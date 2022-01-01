В современной Белоруссии День независимости празднуется 3 июля, в день освобождения Минска от нацистской оккупации. Такое решение принял белорусский народ на общегосударственном референдуме 1996 года. Однако впервые белорусы обрели государственность 1 января 1919 года

Точка отсчета

В течение пяти лет после обретения Белоруссией суверенной государственности День независимости отсчитывался от событий 1991 года. То есть от 27 июля, когда Верховный совет БССР принял Декларацию о государственном суверенитете. Минск не принимал никаких дополнительных актов, а просто придал декларации силу конституционного закона.

Но 24 ноября 1996 года на втором, историческом общегосударственном референдуме День независимости волей народа был перенесен на 3 июля. Эта дата осталась в памяти народа как день освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков в 1944 году. О символизме можно спорить. Полностью территория современной Белоруссии была освобождена 27 июля 1944 года. Но тогда, в конце Великой Отечественной войны, размеры республики еще не были определены окончательно. Возвращение Белой Руси - как Россия сто пятьдесят лет творила Белоруссию © РИА Новости, Егор Еремов / Перейти в фотобанк

Кривые границ

События начала 20-х годов не просто дали Белоруссии статус республики, но определили ее территориальный состав — новому государственному образованию «нарезали» бывшие губернии бывшей Российской империи. В БССР вошли фрагменты Смоленской, Витебской и Минской областей. И не вошли территории западнее «Линии Керзона», аннексированные второй Речью Посполитой. Те, кто сегодня сетует на пакт Молотова— Риббентропа, делают это зря. Пакт всего лишь вернул то, что принадлежало России по международному праву.

В 1926 году, после государственного переворота в Польше и установления там диктатуры Пилсудского, формат Белорусской ССР изменился по соображениям государственной безопасности. Республике передали Речицкий и Гомельский уезды РСФСР. Вплоть до 1939 года Советская Белоруссия была очень непохожа на нынешнюю.

В 1939 году Москва пришла за долгом, который причитался ей с 1921 года. Тогда к Советской Белоруссии присоединили территории Новогрудского, Полесского, Виленского, Белостокского воеводств и так называемую Серединную Литву. Эти приобретения одобрили и Франция, и Великобритания. А Черчилль 1 декабря 1939 года даже публично поддержал возвращение западных границ СССР на Линию Керзона.

Впрочем, в 1943 году его мнение изменилось. На Тегеранской конференции сэр Уинстон, попыхивая сигарой, пытался откусить что-нибудь в пользу Польши. Но Сталин, куривший трубку, был непреклонен. Хотя окончательно границы послевоенной Белоруссии определились лишь к августу 1945 года. Тогда Белостокская область и три района Брестской вернулись Польше. Но уже социалистической. В любом случае этот факт объясняет то, почему Александр Лукашенко в 1996 году предложил назначить Днем независимости именно 3 июля. Но есть в современной истории Белоруссии еще одна дата.

Германский фронт

Первая мировая война была для России неудачной. В 1915 году Польша и Литва были оставлены нашими войсками. Ставка переместилась из Барановичей в Могилев. А Минская и Могилевская губернии стали прифронтовыми. Придерживаясь «скифской» или «кутузовской» тактики, русское командование эвакуировало население, заводы и учебные заведения во внутренние губернии, а то, что не могло вывезти, — уничтожало.

Увидеть Минск и умереть: Жизнь и смерть генерал-комиссара Белоруссии Вильгельма Кубе © commons.wikimedia.org, Bundesarchiv, B 145 Bild-F051633-0017

От Обер-Ост к БНР

Австро-Венгрия давно имела виды на территорию Юго-Западного края, где планировала создать марионеточную «Украину» с королем-немцем. Но у Германии на будущую Белоруссию никаких планов не было. Немцы плохо понимали Габсбургов и их проект «Украина». Гогенцоллерны представляли себе только Польшу, Литву и Россию. Белорусские же националисты, которые по примеру Украины создали собственную Центральную Раду, упустили шанс и на переговорах в Бресте не были представлены. Поэтому, когда в Минск по условиям Брестского мира вошли германские войска, им пришлось срочно прекращать уличные бои между поляками, белорусами, сионистами и большевиками.

Так 25 марта 1918 года родилась еще одна историческая дата, от которой белорусскую государственность отсчитывают сегодня националисты. В этот день представители кругов, объединенных платформой самостийности, провозгласили создание независимого государства Белорусская Народная Республика. То был клон Украинской Народной Республики, хотя к тому времени немцы разогнали Центральную Раду и поставили гетмана Скоропадского. Ничего подобного тому, что было в Киеве, в Минске не случилось. Немцы не думали не то что признавать, но даже замечать романтических фантазеров. Поэтому БНР просуществовала очень недолго: ровно до того момента, пока в Минске стояли германские войска.

Красный поток

Ультиматум президента США Вильсона включал в себя освобождение всех территорий России и аннулирование Брестского мира. Это не оставляло надежд сторонникам БНР, и они бежали в Литву. Большевики наступали на запад сплошным красным потоком, учреждая по дороге все новые и новые советские республики. Против создания белорусского советского государства выступали представители так называемой «Западной области», территории бывших западных губерний. Булак-Балахович: атаман, погромщик, авантюрист и легенда великой смуты © commons.wikimedia.org, Public Domain / Перейти в фотобанк

«Областники» рассматривали территорию Белоруссии как часть РСФСР. Их взгляды формировались под влиянием идеи мировой революции, а в самоопределении народов и образовании национальных государств они видели ненужное препятствие на пути к ней. За провозглашение Белоруссии как государства выступали белорусские коммунистические организации «Белнацком» и белорусские секции при РКП (б).

Их точка зрения взяла верх. Хотя по иронии судьбы белорусская государственность была провозглашена в Смоленске. Это случилось 30 и 31 декабря 1918-го. Там же, в Смоленске, 1 января 1919 года было объявлено об образовании Советской Социалистической Республики Белоруссия (ССРБ) в составе РСФСР. 8 января 1919 года правительство ССРБ переехало из Смоленска в Минск. Это событие в современной историографии называется «первым провозглашением». Ибо этому государству суждена была очень короткая история.

Между ССРБ и Литбелом

Уже 31 января 1919 года ССРБ вышла из состава РСФСР, а её независимость официально признало правительство Советской России. Новому «государству» пленум РСДРП(б) выделил территории бывших Минской и Гродненской губерний. А Витебская, Смоленская и Могилёвская губернии вернулись в состав РСФСР. 3.02.1919 I Всебелорусским съездом Советов рабочих, солдатских и красноармейских депутатов принимается Конституция ССРБ.

Но уже 27 февраля 1919 года концепция поменялась, и в Вильне провозглашается объединение ССРБ и Литовской Советской Республики в единую Литовско-Белорусскую. В историю она вошла под названием Литбел. Причем «старшим братом» в этом объединении большевики видели литовцев.

Двадцатые годы прошлого века были удивительным временем гигантских окон возможностей. Когда бывшие рядовые и вольноопределяющиеся, простые рабочие, мастеровые и «фронтовые офицеры» из солдат свергали и провозглашали государства-республики. Бывшие территории России яростно дрались друг с другом. И на территории Литбела гремели бои советско-польской войны.

Этому государству также не суждено было существовать долго и счастливо. Красная армия была разбита под Варшавой. Создать Польскую Советскую республику, пойти лихим, кавалерийским наскоком дальше, в Германию — этого красным генералам было не суждено. Это сделают другие, через двадцать пять лет. Минск и Киев были заняты поляками. Взошла звезда Второй Речи Посполитой «от моря до моря», в границах 1648 года, как им мечталось. Но уже через год поляков из Минска выбили, и история Белоруссии снова поменяла направление. «Великая европейская стена». Польша и Прибалтика отгораживаются от Белоруссии © REUTERS, Janis Laizans

Судьба демонов революции

Среди тех, кто тогда творил историю, были поистине великие воины из первого русского спецназа атамана Пунина: Унгерн-Штернберг и Булак-Балахович. Первый попытается вернуть Великую Орду Чингисхана. А второй — Великое Княжество Литовское. Именно он в 1920 году совершит последнюю кампанию Гражданской войны в Европейской части России. Он захватит весь юг Белоруссии, сделает своей атаманской столицей Мозырь. Но коварные ляхи предадут его и разоружат. Он еще послужит в Войске Польском, станет сражаться с вермахтом и погибнет в Варшаве. За это великого авантюриста сделают частью современного польского пантеона героев.

Зато верных соратников демона мировой революции товарища Троцкого, создававших одну советскую республику за другой, ждало совершенно иное будущее. Все они, как троцкисты, будут уничтожены в 1937 году, их семьи отправятся в ГУЛАГ, а память о них навсегда канет в историю. Об ССРБ и тем более Литбеле прикажут забыть. А в учебники войдут только события, случившиеся позже. Но это уже другая история.