Постановку женщин на воинский учет на Украине вводят, чтобы соответствовать стандартам НАТО. Украина.ру разбиралась в том, какой опыт Киев мог перенять в этом отношении у главной страны Североатлантического альянса – США, и в чем еще смысл этой инициативы

Скандал с постановкой женщин на воинский учет возник после того, как были внесены изменения в закон «О воинской обязанности и военной службе». Перечень специальностей, с которыми вооруженным силам могут потребоваться граждане обоего пола, согласно новым нормам, утверждает Министерство обороны. И военные расширили список с 7 позиций до более, чем ста.

Изначально правки в нормативные акты вносили законопроектом, поданным президентом страны Владимиром Зеленским в Верховную Раду. Документ предназначался для того, чтобы привести систему воинского учета в соответствие со стандартами НАТО.

Женщины служат в вооруженных силах Североатлантического альянса, и эта практика имеет иногда и политизированную историю. В частности, в США. Реальное равенство полов хотя бы в юридическом отношении попытались установить в Вашингтоне в 2016-м. Тогда глава Пентагона Эштон Картер одобрил планы по приему женщин на должности в боевые подразделения. Но все же с оговорками, министр обороны подчеркнул, что «реализация этих нововведений должна быть осуществлена правильно, так как боеспособность лучших вооруженных сил в мире имеет первостепенное значение».

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Не у всех американских военачальников стремление уравнять гендеры на поле боя вызвало понимание. Так, председатель Объединенного комитета начальников штабов (аналог российского Генерального штаба) Джозеф Данфорд не явился на пресс-конференции в Пентагоне, где Картер знакомил общественность с прогрессивными тенденциями в вооруженных силах. Как комендант Корпуса морской пехоты (высший чин этого рода сил) Данфорд пытался добиться исключения для своих подчиненных в насаждении единообразия для полов.

Сопротивлялся своеобразному пониманию равноправия шеф Объединенного комитета начальников штабов не только из упрямства и обскурантизма. В 2015-м Корпус морской пехоты провел исследование, по результатам которого военные пришли к выводу – чисто мужские подразделения превзошли смешанные в ключевых показателях, необходимых в бою – в скорости перемещения и обращении с оружием. В 69 процентах тренировочных задач однополые группы превзошли гендерно-разнообразных бойцов.

«Различия между командами были наиболее заметны в командах, где были расчеты по обслуживанию вооружения. Эти группы должны были нести оружие и боеприпасы в дополнение к своим индивидуальному боевому грузу», – сообщало издание Корпуса. Проводившие исследование офицеры убедились, что «женщины имели значительно более высокий уровень травматизма и продемонстрировали более низкий уровень физического состояния». В частности, бойцы

Чтобы понять причину таких результатов, авторы опыта обратили внимание на такую причину: «многие добровольцы-мужчины (…) пришли из боевых подразделений, где они ранее служили, в то время как добровольцы-женщины пришли непосредственно из пехотных школ или с небоевых работ».

Так или иначе в 2020-м дело дошло до обсуждения вопроса, стоит ли призывать женщин на военную службу. Вооруженные силы Соединенных Штатов комплектуются добровольцами в мирное время, но в случае войны страна может мобилизовать граждан. По этой причине Национальная комиссия по военной, национальной и государственной службе объявила, что следует рассмотреть возможность призыва в армию женщин в возрасте от 18 до 25 лет.

Немецкие вооруженные силы по пути насаждения формально понимаемого равенства пошли раньше американцев. В Германии женщинам разрешили служить в боевых частях еще в 2001 году. К середине 2010-х доля военнослужащих этого пола среди 18-тысячного состава в Люфтваффе, Бундесмарине, Бундесхеер и других родах войск превысила 10 процентов. Несколько тысяч женщины служило к тому времени на офицерских должностях.

В Еврейском государстве, которое не входит в НАТО, но часто приводится как образец практического равного отношения к гражданам обоего пола в части военной службы, существует воинская обязанность для женщин. С 1995 года израильтянки могут служить в боевых частях наравне с мужчинами. В силах обороны страны есть батальон «Каракал», укомплектованный преимущественно женщинами.

New York Times: украинская армия будет разбита менее, чем за час © Facebook, Командування об'єднаних сил ЗС України сообщениям СМИ, армия обороны Израиля не допускает женщин-солдат воевать за границей, и на боевых должностях служит относительно незначительный процент женщин.

Военный эксперт Алексей Леонков в комментарии Украине.ру находит и пропагандистское измерение инициативы о постановке женщин на воинский учет. Он полагает, что Киев имитирует мобилизацию. «Сообщения о частях территориальной обороны, заявления политиков о том, что они собираются отражать агрессию, все на одну тему – «Россия нападет!». И женщины в армии туда же – всех под ружье. Хотя даже в условиях Второй мировой, Великой отечественной, действительно тотальной войны, женщины чаще заменяли мужчин на производстве, а не шли на фронт», – обращает он внимание.

«Объяснить эту новость можно одним – сюжет нужно постоянно драматизировать, чтобы он привлекал внимание. То говорят о том, что британские военные сразу эвакуируются в случае якобы возможного вторжения России, затем сразу – что женщин возьмут на учет. Только этот сюжет напоминает сцены последних дней Третьего рейха, когда в фольксштурм набирали подростков и стариков. Кстати, тема вундерваффе – чудо-оружия, которое остановит орды с Востока тоже была. Теперь вместе всех чудес – украинки, которые тоже станут на пути агрессора. Это же тема для западной пресс и аудитории», – уточняет собеседник издания.

По мнению Леонкова, в постоянном нагнетании напряжение сказывается и первая профессия украинского президента Владимира Зеленского – артист. «Поэтому и получается такой несмешной косплей последних дней Берлина. Во главе государства стоит участник КВН и актер «Квартала 95». Его профессия – изображать, он это и делает. На фоне единичных экземпляров самолетов рассказывает о возрождении авиационной промышленности. Или уверяет в поддержке Киева, несмотря на утверждения об обратном», – отмечает эксперт.

Вся эта информационная повестка нелепа для простых жителей Украины – для них растущие цены и экономическая обстановка в стране заслоняет тему «агрессии России». Но западная аудитория, напоминает эксперт, воспринимает это некритически.