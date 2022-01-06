Трагические и драматические события в Казахстане снова заставляют нас оценить эффективность российской внешней политики. Причем речь идёт не только о дипломатии, но целом комплексе информационных, гуманитарных, аналитических задач на постсоветском пространстве

Вспоминается очень старый, ещё советский анекдот: по разрушенному Парижу идут два советских солдата. Один из них, завершая спор, назидательно говорит другому: «Что ни говори, Вася, а информационную войну мы проиграли». Много потом было модификаций этой сценки (включая русских танкистов во Львове). Реальность обернулась бронетехникой ОДКБ в Казахстане, но информационная война по прежнему не выиграна. Константин Кеворкян: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов

Это текст не о Казахстане, это о нас и нашем отношении к накапливающееся критической массе проблем. Мы делаем вид, что не существует исходящих с территории Украины серьезнейших опасностей, игнорируем демарш Финляндии о ее возможном вступлении в НАТО, не замечаем объективных причин и степени подготовленности восстания в Казахстане. А ведь в случае военного освоения условным противником этих территорий обрушивается весь периметр безопасности РФ. На этом фоне даже гадящая русскому Приднестровью Молдавия и союзный натовской Анкаре Азербайджан кажутся истинными мелочами.

— Чепуха, — отвечают нам, встревоженным, куда более компетентные и вальяжные, — С нами российский Бог, «Щелкунчик» Чайковского, память о взятии Рейхстага и всемирный диктант по русскому языку…

Это, признаем, не мало — но все-таки недостаточно. Возможно, всё же надо иметь стратегию, идеологию, систему действий и продвижения своих национальных интересов. Игнорирование проблем — это форма их накопления.

И может все-таки надо иметь смелость и желание подавлять несущие смерть мирных гражданам РФ вражеские огневые точки на Донбассе, изыскивать способы наказывать иных военных преступников, привлекать иностранные СМИ к юридической ответственности за антироссийские фейки, активно вести контрпропагандистскую работу (в том числе и на территории враждебных режимов), перестать финансировать из собственного госбюджета проекты, направленные против Российской государственности, реально усилить работу с соотечественниками (включая защиту их прав в странах проживания) и т.д., и т.п. Между Путиным и Байденом. Почему именно эти два политика решают судьбу Украины © коллаж Украина.Ру

Спросим честно: много ли мы видели заявлений официальных лиц в защиту, например, пророссийского активиста из Казахстана Ермека Тайчибекова, осуждённого тамошним судом на длительный срок заключения? И может существует некая ментальная связь между подобным поведением некоторых российских чиновников и последующим антироссийским майданом в Казахстане? Между наплевательским отношением части российского экспертного сообщества к русским на Украине и падающим там уровнем симпатии к России? Между оплачиваемой известной госкорпорацией деятельностью «Эха Москвы» и не работающими в Крыму ведущими российскими брендами?

В одной столичной телестудии я неосторожно предположил, что порою Российскому государству все же необходимо «рявкнуть» (чтобы просто привести в чувство окончательно заигравшихся западных партнёров), и уважаемые коллеги детально доказали, почему так делать не следует. И пребывали в таковом убеждении аж до громоподобного заявления российского руководства, четко обозначившего «красные линии» на Украине и жёсткую необходимость для НАТО их соблюдать. И сразу (о, чудо!) и Запад за стол переговоров засобирался, и придворный экспертный пул жёсткое заявление одобрил. Значить «рявкнуть» иногда все-таки полезно?

И если события мчатся с такою скоростью, что физически невозможно на территории бывшего СССР взрастить взамен выкошенных новые поколения пророссийски настроенных граждан, то и разговор с постсоветскими правящими элитами должен быть не о концессиях и прочих формах заработка для российского капитала (которые он потом все равно выводит за границы РФ), но о военных базах Российской Федерации — как фактора ее безопасности, и гарантиях свободного продвижения российского информационного и гуманитарного влияния.

Так руководитель RT Маргарита Симоньян, комментируя ввод миротворцев ОДКБ, весьма точно и емко сформулировала условия для заигравшегося в Украину руководства Казахстана. «Конечно, надо помочь. Обязательно надо помочь, — пишет Симоньян в своём ТГ-канале, — Но и некоторые условия надо поставить. 1. Крым — признать. 2. Кириллицу — вернуть. 3. Русский язык — второй государственный, как в Киргизии. 4. Оставить в покое русские школы и не врать Начальнику, что и так так. 5. Выгнать антироссийские НКО. 6. Внятная братская внутренняя политика, исключающая игры с нациками. Ибо неча».

Кратко, логично, емко. Хватит изображать бессмысленную толерантность к «многовекторным» режимам: страны постсоветского пространства — это зона безопасности России. Кто этого в России и за ее пределами не понимает, тот и безопасности ей не желает.