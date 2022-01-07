Американское агентство Bloomberg опубликовало статью, подготовленную группой авторов, в которой предприняло попытку системного анализа того, насколько готова к войне с Россией Украина и что ей надо, чтобы "отразить атаку Путина". По мнению авторов, за исключением боевого духа, у украинских военных нет почти ничего, что нужно для современной войны

Авторы публикации, Марк Чемпион, Дарина Краснолутская и Ник Уодхэмс, которые работали над материалом при участии Альберто Норделли и Дженифер Джейкобс, считают, что Вооружённые силы Украины в настоящий момент выглядят намного сильнее и лучше подготовлены, чем в 2014 году, когда они не смогли сопротивляться российской аннексии Крыма. В то же время, по-настоящему, ВСУ не готовы к войне.

"Отсутствие западного вооружения и недостаточное финансирование внутри страны привели к тому, что войска не имеют даже серьёзных запасов основных предметов первой необходимости, которые могли бы понадобиться в случае конфликта высокой интенсивности", — утверждают авторы публикации.

При этом авторы делают довольно смелое и, прямо скажем, не основанное на фактах утверждение, что Владимир Путин готовит вторжение в Украину.

"Российский президент поддерживает недавнее увеличение численности войск на границе, заявляя, что Организация Североатлантического договора (НАТО) должна сократить своё присутствие в регионе", — утверждают авторы, игнорируя неоднократные заявления российского руководства, что Россия не планирует нападать на Украину и что передвижение войск вблизи границ Украины по российской территории есть внутреннее дело России.

Игнорируют авторы Bloomberg и заявление секретаря Совета по национальной безопасности и обороне Украины при президенте Зеленском Алексея Данилова, сделанное несколько дней назад, о том, что сами украинские власти не видят никакой угрозы в количестве российских войск, находящихся на российской территории вблизи границ Украины.

Главная мысль авторов резонансной публикации в Bloomberg в том, что Украина "обнаруживает, что её армия уступает по численности российским войскам и их возможностям в расходовании средств". Если завтра война. Что украинцы планируют делать в случае «вторжения России» © REUTERS, Gleb Garanich

По их мнению, в случае войны только массовый приток современного вооружения от западных покровителей Киева может обеспечить его защиту.

Но, "до сих пор его [Киева] обращения с просьбой о поставке таких дорогостоящих вооружений, как системы противовоздушной и противоракетной обороны, оставались без ответа, несмотря на заверения о том, что «НАТО поддерживает Украину»", — напоминают авторы публикации.

Далее они перечисляют то, что собирается предоставить Запад Украине и уже предоставил.

Так, по их словам, "США сформировали новый пакет, включающий противотанковые ракеты «Джавелин», стрелковое оружие, аптечки и бронежилеты". При этом авторы с сожалением отмечают, что США "продолжают делать упор на оборонительное оружие и поддержку кибернетического потенциала Украины, стремясь помочь Киеву, одновременно не давая Путину повода для действий".

По словам информированных источников Bloomberg, "президент Джо Байден подписал план вооружения Украины". Однако, представители Совета национальной безопасности Украины не стали сразу комментировать эту тему.

Далее авторы анализируют суммы, которые тратит Украина и Россия на вооружения и приходят к неутешительному для Украины выводу, что "денег (на вооружение- Ред.) в стране не хватает".

По словам авторов, "бюджет Украины на оборонные закупки составил 23 миллиарда гривен (838 миллионов долларов) на 2021 год; он повысится до 28 миллиардов гривен на 2022 год. Это значительное увеличение по сравнению с 2014 годом, но всё же это пренебрежительно малые цифры по сравнению с расходами Кремля. По данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира, Россия тратит на материально-техническое снабжение около 40% своего оборонного бюджета, превышающего 60 миллиардов долларов, что в абсолютном выражении вдвое больше, чем у Франции, Германии или Великобритании, не говоря уже об Украине".

Нехватку бюджетных средств на Украине пытались восполнить "налогом на войну", который платят все налогоплательщики Украины и который по своей совокупности существенно превышает сумму, отпускаемую бюджетом на армию.

"Все получающие зарплату на Украине должны платить специальный сбор, который преподносится как способ увеличения расходов на оборону, — сообщает Bloomberg. — В 2021 году таким образом было собрано 28,6 млрд. гривен, что теоретически достаточно для удвоения закупок вооружений. Однако эти деньги идут в общий налоговый фонд. Представитель Министерства финансов заявил, что «невозможно» узнать, были ли они потрачены на оборону, здравоохранение или другие приоритетные цели".

Но и это еще не все. "Часть средств, собранных с налогоплательщиков на оборону, расходуется на другие цели, а расточительство и коррупция всё ещё дают о себе знать после нескольких лет попыток реформ", — утверждают авторы. «Коррупция и нестабильность»: «Таймс» не видит Украину в НАТО © пресс-служба президента Украины

Эту аксиому они иллюстрируют рассказом Сергея Рахманина, оппозиционного депутата и члена парламентского комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Украины. По его словам, количество бронежилетов, которое Министерство обороны предполагало приобрести в минувшем году "составляло лишь половину от необходимого для нынешней численности войск, не говоря уже о запасниках, которые будут призываться в случае российского вторжения". Журналист Рахманин пойдет в Раду по списку «Голоса» Вакарчука © Facebook Сергея Пятерикова

Из-за нехватки средств в списке также не было достаточного количества винтовок и касок, сказал Рахманин. Однако по его словам, там была заявка на очень дорогие вафельные полотенца и советское оборудование для обнаружения радиации, полезность которого уже не очевидна.

«Я спросил: Хорошо, допустим, завтра начнется война, вам действительно нужны эти вещи?», — сказал Рахманин. Полотенца и детекторы радиации были исключены из списка.

Министерство обороны пообещало усовершенствовать свои процедуры, сваливая задержки закупок на бюрократию и обещая сократить количество секретных контрактов, чтобы уменьшить коррупцию. Многочисленные просьбы дать ответ на заявления Рахманина по этому поводу остались без ответа.

Совет национальной безопасности и обороны также заявил в конце декабря, что правительство создаст межведомственную рабочую группу для проверки поставок оружия и продовольствия военным в период 2017-2021 годов.

«Одна бригада ВСУ расколошматит венгерские войска». Армия для Украины стала слишком дорогой, но экономить на ней не получится © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

По словам Николая Белескова, военного аналитика Национального института стратегических исследований, аналитического центра при президенте Украины, которые приводят авторы публикации, "в 2014 году лишь малая часть номинальных сил в 120 000 человек находилась в состоянии боеготовности, при этом боевые танки находились на консервации, основные средства ПВО не работали, а из 46 самолетов МиГ-29 лишь четыре могли подниматься в воздух".

Совсем другая ситуация на Украине сложилась к настоящему моменту. "Сегодня Украина способна развернуть большинство из своих 205 000 военных, находящихся на действительной службе, и обеспечить их исправной, хотя зачастую и устаревшей военной техникой", — цитируют Белескова авторы публикации.

При этом не стоит забывать, что оборонная промышленность Украины — наследница советской, разработала новые ракеты, беспилотные летательные аппараты и средства контрбатарейной борьбы с радиолокационным наведением.

То есть техника есть, но "проблема заключается в том, что правительство не закупило достаточно даже собственного нового оружия, чтобы противостоять России".

По мнению другого эксперта, Анны Шелест, редактор Ukraine Analytica из Одессы, высказанного ей во время веб-трансляции Совета США по международным отношениям, Не гражданский и не российско-украинский. Киевский эксперт о том, какой конфликт сегодня в Донбассе © president.gov.ua

Правда, в этом месте авторы делают оговорку, что "остается неясным, каковы намерения Путина, который одновременно ведёт дипломатические переговоры с Байденом и наращивает военные силы".

По мнению экспертов Bloomberg, масштабное развёртывание российских войск является дорогостоящим и его трудно поддерживать в течение длительного времени. В то же время список дипломатических требований Путина настолько обширен, что переговоры по ним могут занять месяцы, если не годы, считает Майкл Кофман, директор исследовательской программы CNA, аналитического центра в штате Вирджиния.

«Сейчас уже ясно, что русские не думают, что понесут катастрофические потери», — сказал он.

В случае любой операции Россия может сначала использовать свои технологические преимущества, чтобы вывести из строя украинских военных, действуя с большого расстояния, уничтожив их военно-воздушные силы, взлетно-посадочные полосы, системы ПВО, хранилища боеприпасов и системы командования и управления шквальным огнём, на который у Украины практически не будет ответа, считают Кофман и другие.

У украинских войск может быть мало шансов использовать свои хвалёные американские противотанковые системы «Джавелин» и боевые беспилотники, недавно приобретённые у члена НАТО Турции, до того, как им будет навязано соглашение с позиции силы.

«Украинцы умеют воевать, но у них нет оборудования, особенно для операций на расстоянии», — сказал Белесков.

«У русских есть баллистические ракеты «Искандер», средства радиоэлектронной борьбы, самолеты последнего поколения, и тому подобное».

Фантазер из Киева: почему Запад скоро перестанет воспринимать Резникова всерьез © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк Алексей Резников заявил, что он попросил предоставить Украине высокотехнологичное оборудование, необходимое для того, чтобы начать устранять дисбаланс.

Однако американские ракетные и противовоздушные системы будет трудно быстро перевезти и адаптировать для использования на Украине, даже если будет принято политическое решение о столь глубоком вовлечении Америки в потенциальный конфликт с Россией.

При этом США утверждают, что с 2014 года они предоставили Украине военную помощь на сумму 2,5 миллиарда долларов, но она была предназначена для борьбы народным ополчением ЛДНР на востоке Украины, а не с полномасштабным российским вторжением.

Другие страны НАТО также предоставили помощь и обучение, но Зеленский обвинил Германию в том, что она препятствует предоставлению большего количества оружия со стороны структур военного блока, напоминают авторы публикации.

"Германия и Нидерланды говорят, что, пока существует угроза конфликта с Россией, НАТО не должна предоставлять Украине летальное оружие, сказала агентству Интерфакс-Украина вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина. Эстония планирует предоставить гаубицы и ракеты «Джавелин», в основном для противотанковой обороны, сообщило на прошлой неделе агентство новостей ERR. Для этого ей потребуется разрешение от США, Германии и Финляндии, которые поставили ей данное оборудование. Администрация Байдена, в принципе, поддерживает эту идею, по словам человека, знакомого с подходом администрации".

По словам Белескова, продолжают авторы публикации, "дополнительные портативные зенитные комплексы были бы более прагматичной заявкой, чем батареи «Пэтриот». Это оружие не требует особой подготовки и позволило бы войскам противостоять российским вертолётам, заставив их летать на больших высотах, что снизило бы их эффективность и помогло украинским силам выстоять под бомбёжкой".

С другой стороны, по по мнению Глена Гранта, отставного британского артиллерийского офицера и бывшего советника парламента Украины по вопросам военной реформы, которого цитирует Bloomberg, "чиновникам [Украины] необходимо сосредоточиться на базовом снабжении — создании недостающих запасов продовольствия, боеприпасов и лёгкого транспорта.

«Численность не имеет большого значения, а вот способность поставить войска в нужное место с нужным оборудованием и в нужный момент жизненно важна», — сказал Грант, который сейчас является старшим экспертом латвийского Фонда безопасности стран Балтии. «Скорость выхода из строя в крупном военном конфликте войне огромна, она затмит всё, что произошло в 2014 году».

Резюме от Украина.ру

Авторы резонансной публикации в Bloomberg, констатируют:

1. что Украина не готова к полномасштабной войне с Ролссией;

2. что имеющееся у нее вооружение не позволяет противостоять военно-технической мощи РФ;

3. собственных средств бюджета на закупку вооружений Украине не хватает, а собираемые налоги нивелируются и поэтому невозможно определить, насколько эффективен "налог на войну";

4. одной из причин недостатка средств является коррупция;

5. зарубежные кураторы Украины могли бы предоставить более полноценную помощь Украине, но не делают этого по самым различным причинам;

6. российскому преимуществу в вооружениях и более современной технике на Украине противопоставить в настоящее время нечего.

В тоже время, хотя авторы высказывают некую осторожность в оценке планов Путина, вернее в отсутствии у них информации об этих планах, сама публикация предполагает, что Россия вынашивает в отношение Украины военные планы, без объяснения причин, по которым такая война может стать возможной. Так же в публикации отсутствует отсылка к Минским соглашениям, выполнение которых тормозит Киев и при реализации которых военный конфликт между Украиной и Россией становится невозможным.



