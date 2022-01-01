Украинские националисты и активисты в субботу, 1 января, проводят традиционный марш в память Степана Бандеры, лидера Организации украинских националистов (ОУН)* (ее боевое крыло – так называемая УПА признано экстремистским и запрещено в России). Украина.ру – о том, какую роль играет «проводник» в современной истории страны

«Мы все разные, и уважение к нашим героям это то, что нас объединяет», – написали по поводу предстоящего мероприятия на сайте националистической партии «Свобода». Так пресс-служба политической организации перефразировала пропагандистское выражение «Мы все разные, но у нас одна любовь – Украина» или слова президента Украины Владимира Зеленского, обращенные к его соратникам: «Мы все разные, но мы одно целое».

В «Свободе» же анонсировали формат, время и место начала демонстрации: «Традиционный факельный марш, приуроченный ко дню рождения руководителя и вдохновителя украинцев — Степана Бандеры, чьи слова и действия стали путеводными борцам-последователям за свободу украинского государства, начнется в 18:00 в парке имени Тараса Шевченко (…). Приглашаем всех желающих присоединиться к событию».

В Тернополе глава областного совета Михаил Головко проявил инициативу – разместил на здании этого представительного органа баннер Бандеры. Руководитель местной «рады» также призвал провести марш в память лидера украинских националистов. «Убежден, именно на таких фигурах, как Степан Бандера должны расти наши дети! Напомню, Тернопольский областной совет призвал Президента вернуть звание Героя Украины с вручением ордена государства (посмертно) Степану Бандере», – написал в Facebook Головко, являющийся членом «Свободы».

Симпатии Головко к Бандере разделяют не все жители Украины. Полиции пришлось взять под охрану памятник руководителю ОУН*, так как монумент был в декабре сначала облит краской, а затем его забросали куриными яйцами. «Степан Андреевич под надежной круглосуточной охраной!», – прокомментировал эти меры депутат областного совета Богдан Бутовсвкий.

Бандера пришел, порядок не навел. Какую роль на самом деле Бандера играл в ОУН* © commons.wikimedia.org, отметили в органах внутренних дел. Молодым людям грозит теперь ограничение свободы сроком от четырех до пяти лет или лишение свободы от четырех до семи лет. Но даже после таких известий вновь кто-то осквернил памятник – нарисовал на нем свастику.

В отношении к Бандере общество Украины расколото. Об этом свидетельствовал опрос, проведенный в 2021-м, накануне Дня победы 9 мая, Фондом «Демократические инициативы» имен Илька Кучерива. Общество страны оказалось разделенным буквально пополам. «Деятельность Степана Бандеры как исторической фигуры положительной для Украины считают 32 процента граждан, столько же считают его деятельность негативной. Еще 21 процент – насколько положительной, так и отрицательной», – отмечали по итогам исследования в Фонде.

Некоторый разброд и шатания по этому поводу наблюдались и в электорате правящей пропрезидентской партии «Слуга народа». Так, 36 сторонников «зеленых» (цвета этой политической организации) посчитали Бандеру положительной исторической фигурой, 27 – отрицательной. А у тех, кто поддерживал партию бывшего президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность», лидера ОУН* воспринимали положительно 57 процентов, противоположного мнения придерживались 12 процентов.

Возможно, по этим причинам президент страны Владимир Зеленский отозвался о руководителе украинских националистов со сдержанными одобрением. «Есть неоспоримые герои. Степан Бандера — герой для какого-то процента украинцев, и это нормально и классно. Это один из тех людей, которые защищали свободу Украины», — охарактеризовал деятельность и роль лидера ОУН* глава государства.

Иудушки украинской истории. Мазепа, Петлюра и Бандера торговали Украиной за власть © odnarodyna.org

Заместитель директора российского Института национальной стратегии Александр Костин в комментарии Украине.ру указывает на деструктивную роль культа Бандера для Украины. «Этот персонаж раскалывает страну, и этот раскол виден все сильнее. Сейчас у жителей Украины остался только один праздник, который их хоть как-то объединяет – Новый год. Даже Рождество стало поводом для размежевания по религиозному, конфессиональному признаку. Страна расколота на две культуры, на два взгляда на мир. Когда этот раскол в сознаниях оформится де-юре – вопрос времени», – считает собеседник издания.

«Уместны тут слова Зеленского «я – ваш приговор». Современный политический миф о Бандере – это приговор Украине. И марши в Киеве только ослабляют украинскую государственность. С точки зрения перспектив страны с каждым новым маршем дела становятся еще хуже», – заключает Костин.

Символично, обращает он внимание, что националисты празднуют день рождения своего вождя тогда, когда остальные жители страны встречают Новый год. Даже здесь фигура Бандеры оказалась деструктивной.

*организация признана экстремистской и запрещена в России