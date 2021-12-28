Последние дни уходящего 2022 года принесли Украине новые проблемы - растут тарифы, подпрыгнули цены на продукты, власть говорит о том, что вот-вот начнется война. По мнению экспертов, эти проблемы были предопределены событиями 2013-2014 года, которые привели к "разгрому" Украины, хотя официально считается, что была "революция достоинства"

В ноябре 2013 года, после того, как президент Украины Виктор Янукович отложил подписание соглашения об ассоциации с Евросоюзом, на главной площади страны, Майдане Независимости, начался стихийный митинг в поддержку евроинтеграции. Протесты переросли в длительное противостояние и привели к свержению власти и политическому кризису на Украине. В Донецкой и Луганской области были провозглашены независимые республики, что привело к вооруженному конфликту. Кроме того, в Крыму состоялся референдум, в результате которого республика присоединилась к Российской Федерации.

Как утверждал ранее бывший министр экономики Украины (1997—1998) Виктор Суслов, деградация страны началась после госпереворота. Это событие стало переломной точкой — Украина вышла из зоны геополитического влияния России и перешла в зону влияния Запада.

Бандера, Майдан, война и «окончательный развал Украины» © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк Тимофея Милова, инвесторы постепенно выводят деньги из страны.

Население страны после 2014 года сократилось не только за счет отделения Крыма и республик Донбасса, но и из-за стремительного старения — смертность на Украине сейчас выше, чем в Европе, а рождаемость, наоборот, низкая. Еще одной существенной причиной сокращения населения специалисты называют миграцию — из нестабильной Украины люди стремятся в более стабильные Европу и Россию.

В разгар политического кризиса в 2014 году произошла резкая девальвация гривны: в течение одного дня, 7 февраля 2014 года, гривна упала с 8 до 8,7 за доллар США. Затем произошло еще несколько волн девальвации, и в итоге курс гривны достиг 27 за доллар. С каждым годом в стране растут тарифы на электроэнергию и газ, а к зиме 2021 года Украина подошла в состоянии энергетического кризиса из-за нехватки ресурсов — эксперты предполагают, что скоро страну ждут веерные отключения электричества.

Масштабные изменения после Евромайдана произошли и в обществе: начиная с практически насильственной украинизации и дискриминации русского языка, заканчивая желанием избавиться от несогласных с линией власти жителей Донбасса. За последние 7 лет на Украине существенно пострадала свобода слова — от вещания за «неправильную» позицию уже отключены такие популярные телеканалы, как КРТ, «112 Украина», NewsOne и ZIK.

Просто о сложном. Почему деградирует украинская экономика?

«Знаете, очень сложно затолкать зубную пасту обратно в тюбик. Если в 1991 году [президент Леонид] Кравчук рассказывал, что мы будем второй Францией, а спустя 15 лет [президент Виктор] Ющенко показывал рукой на Польшу, мол, чуть-чуть поднажмем и догоним, то теперь нам рассказывают, что через 10-20 лет мы будем жить как при Януковиче», — рассказал в интервью изданию Украина.ру директор аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев.

По его словам, Украина понесла не только колоссальные человеческие и территориальные, но и экономические потери, от которых сложно оправиться.

Он также отметил, что еще в 2014 году в стране был относительный консенсус по поводу модернизации по европейскому образцу, а теперь наступил период разочарования: предложить «новый курс» для Украины не может никто из нынешних политиков.

«Поэтому идет такое топтание, когда планы на будущее ограничиваются неделей, месяцем, не более. А в таких условиях кораблю, который не знает, куда он плывет, никакой ветер не будет попутным», — добавил политолог.

Порошенко-«освободитель». Путин раскрыл истинную роль пятого президента Украины в событиях в Донбассе © РИА Новости, Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

С другой стороны, шокирующие события могли бы стать для украинцев хорошей «прививкой» от революций и потрясений. Украинский политолог Константин Бондаренко оставляет стране шанс — по его мнению, со временем Украина сможет восстановить баланс.

«Я думаю, что революционные процессы закончатся — они никогда не длятся больше 10-15 лет, и рано или поздно революционная эйфория сменится здравым смыслом. Для этого нужно время. И главное — понимание того, что нельзя какими-то насильственными, силовыми методами, ломая через колено, пытаясь исправить сознание людей, что-то изменить. Нужно, чтобы все набили те шишки, которые должны набить, наступили на все те грабли, на которые должны наступить, и после этого все устаканится», — рассказал эксперт в интервью Украина.ру.

При этом, по словам политолога, у нынешней власти вернуть Украину в «домайданное» состояние не получится — она еще сама революционна по своей сути.