Миллионы копий, сломанных вокруг дискуссий о "Русском мире", могли бы остаться целыми, если бы их ломатели просто, как говорят на Украине, "сели бы рядком да поговорили ладком" - после пересмотра новогодних мюзиклов, плода совместной работы украинских и российских кинодеятелей начала 2000-х

Конечно, могут возразить любители европейских ценностей и участники "радужных" парадов, что ничего там сугубо украинского нет. Конечно, могут им ответить знатоки постсоветской музыкальной сцены, что в этих мюзиклах почти все сугубо украинское. И такое разночтение — только одна из граней феномена, на который стоит обратить внимание. Блуждающие в идентификации. Национализм и вопросы культурологии Украины © Facebook/Виталий Кличко

Для начала надо вспомнить, о каких мюзиклах идет речь: "Вечера на хуторе близ Диканьки" (2001), "Золушка" (2002), "Фигаро" (2003) и "Сорочинская ярмарка" (2004). Во-первых, их объединяет режиссерский гений Семена Горова, украинского режиссера, не будем уточнять, какого происхождения (настоящее имя этого череповчанина Сергей Сергеевич Егоров).

С учетом высказываний главы Института национальной памяти Антона Дробовича на Украине вполне может быть реализован китайский лозунг "Пусть цветут все цветы!", хотя бы в этнонациональной плоскости, где Антон Эдуардович собирался "прилагать больше усилий по сохранению памяти об общей истории украинцев и украинских поляков, евреев, армян, татар, греков, болгар и других". Про русских не сказано ни слова, но удовольствуемся пока общим обозначением "других".

Во-вторых, литературная основа этих мюзиклов наполовину украинская, ведь это же Николай Васильевич постарался ввести в литературный дискурс Российской империи малороссийские прелести, а наполовину общеевропейская. При желании у Бомарше и Шарля Перро тоже можно найти украинские корни, это сейчас дело модное у патриотов. Однако не надо так настойчиво пользоваться безвизом для ассоциации в ЕС по самое ДНК.

В-третьих, музыку для этих мюзиклов писал Константин Меладзе — как известно, брат Валерия Меладзе, вместе с которым был рожден в судостроительном городе Николаеве. «Кина не будет». Крах украинского «Бандервуда» © РИА Новости, Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк

Кстати, Меладзе-композитор по совместительству еще и грузин, что по политической иронии последних лет делает его еще ближе к Украине. А еще он долгие годы продюсировал группу «ВИА Гра», в которой поют преимущественно солистки с украинскими прелестями.

Перечислять же "звездный" состав из Софии Ротару, Филиппа Киркорова, Николая Баскова, Олега Скрипки, Андрея Данилко, Ани Лорак, Лолиты Милявской, Таисии Повалий и прочих артистов "больших и малых" — и вовсе злоупотреблять временем читателя. Надо сказать просто: были все!

Всех их одевала гениальнейшая Анжела Лисица — украинский дизайнер, стилист, визажист, костюмер. Со многими артистами она работала и за рамками мюзиклов — при съемках клипов и подготовке костюмов для концертов и участия в конкурсах «Евровидения».

Для освежения памяти пройдемся по фабулам:

— Действие фильма о всепобеждающей любви Вакулы и Оксаны разворачивается в XVIII веке в живописном украинском селе Диканька и в царском дворце в Санкт-Петербурге накануне Рождества. Дворцовые сцены фильма снимались в Мариинском дворце Киева.

— «Золушка» — весёлая и слегка ироничная история о юной девушке, помыкаемой самолюбивой мачехой и глупыми сводными сёстрами. Не просто комиксы. Как украинцы превратили картинки в пропаганду © РИА Новости, Кристина Афанасьева / Перейти в фотобанк

— События «Фигаро» происходят в замке графа Альмавивы, который в тайне от графини ищет свидания с молодой Сюзанной. Сюзанна собирается замуж за камердинера графа Фигаро. Совместными усилиями Фигаро и Сюзанны неверный граф оказывается в объятиях графини, а молодожёны празднуют свою свадьбу. Съёмки мюзикла проходили в Крыму, а основной съёмочной площадкой выступил Воронцовский дворец. Так же есть эпизоды в Массандровском дворце, а в кадрах есть виды на гору Ай-Петри.

— Действие «Сорочинской ярмарки» разворачивается соответственно в местечке Сорочинцы, куда со всех концов света каждый год прибывают торговцы, певцы, актёры, цыгане и даже чёрт, изгнанный за добродетель из пекла.

Конечно, нельзя все эти мюзиклы считать чисто новогодними историями. Однако у них так много общего, что таким нюансом можно и пренебречь. Как ни крути, но они объединяли артистов, продюсеров, телеканалы, зрителей, страны, в конце концов.

В отличие от снятого тем же Семеном Горовым в 2015-м сериала "Последний москаль", о котором даже член Национального союза кинематографистов Украины Юрий Шевчук сказал, что "фильмы должны демонстрировать истинную украинскую национальную идентичность, её культуру и язык". В сериале же, по мнению критика, показаны какие-то дебильные представители «пьющего, поющего и танцующего племени», говорящие на имитации («симулякре») настоящего украинского языка.

Вот и феномен: снимали вместе — была общая культура во всем ее привлекательном многообразии. Стали снимать отдельно — получается симулякр на минном поле языковых проблем.