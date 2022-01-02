Ежегодное факельное шествие бандеровцев в честь дня рождения своего кумира, что проходит каждое 1 января, заставляет быстро забыть о светлом новогоднем празднике. С врагом - а бандеровцы не скрывают, что они заклятые враги России - ухо надо держать востро

Вчерашнее (1 января 2022-го года) шествие неонацистов мало чем отличалось от всех предыдущих: как водится, факелоносцы орали «Украина превыше всего», требовали суда над «жидо-московским коммунизмом», тащили нарисованный пылающий Кремль и грозили Москве всяческими карами. И пока «агрессор» неонацистов толком не вразумил, они публично обещают вырезать тех, кого подозревают в симпатиях к России.

«Если начнётся широкомасштабное вторжение, законы мирного времени отступят на задний план, и тогда украинские патриоты должны быть готовыми к зачисткам тех российских диверсантов, которые пребывают в политике, культуре, бизнесе», — намедни провозгласил один из лидеров украинских «патриотов» Дмитрий Ярош, и после многочисленных преступлений его последователей у нас есть все основания к нему прислушаться. Константин Кеворкян: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов

В РФ традиционно недооценивают то, что происходит на Украине: смешные типы в шароварах, играющий на рояле причинным местом президент, вечные потуги казаться более значимыми, нежели есть… Но ведь вопрос не в Зеленском или конкретных майданщиках, а в неуклонном построении опасной АнтиРоссии — и на этот вызов пока ответить нечего.

У нас под боком выросло государство-монстр, где расчеловечивание россиян приняло тотальный характер и под него подведена государственная идеология: от утверждения, будто все «москали» многовековые «враги украинцев», до «аксиомы», что Украина воюет на Донбассе с Россией — хотя дипотношения, транспортное сообщение и активная торговля между странами почему-то продолжаются.

Ради демонизации России специально внедряются термины, эмоционально отсылающие украинское общество к временам борьбы с гитлеризмом — «Путлер», «рашизм»; навязывается официальное чествование героев ВОВ в одном ряду с «ветеранами АТО» и ОУН-УПА. Хотя именно прославляемые официальным Киевом персонажи из ОУН, ваффен-СС «Галичина» и карательных шуцманшафтов верно служили Гитлеру, прислуживали фюреру в «походных группах ОУН» и в редакциях оккупационных газет.

Сегодня эти негодяи снова востребованы: так изречениями Дмитрия Донцова (одного из самых одиозных идеологов украинского фашизма) украшают трассы на Западной Украине. Как сообщает сайт «Политнавигатор» на Львовщине появились рекламные борды с изображением Донцова и одного из главарей УПА Александра Гасина с девизом «Когда за Украину перестанем умирать, а будем убивать — тогда и победим». Этот призыв к убийству — цитата из Донцова, «учение которого нужно знать как Библию» (подчёркивает одна из комментаторов, некая Марина Чубик).

Предположение, что учение единомышленника Гитлера надо учить «как Библию», само по себе кощунственно, но нет ничего святого — не будет и человеческого. Присвоив себе право считаться «высшей расой», новоявленные «арийцы» диктуют остальным «унтерменшам», что им смотреть, слушать, на каком языке говорить.

«Насильно, а, может, даже дискриминационно, мы должны редактировать искусственно раздутый ареал потребления всего российского как вражеского», — призывает к уничтожению русского влияния львовский неонацист Остап Дроздов. В эфире «Черноморской ТРК» бывший зампредседатель СБУ генерал Виктор Ягун требует всячески «уменьшать» число русскоязычных: «Чем меньше [русскоязычных], тем лучше — потому что, как показывает опыт, где русский язык, там почему-то Русский мир появляется». Директор киевской грантоедской организации «Институт России» Василий Лаптийчук заявляет: «До тех пор, пока [Россия] не будет уничтожена внутриполитическим коллапсом, поражением во внешней войне — до тех пор мира не будет». Зеленский как Нерон или Смерть живого трупа © скриншот видео Central Partnership

И это не пустые слова: официальный Киев активно ведёт враждебную России внешнюю и внутреннюю политику, практикует дискриминацию по языковому, религиозному, территориальному признаку; во внутренний обиход вводятся специальные «глоссарии», навязывающие СМИ и обществу антироссийские клише, а Верховная Рада, СНБО и президент Украины штампуют законы, призванные насильственно ассимилировать русскоязычных сограждан.

Именно с такой Украиной некоторые «доброхоты» призывают нас примириться — но возможно ли это в принципе? Если не призвать Киев к ответу и продолжать подкармливать Украину в ее нынешнем состоянии, то пожар русофобии неминуемо распространится по всему постсоветскому пространству (например, очень неприятные тенденции наблюдаются в современном Казахстане). А это новые эксцессы, беженцы, жертвы…

Проблема Украины должна быть не просто решена, но решена показательно — со спасением всего оставшегося на ней русского (или желающего быть русским), и погружением всего людоедского туда, откуда оно было извлечено — в обратную дикость.