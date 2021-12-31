Верка Сердючка и советские фильмы. Что покажут украинцам в новогоднюю ночь

Новогоднюю ночь большинство украинцев, судя по опросам, намерены провести дома, в кругу семьи. Главным же украшением стола, как говорил небезызвестный почтальон Печкин, является телевизор.

Приближается тигр. «Полосатый» год. Астрологический прогноз © коллаж Украина.Ру

Телеканалы «Интер» и «СТБ» посвятят 31 декабря ретроспективе популярных советских фильмов. Зрителям «Интера» покажут сказку «Двенадцать месяцев», «Морозко», фильмы «Карнавальная ночь», «Вечера на хуторе близ Диканьки», «Бриллиантовая рука» и «Иван Васильевич меняет профессию». Зрители телеканала «СТБ» смогут в очередной раз насладиться «Операцией Ы» и фильмом «Девчата».

«НТН» порадует зрителей советскими фильмами «Формула любви» и «Любимая женщина механика Гаврилова». С 22-00 «НТН» пускает в эфир «Дискотеку 1980х», которую ненадолго прервет поздравление Зеленского.

Некоторые украинские телеканалы уже отсняли свои новогодние шоу. Телеканал «1+1» обещает вечером 31 декабря показать шоу «Вечернего квартала», на съемках которого присутствовал президент Зеленский с супругой и главой Офиса президента Андреем Ермаком.

Президент отправился на съемки юмористического концерта 16 декабря сразу же после дежурной просьбы материальной помощи у Брюсселя и запугивания украинцев российским вторжением. В шоу «Квартала» примут участие Тина Кароль, Ольга Полякова, «Антитела», Иван Дорн и Станислав Боклан. Специальным гостем «Вечернего квартала» стала российская группа «Мумий Тролль». Актер «Квартала» Евгений Кошевой обещает много бытовых и политических шуток, но, следует отметить, что родная студия Зеленского его власть абсолютно не критикует, а упоминания президента в их шоу выглядят больше, как лесть.

Никаких салатов: украинский астролог дал совет насчет новогоднего меню © РИА Новости, Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Телеканал «Тет» будет развлекать свои зрителей украинским юмористическим сериалом «Однажды под Полтавой» и «Танька и Володька», герои которых — украинские селяне, пытающиеся освоить современный городской быт и попадающие постоянно в комичные ситуации.

Телеканал «Украина» обещает развлекать зрителей шоу «Новогодняя маска», в котором украинские звезды будут загримированы под фантастических персонажей. Аналогичное шоу российские зрители смогут увидеть на телеканале «НТВ». В украинском же шоу примут участие Настя Каменских, Олег Винник, Ольга Полякова и Андрей Данилко (Верка Сердючка). Комик Андрей Данилко буквально нарасхват у разных телеканалов, поэтому зрители смогут оценить его номера в целом ряде шоу — появляться он будет в новогоднюю ночь, как минимум на пяти телеканалах.

Канал ICTV в канун Нового года завершил работу над съемками новогоднего фильма по мотивам сериала «Участковый с ДВРЗ» (район Киева). В нем полицейские Бондарь и Дзюба будут отлавливать бандитов, которые промышляют во время новогодних праздников. В новогоднюю ночь телеканал также запускает свою версию шоу, которое давно известно российским телезрителям, «Кто хочет стать миллионером». Кроме того, ICTV хочет представить зрителям юмористический концерт «Дизель-шоу», в котором примут участие Лайма Вайкуле и всё тот же вездесущий Андрей Данилко.

«Пятый канал», входящий в пул СМИ, близких экс-президенту Петру Порошенко, посвятит новогодний вечер концерту «Украинские хиты» и юмористическому концерту «Лесапетный батальон». Еще один телеканала из того же пула СМИ, «Первый», новогодний вечер отдаст концертам украинских фолк-исполнителей и документальным американским фильмам. После встречи Нового года в его программе стоит концерт Ольги Сумской.