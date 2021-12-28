В ноябре 2013 года, после того, как президент Украины Виктор Янукович отложил подписание соглашения об ассоциации с Евросоюзом, на главной площади страны, Майдане Независимости, начался стихийный митинг в поддержку евроинтеграции. Протесты переросли в длительное противостояние и привели к свержению власти и политическому кризису на Украине. В Донецкой и Луганской области были провозглашены независимые республики, что привело к вооруженному конфликту. Кроме того, в Крыму состоялся референдум, в результате которого республика присоединилась к Российской Федерации.
Как утверждал ранее бывший министр экономики Украины (1997—1998) Виктор Суслов, деградация страны началась после госпереворота. Это событие стало переломной точкой — Украина вышла из зоны геополитического влияния России и перешла в зону влияния Запада.
Ассоциация с ЕС, за которую боролись участники Майдана, не привела к тем результатам, которые ожидались. Несмотря на то, что объем экспорта в ЕС за последние 7 лет вырос с 17 до 29,9 млрд долларов, объем иностранных инвестиций сокращается. В 2020 году Украина пережила самый крупный отток прямых иностранных инвестиций — 868 млн долларов. Из-за напряженной ситуации и постоянного нагнетания истерии якобы о «нападении» России на Украину, по словам советника главы Офиса президента Украины Тимофея Милова, инвесторы постепенно выводят деньги из страны.
Население страны после 2014 года сократилось не только за счет отделения Крыма и республик Донбасса, но и из-за стремительного старения — смертность на Украине сейчас выше, чем в Европе, а рождаемость, наоборот, низкая. Еще одной существенной причиной сокращения населения специалисты называют миграцию — из нестабильной Украины люди стремятся в более стабильные Европу и Россию.
В разгар политического кризиса в 2014 году произошла резкая девальвация гривны: в течение одного дня, 7 февраля 2014 года, гривна упала с 8 до 8,7 за доллар США. Затем произошло еще несколько волн девальвации, и в итоге курс гривны достиг 27 за доллар. С каждым годом в стране растут тарифы на электроэнергию и газ, а к зиме 2021 года Украина подошла в состоянии энергетического кризиса из-за нехватки ресурсов — эксперты предполагают, что скоро страну ждут веерные отключения электричества.
Масштабные изменения после Евромайдана произошли и в обществе: начиная с практически насильственной украинизации и дискриминации русского языка, заканчивая желанием избавиться от несогласных с линией власти жителей Донбасса. За последние 7 лет на Украине существенно пострадала свобода слова — от вещания за «неправильную» позицию уже отключены такие популярные телеканалы, как КРТ, «112 Украина», NewsOne и ZIK.
В связи с этим у украинцев возникает логичный вопрос: сможет ли Украина после всего этого вернуться в то политическое и экономическое состояние, в котором находилась до 2014 года?
«Знаете, очень сложно затолкать зубную пасту обратно в тюбик. Если в 1991 году [президент Леонид] Кравчук рассказывал, что мы будем второй Францией, а спустя 15 лет [президент Виктор] Ющенко показывал рукой на Польшу, мол, чуть-чуть поднажмем и догоним, то теперь нам рассказывают, что через 10-20 лет мы будем жить как при Януковиче», — рассказал в интервью изданию Украина.ру директор аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев.
По его словам, Украина понесла не только колоссальные человеческие и территориальные, но и экономические потери, от которых сложно оправиться.
Он также отметил, что еще в 2014 году в стране был относительный консенсус по поводу модернизации по европейскому образцу, а теперь наступил период разочарования: предложить «новый курс» для Украины не может никто из нынешних политиков.
«Поэтому идет такое топтание, когда планы на будущее ограничиваются неделей, месяцем, не более. А в таких условиях кораблю, который не знает, куда он плывет, никакой ветер не будет попутным», — добавил политолог.
По его мнению, вернуться в Украину до 2014 года не получится: если экономика страны стремится к «стандартам» третьего мира, то к этим же стандартам будет стремиться и все остальное. Как следствие, общество стремительно архаизируется, заключил Золотарев.
С другой стороны, шокирующие события могли бы стать для украинцев хорошей «прививкой» от революций и потрясений. Украинский политолог Константин Бондаренко оставляет стране шанс — по его мнению, со временем Украина сможет восстановить баланс.
«Я думаю, что революционные процессы закончатся — они никогда не длятся больше 10-15 лет, и рано или поздно революционная эйфория сменится здравым смыслом. Для этого нужно время. И главное — понимание того, что нельзя какими-то насильственными, силовыми методами, ломая через колено, пытаясь исправить сознание людей, что-то изменить. Нужно, чтобы все набили те шишки, которые должны набить, наступили на все те грабли, на которые должны наступить, и после этого все устаканится», — рассказал эксперт в интервью Украина.ру.
При этом, по словам политолога, у нынешней власти вернуть Украину в «домайданное» состояние не получится — она еще сама революционна по своей сути.