущих поставок на континент». Причем поднимает не в пользу Европы и ее кошельков, как вы понимаете.

И, наконец, в-третьих, в отношении борьбы с «СП-2» серьезно завибрировали в американской элите. Противники нынешней администрации президента Джо Байдена требуют от него продолжения борьбы с российской «трубой». Однако против санкций против «СП-2» внезапно выступили даже замгоссекретаря США Виктория Нуланд и старший советник по глобальной энергобезопасности в госдепе Амос Хохштейн, который, по общему мнению, и был назначен для борьбы с «СП-2». Чтобы «защитить Украину от российской агрессии» — это официальная легенда.

Но жизнь внесла свои коррективы. Глава его пресс-службы Госдепа Нед Прайс расшифровал позицию ведомства: введение новых санкций против российского газопровода по рассматриваемому Сенатом законопроекту, внесенному туда еще в декабре прошлого года, может ослабить отношения США с союзниками в Европе. А этого сейчас американцы себе позволить не могут. «Эта поправка (о санкциях в закон о госбюджете — Авт.), по нашей оценке, не является искренней попыткой противостоять дальнейшей российской агрессии или защитить Украину. Мы обеспокоены тем, что принятие этого законопроекта только подорвет единство среди наших европейских союзников в решающий момент, когда нам необходимо выступить единым фронтом в ответ на российские угрозы в отношении Украины», — сказал Прайс.

США против Китая

Британские СМИ рассказали, как Путин переиграл Европу в вопросе с поставками газа © РИА Новости, Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

А член Российской ассоциации китаеведов РАН Андрей Островский в интернет-газете «Взгляд» подсчитал: эта история тянется лет 20, но теперь китайцы согласились с нами, что нужно строить новый газопровод». Потому что случае запуска «СС-2» на долю России придется гарантированных 25% от всех газовых поставок в Поднебесную, а для «Газпрома» перспектива наращивания экспорта туда огромна, потому что «Китаю необходимы дополнительные источники поставок энергоресурсов, у Китая постоянная потребность».

Резюме

Украина может остаться с Мельником и Бербок, но без газа. И без российского транзита, который будут приносить ей доход до конца 2024 года. И без реверсных поставок из-за дефицита газа в Европе, когда «Газпром» потеряет повышенный интерес к еврорынку, переориентировавшись на более надежный Китай.

Но есть и оптимистическая нотка. При таком темпе деиндустриализации, который Украина набрала сейчас под влиянием газового кризиса, вполне может оставить ее вообще без экономики. А нет экономки — и газ не нужен. А ЖКХ можно перевести на сжигание дров или кизяков, благо дело — их в Украине полно. Во всех видах. Одно плохо: Украине грозит голод, власть страны готова вводить продуктовые карточки. А когда жрать нечего, то и биоотходов может не быть, а значит, и ЖКХ загнется…