В Украине власти продолжают активно накачивать военная истерию по поводу грядущего «вторжения России»: в Киеве раздается вой учебных сирен, а из телевизора звучат призывы узнавать дорогу к ближайшему бомбоубежищу. И вот, "по ёлочку", пропаганда дала свой эффект: почти половина украинцев ждут войны

Согласно последним опросам Киевского международного института социологии (КМИС) в реальность угрозы «нападения» на территорию страны зимой-весной 2022 года верят 49,2% респондентов.

57,8% опрошенных считают недостаточными действия властей, предпринимаемые для предотвращения «вторжения» в дипломатической и оборонной сферах. Довольны работой руководства Украины по этому вопросу только 27,1%.

В то же время 39,2% опрошенных не исключают, что если Запад откажется от принятия Украины в НАТО, выполнив условие России по не расширению альянса на Восток, то это ослабит страну и лишь усилит претензии Москвы. Также интересно, что 58, 1 % против переговоров Зеленского и Путина в формате тет-а-тет, то есть без присутствия западных «партнеров». Виталий Диденко: кто он © hromadske.ua

Поддерживают прямой российско-украинский диалог только 26,6%, расценивая это как действенный способ для достижения мира.

Нагнетание властью военной истерии

За последнее время от украинских официальных лиц звучит столько противоречивых заявлений и осуществляются странных действий, что у обывателей ум за разум заходит. В частности, командующий Военно-морскими силами Украины Алексей Неижпапа в одном из интервью заявил про намерение ведомства разместить на строящейся базе в Азовском море полученные от США патрульные катера. С большой долей вероятности это будет означать проход судов через Керченский пролив, что вызывает аналогии с провокацией 2018 г, предпринятой Петром Порошенко, в результате которой Украину поставили на грань войны и на некоторое время даже было введено военное положение.

Далее глава Офиса президента Андрей Ермак, комментируя договоренности в Трехсторонней контактной группе заявил, что стороны согласовали новогодне-рождественское перемирие. Казалось бы, это должно бы как-то успокоить ситуацию.

Правда, позже в ДНР и ЛНР такие договоренности не подтвердили, а главком ВСУ Залужный и вовсе их дезавуировал, сказав, что на время «перемирия» решение об открытии огня по-прежнему остаётся «прерогативой командиров». То есть, если пьяным ВСУ-шникам захочется, как бывало уже не раз, вместо праздничного салюта в новогоднюю ночь устроить обстрелы мирных жителей Донбасса, никто и ничто помешать им не сможет. Ведь по версии Залужного «перемирие не означает запрет ВСУ вести ответный огонь».

Затем последовали слова спикера Верховной рады Стефанчука о готовности РФ нанести по Украине ядерный удар и приказ Минобороны, согласно которому подавляющее большинство лиц женского пола теперь будет обязано встать на военный учет, что вызывало у части граждан недоумение, а у части — панику. Ведь такое прямо свидетельствует о вероятной эскалации и стремлении закрыть потенциальные бреши на фронте с помощью слабого пола. Все это — на фоне того, что готовность к активному сопротивлению с оружием в руках выражали не более трети украинцев. Просто о сложном. Возможна ли война между Украиной и Россией? © коллаж Украина.Ру

Схожие с центром сигналы подхватывают и на местном уровне. Так, вернувшийся с горнолыжного альпийского курорта мэр Виталий Кличко намерен потренировать киевлян на предмет спуска в бомбоубежище, надевания противогаза и коллективной эвакуации. А другие мэры и главы ОГА обращают повышенное внимание на комплектование батальонов территориальной обороны, состоящие из добровольцев-националистов.

Также некоторые энтузиасты, вроде существующего на западные гранты Украинского кризисного медиа-центра, принялись раздавать прохожим брошюры с практическими советами на случай чрезвычайной ситуации или войны.

Авторы памятки советуют заранее узнать, где находятся ближайшие укрытия и проверить состояние подвального помещения, сделать запасы питьевой и технической воды, продуктов длительного хранения, взять с собой необходимые вещи и документы, а также подготовить аптечку со средствами оказания первой медицинской помощи. Кроме того, они предлагают потратиться на альтернативные средства освещения помещения на случай отключения энергоснабжения (фонарики, свечи), подготовить средства для приготовления пищи при отсутствии газа и электроснабжения.

Воодушевляет рекомендация «в холодное время подумайте об альтернативном обогреве в случае отключения от центральных теплосетей». Удачная мысль: халатность власти и отсутствие запасов угля и газа всегда можно объяснить «подготовкой к вторжению Путина».

Почему Киеву выгодно постоянно пугать граждан «российским вторжением»?

В РФ неоднократно подчеркивали, что ни на кого нападать не собираются. Участие российских вооруженных сил в конфликте с Украиной возможно только вследствие масштабной наступательной операции ВСУ на Донбассе, которая окончательно дезавуирует Минские соглашения. К крайним мерам придется прибегнуть для защиты российских граждан из местного населения, которых на Донбассе уже насчитывается более 500 тысяч.

Это наверняка понимают и в Киеве, но градус истерики понижать не собираются. По слухам, следующей датой, «контрольной датой вторжения» назначат начало Олимпиады в Пекине в январе следующего года.

«Российская угроза» для украинской власти с 2014 г. служит отличным фактором отвлечения от многочисленных внутренних проблем, в первую очередь вороватости и некомпетентности, скрываемую «патриотической» фразеологией. Не ради борьбы, а для провокации. Могут ли применить химическое оружие в Донбассе © Пресс-служба президента Украины / Пресс-служба президента Украины / Перейти в фотобанк

За 2,5 года правления Зеленского и Ко их накопилось немало. Конец бедности так и не наступил — доходы значительной части граждан не растут, в отличие от цен и тарифов на услуги ЖКХ. Закон и порядок по-прежнему подменяется избирательным правосудием, когда властным чиновникам и националистическим «активистам» позволяется творить, что они хотят без серьезных для себя последствий.

Совершенно не уважаются права русскоязычных граждан и национальных меньшинств, страдающих от драконовских языкового и образовательного законов. Уровень коррупционного «схематоза» уже давно превысил времена Януковича. Власть провалила борьбу с коронавирусной инфекцией, ибо страна стабильно находится в числе мировых лидеров по количеству смертей от данного недуга. Все это венчает энергетический кризис — Украина на грани веерных отключений электричества и лишения граждан отопления в лютые январские и февральские морозы. А все потому, что ответственные чиновники вовремя не позаботились о накоплении достаточного количества угля и газа.

Реальная угроза войны находится на весьма низком уровне и такой сценарий не выгоден Украине, поскольку ее ожидают новые жертвы и вероятная утрата территорий. Но с другой стороны ее рассматривают в Киеве как способ получить хоть какие-то деньги, используя статус «жертвы агрессии РФ». Однако лучше всего с точки зрения киевских властей постоянный страх войны, при котором можно неограниченно манипулировать людьми и обделывать свои грязные делишки, не неся совершенно никой ответственности.