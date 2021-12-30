Наступающий 2022 год - год черного или голубого водяного тигра. Начнется он, если верить китайскому календарю, 1 февраля, а продлится до 21 января 2023 года. В преддверии его наступления расскажем о трех самых известных «тиграх» Украины

Характеристика знака

Астрологи утверждают, что люди, родившиеся в год этого благородного животного, обладают, с одной стороны, смелостью, стремительностью и уверенностью в себе, с другой — обаятельны и умеют расположить к себе.

На темной стороне характера — еще непредсказуемость, импульсивность и раздражительность, а также упрямство и своеволие. В то же время Тигры любят соревноваться и отличаются силой духа и ответственностью.

Все это, утверждают астрологи, делает представителей знака прирожденными лидерами, которые не склонны «долго запрягать», а сразу решают проблемы, причем стойко преодолевают любые препятствия на своем пути.

По мнению специалистов, подходящими профессиями для Тигров, которого, кстати, в Китае считают «царем зверей», являются те, где нужно быть лидером и находиться в центре внимания.

Это политики, музыканты, актеры, пилоты, писатели и художники. В случае, если это не удалось, любой Тигр может без труда освоить дело турагента, менеджера, рекламного агента и даже водителя. Правда успех к представителям полосатого знака чаще всего приходит довольно поздно — после 30 лет.

Общаться с Тиграми довольно сложно: чаще всего, у этих людей очень много знакомых, однако пускать их в свою жизнь «хищники» не спешат, поэтому друзей у «полосатых» чаще всего на пересчет.

Знаменитые люди Тигры

История знает немало известных на весь мир представителей этого знака. В их числе Людвиг ван Бетховен, королева Елизавета II, Мэрилин Монро, Шарль де Голль, Фидель Кастро, Леонардо ди Каприо, Юрий Левитан, Виктор Цой, Туве Янссон.

Поучаствовали Тигры и в украинской политике, тут в числе «хищников» — четвертый президент страны Виктор Янукович, экс-министр экономики и бывший министр иностранных дел Арсений Яценюк и бывший вице-премьер-министр Борис Колесников.

Чтобы понять характер этих людей, считают астрологи, стоит изучить типы Тигров. Всего таких пять: деревянный, огненный, земляной, золотой (металлический) и водяной.

Виктор Янукович (1950) — золотой (металлический) Тигр

В отличие от своих «соплеменников», люди, рожденные в год золотого Тигра, обладают такими не совсем типичными качествами «хищника» как нерешительность, повышенная чувствительность, чрезмерное хвастовство и болтливость.

В основе нерешительности металлического Тигра лежит отсутствие конкретного вектора. Астрологи говорят про таких людей: «хотят всего и сразу». При этом золотые — очень большие оптимисты, а чрезмерный настрой на лучшее часто выходит им боком.

В то же время «полосатые» — большие экспериментаторы и разрушители, специалисты утверждают, что такие люди склонны «pвaть, зaxвaтывaть, и уничтoжaть». Все это помноженное на качество изворотливого юриста делает Тигров крайне опасными.

Арсений Яценюк (1974) — деревянный Тигр

Деревянные представители этого знака отличаются от других Тигров открытостью и способностью сопереживать и непрекращающимся внутренним беспокойством, утверждают астрологи. Они заявляют, что такие «полосатые» — дoбpяkи, бaлaгуpы, юмopиcты и большие любимцы публиkи.

От других своих «сородичей» деревянные отличаются еще сговорчивостью и способностью идти на уступки. Они терпимее относятся к недостаткам других, исповедуют демократичность, а в обществе чувствуют себя как рыба в воде.

Групповая работа — идеальный вариант для деревянных Тигров, которые не просто умеют общаться, а обладают талантом дипломата. Могут быть и отличными руководителями, но сделают все возможное, чтобы этого избежать.

В то же время деревянный не так проницателен, как другие представители знака, часто «скользит по поверхности», что нередко приводит к фатальным ошибкам из-за отсутствия информации.

Борис Колесников (1962) — водяной Тигр

Cтиxия вoды cмягчaeт xapaктep Tигpa, делая этот тип знака самым реалистичным из всех. Одновременно добрый и хорошо умеющий контролировать кипящие в нем страсти, этот «хвостаты» часто становится отличным оратором и руководителем. Причем быть шефом представителям этого знака очень нравится.

При этом подчиненные его чаще всего просто обожают, ведь не так много начальников отличается человеколюбием, готовностью принять и воплотить в жизнь самые смелые идеи, а также рассудить сотрудников по справедливости. Только водяные Тигры обладают мифическим умением отличать правду от лжи за километр.

Астрологи считают, что из таких людей получаются хорошие журналисты, пиарщики и политики. Среди недостатков знака — неумение сохранять спокойствие и рассудительность, которые очень помогают в работе, в быту.

Водные тигры могут потерять голову от любой самой незначительной жизненной неурядицы, если она касается дома, семьи и близких. Специалисты рекомендуют этим людям стараться чаще прислушиваться к своей интуиции, чтобы «нe тaнцeвaть нa миннoм пoлe».

Что готовят Тигры на 2022 год

В свой год Тигры, безусловно, будут фаворитами, можно рассчитывать на максимальную удачу. Власть и влияние тоже будут при вас, главное не опустить руки и стойко идти к цели. Главными событиями года могут стать покупка жилья, переезд за границу и решение вопросов наследства.

Благоприятно 2022-й сложится и для представителей знака Крысы, хотя год для них можно считать временем радикальных перемен. Этих людей ждет карьерный рост и стремительное развитие бизнеса. Если вы еще не стали предпринимателем, советуют астрологи, в наступающем году стоит начать.

Быки, напротив, будут не так удачливы в предстоящие 12 месяцев. Придется столкнуться с конкуренций, препятствиями и цензурой. Все это может болезненно ударить по финансам, поэтому крупных приобретений лучше не делать и уж тем более не выступать в роли инвестора. Звезды советуют представителям знака перестать спорить.

Большая часть планов Кроликов реализуется, впереди карьерный рост. У этих «травоядных» все будет настолько хорошо, что даже удастся помогать другим. Специалисты советуют делать это как можно чаще, а еще не встречать год с долгами, иначе все обещанное Тигром может просто не случиться.

Драконы могут рассчитывать на серьезное улучшение в финансовой сфере, причем происходить это будет не только с помощью бизнеса и работы, повезет еще в лотереях и розыгрышах. Девиз года: счастье любит тишину.

Змеям в наступающем году категорически противопоказано конфликтовать, направить внимание лучше на здоровье, которое совсем скоро может пошатнуться.

Людям, родившимся в год Лошади, будет улыбаться удача: карьерный взлет, семейное счастье или долгожданный брак и рождение детей, а также победы в конкурсах и соревнованиях. Все это в новом году для вас. Главное — не торопиться.

Овцы в предстоящий год звезд с неба хватать не будут. Звезды рекомендуют им быть внимательнее с деньгами, не покупать квартиру или автомобиль. «Держи ноги в тепле, живот в голоде, а голову в холоде» — вот совет для Овец.

Обезьянам не рекомендуется менять работу, место жительства, а уж тем более супруга. Все это приведет к плачевным результатам: потере квартиры, сложностями с документами и одиночеству. Год обещает быть самым сложным в 12-летнем цикле, весь этот период придется разгребать дела и проблемы, которые будут сыпаться как из рога изобилия.

Петухам астрологи советуют не привлекать к себе внимания, иначе есть риск быть съеденными. Например, работодателем, который может уволить вас после очередного скандала. Высока также вероятность травматизма. Уметь ждать и балансировать между домом и работой — ваши способы защиты.

Для представителей Собаки год будет одним из самых удачных. По плану — любовь, свадьба или рождение детей. Все идеи будут мгновенно воплощаться, а путешествия и приключения станут визитной карточкой года. Наслаждайтесь.

И наконец, Свиней ждет покровительство влиятельного человека и большой шанс прославиться. Брать лишнее на себя не стоит, дел, конечно, будет очень много, но вам удастся с ними легко справиться. Совет от звезд — быть осторожнее в общении с родными и коллегами.