В субботу, 1 января, в Киеве прошел традиционный для постсоветской Украины факельный марш в честь дня рождения духовного лидера украинских неонацистов Степана Бандеры. Правда, на этот раз он был несколько более ущербным, чем обычно. По оценкам журналистов, участвовали в нем около 3,5 тыс адептов самого известного в бывшем СССР коллаборанта

Жалкое зрелище

Мероприятие стало жалким зрелищем, завил политолог Андрей Золотарев в комментарии газете «Известия». Он сравнивает прошедшее ныне шествие с предыдущими.

«Все нормальные люди празднуют Новый год, а поклонники Степана Андреевича выходят на факельное шествие на Крещатик. Традиционная бродилка националистов. Им и раньше никто не запрещал этого делать, но были времена, когда на шествии собиралось много людей, однако в этом году это выглядело жалко и убого», — подчеркнул украинский эксперт.

Бандеровцы в Киеве потребовали расправиться с москалями и «отжать» Кубань у России - видео © кадр из видео Украина.ру

Золотарев также отметил, что президент Владимир Зеленский несмотря на все свои потуги так и не смог заручиться поддержкой правых, что хорошо удавалось его предшественнику Петру Порошенко.

Политолог также предложил сравнить численность участников факельного шествия, которых по подсчетам киевской полиции было не более 3,5 тыс. человек, с количеством людей, регулярно собирающихся в украинской столице в День Победы 9 мая.

Например, в 2021 году, несмотря на пандемию, в праздничных мероприятиях в честь Дня победы над фашистской Германией на улицы Киева вышли десятки тысяч человек.

Следует отметить, что Бандера был нацистским коллаборантом. Во время Второй мировой войны он и его Организация украинских националистов (ОУН) выступала на стороне гитлеровской Германии, принимая деятельное участие в преступлениях против человечности, среди которых Волынская резня и Бабий яр.

Правда, к концу войны коллаборанты испортили отношения с фашистами, поскольку хотели создать независимую Украину в рамках Треьего рейха, что руководство рейха не устраивало. Тем не менее, даже арестованные украинские националисты жили совсем неплохо и хорошо питались, что было особенно заметно в сравнительно с советскими военнопленными, которые в немецких лагерях умирали от голода и болезней.

«Отдай Кубань»

Современные последователи Бандеры не просто воюют по заветам своего руководителя против России, но и стремятся, правда на словах, расширить ареал своих притязания.

Нынешнее бандеровское шествие ознаменовалось новыми лозунгами помимо традиционных призывов убивать русских. Его участники впервые предъявили территориальные претензии на российскую Кубань.

Бандеровцы против «кровавого имперского Деда Мороза» © РИА Новости, Ульяна Соловьева / Перейти в фотобанк Сергей Грабовский в своей статье для газеты «День» провозгласил «обоснования» таких требований.

По его словам, на европейских картах 17 — начала 18 веков Россия якобы отсутствовала, а вот Украина была обозначена.

А на картах просуществовавшей менее трех лет Украинской народной республики (УНР) присутствуют российские Стародуб, Новый Оскол и Белгород, пишет Грабовский.

Он также «припомнил», что в 1918-19 годах за присоединение к УНР ратовала Кубань, которую он назвал «исторической украинской территорией» наравне с Таганрогом и «восточной Слобожанщиной».

Антигерои и Запад



Нынешнему киевскому режиму, пытающемуся создать новую национальную идентичность для украинцев, катастрофически не хватает героев, поэтому в дело идут даже пособники фашистов, сказал политолог Юрий Светов.

«Нужны герои, которые были против России, а уже там нацисты они или фашисты — это меньше всего значимо. Главное, чтобы сказать, что это были те люди, которые выступали против России. Путин совершенно четко сказал, что из Украины лепят анти-Россию, а для этой анти-России нужны и антигерои», — отметил эксперт.

Причем работа эта проходит при полнейшей поддержке Запада, который в упор не замечает фашизации Украины до тех пор, пока она создает проблемы России.

По сути, ставка Запада на Бандеру и его последователей преследует совершенно понятные, хотя и далекие от правды истории и гуманизма цели. А главная цель одна — создать из Украины Анти-Россию, втянуть Россию в войну с Украиной и тем самым ослабить Россию, перевести ее в зону постоянно действующего дипломатического дискомфорта. Однако эти цели, без постоянной финансовой подпитки и опоры на власть и правоохранителей, обеспечивавших неонацистам "крышу" быстро превращают вчерашнюю грозную для улицы силу в маргиналов, а их шествия в жалкое зрелище.

В настоящее время, когда в политических эмпиреях решается будущее Украины и, похоже, США хотят отделаться от слишком токсичного актива, маргиналы-бандеровцы уходят на второй, если не на третий план. Но это не значит, что они не появятся снова, когда в них возникнет потребность у власти или западных кураторов Украины.