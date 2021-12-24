Не ради борьбы, а для провокации. Могут ли применить химическое оружие в Донбассе

Во вторник, 21 декабря, глава Минобороны России Сергей Шойгу сообщил о присутствии в Донбассе 120 сотрудников американских ЧВК, которые, по словам министра, привезли туда химические компоненты и готовят провокацию

«Для совершения провокации в города Авдеевка и Красный Лиман доставлены резервы неустановленного химического компонента», — заявил Шойгу на расширенном заседании коллегии Министерства обороны в Москве с участием президента Владимира Путина.

Шойгу также заявил: достоверно установлено, что в Авдееве и Приазовском находятся более 120 сотрудников американских частных военных компаний.

«Они оборудуют огневые объекты в жилых домах и на социально значимых объектах, осуществляют подготовку украинских сил к проведению специальных операций и активным боевым действиям», — добавил Шойгу. Возможный сценарий войны. Когда и как Киев может атаковать Россию с применением химического оружия © commons.wikimedia.org, Міністерство Оборони України

Позже слова министра обороны РФ о наличии в Донбассе дополнил бывший подполковник Службы безопасности Украины Василий Прозоров.

«Такие провокации готовятся для того, чтобы иметь повод обвинить в этом российскую сторону, ну и, конечно, республики Донбасса. Причем жертвами провокаций должно стать именно мирное население подконтрольной Украине части Донбасса. Возможно, это будет школа, больница, учреждение культуры или другое место массового скопления людей», — заявил в комментарии РИА Новости Прозоров.

Он отметил, что после провокации украинские СМИ сразу же опубликуют сообщения, что диверсию организовали Россия и ДНР и ЛНР, а также «найдут кого-то якобы причастного к провокации, обязательно с российским паспортом и военным билетом ДНР».

При этом, по словам Прозорова, для таких целей «выгоднее использовать наёмников».

«В случае провала всегда можно списать всю вину на частников, не показывая вину государства», — отметил он.

Прозоров также напомнил, что у западных спецслужб есть большой опыт «в организации подобных провокаций». Среди прочего он упомянул и инциденты с участием «Белых касок» в Сирии. Эти инциденты стали основанием для удара США по сирийским военным базам.

Что было в Сирии?

В ведущейся в Сирии с 2011 года противоборствующие стороны не раз обвиняли друг друга в применении химического оружия. Наиболее известны — инциденты в Хан аль-Асале в марте 2013 года, в Гуте в августе 2013 года и Хан Шейхуне в апреле 2017 года. В инцидентах с химическим оружием активно «светилась» организация «Белые каски». Её организатором был бывший офицер британской разведки MI6 Джеймс Густав Эдвард ле Мезюрье (он погиб при загадочных обстоятельствах в Стамбуле в 2019 году). ДНР: Киев подвозит химическое оружие в Донбасс для организации провокаций © РИА Новости, Андрей Александров / Перейти в фотобанк

В МИД РФ деятельность организации оценивали негативно. Ещё до инцидента в Хан Шейхуне — в марте 2017 года — официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге прокомментировала деятельность организации.

«Хотели бы в этот раз привлечь внимание к выводам, к которым пришли шведские независимые правозащитники, которые проанализировали видео, опубликованное этой организацией. В ежемесячном журнале «Индиктер» Европейского фронта по правам человека опубликована статья, которая показывает степень цинизма и абсолютной бессердечности этих весьма «талантливых» режиссеров-постановщиков.

Изучив с привлечением квалифицированных медиков видео, на котором показаны кадры оказания экстренной медицинской помощи детям, авторы статьи пришли к выводу, что проводимые манипуляции по спасению жизней не только в корне не соответствуют медицинским стандартам или инсценированы, но и опасны для жизни», — заявила Захарова.

Спустя почти месяц после этого заявления и произошла атака в Хан Шейхуне. Тогда в Сирии находился бывший депутат Одесского городского совета, ориенталист Игорь Димитриев. Он провёл свое расследование инцидента. AP: Боевики ИГИЛ* использовали химическое оружие в иракском Мосуле © РИА Новости, Андрей Стенин / Перейти в фотобанк

«На второй день наступления кто-то одновременно с бомбардировкой активировал закладку на холме. Газ спустился вниз и заполнил соседние улицы. Оперативно в место поражения приехал экипаж «Белых касок». Отравленных и погибших забрали в свой пункт находившийся в катакомбах в трех километрах к востоку. Почему туда? Ведь рядом, в центре поселка нормальный госпиталь? В пункте «Белых касок» умирающих обливают водой и снимают их судороги на видео», — указывал Димитриев.

Он также отметил, что центр гражданской обороны «Белых касок» в Хан Шейхуне был организован незадолго до атаки. При этом, по словам Димитриева, значительная часть распространяемого видео на самом деле была снята не в день атаки, а в день тренировки, которую в Хан Шейхуне за два месяца до того.

«Когда я дописал доклад, Трамп уже отдал приказ ударить ракетами по Сирии и "диктатору Асаду"», — завершил свой рассказ Димитриев.

И действительно, США нанесли удар по сирийской авиабазе Эш-Шайрат 7 апреля 2017 года — спустя три дня после атаки в Хан Шейхуне. Президент США Дональд Трамп заявил, что данная акция — ответ на «применение химического оружия» сирийскими войсками.

США не впервые используют применение химоружия как предлог для атаки на противников.

Так, 5 февраля 2003 года госсекретарь США Колин Пауэлл выступил на специальном заседании Совбеза ООН с обвинениями Ирака в том, что тот скрывает от международных инспекторов оружие массового поражения. На то выступление Пауэлл принёс пробирку, заявив, что такое количество сухого порошка с агентами сибирской язвы привело к остановке работы Конгресса, а количество неучтённых иракских агентов с сибирской язвой — это тысячи подобных пробирок.

Впрочем, Совбез ООН так и не санкционировал применение силы против Ирака. Но в марте 2003 года в нарушение устава ООН США вместе с союзниками атаковали Ирак. А уже в следующем, 2004 году, Пауэлл признался, что представленные им данные были весьма неточными, а подчас и заведомо ложными.

«Когда я делал доклад в феврале 2003 года, то опирался на самую лучшую информацию, которую мне предоставило ЦРУ… К сожалению, со временем выяснилось, что источники были неточными и неверными, а в ряде случаев преднамеренно вводили в заблуждение», — заявил он.

Но Ирак уже лежал в руинах.

Химическое оружие как предлог для атаки используется потому, что оно неоднократно запрещалось различными международными документами. Так, химоружие было запрещено Гаагской декларацией 1899 года, Гаагской конвенцией 1907 года, Женевским протоколом 1925 года, Конвенцией о запрещении разработки, производства, накопления и применения химоружия и о его уничтожении 1993 года.

Причина запрета химического оружия — ужасающие последствия его применения в Первой мировой войне. Но несмотря на это, химическое оружие продолжали использовать в течение всего ХХ века.

Виды и прецеденты

Химическое оружие сегодня различают по нескольким характеристикам.

Так, по характеру физиологического воздействия на человека оно может подразделяться на отравляющие вещества: нервно-паралитического действия (к таким относятся зарин, зоман, V-газы и ряд других веществ); кожно-нарывного действия (иприт, люизит), общеядовитого действия (синильная кислота, хлорциан); удушающего действия (фосген, дифосген), психосоматического действия и раздражающего действия. АТОшник попросил у Трампа расследовать случаи применения химического оружия против жителей Донбасса © РИА Новости, Игорь Зарембо / Перейти в фотобанк

По тактическому назначению химоружие делится на смертельное и временно выводящее живую силу из строя. К первому относятся ядовитые вещества нервно-паралитического, кожно-нарывного, общеядовитого и удушающего действия, ко второму — психосоматического и раздражающего действия.

По скорости различают быстродействующие и медленно действующие отравляющие вещества.

По продолжительности сохранения воздействия — кратковременного и долговременного действия.

Кроме того, химическое оружие различают по средствам и способам применения. Так, есть химические авиабомбы, кассетные боеголовки, мины и ряд других вооружений.

Впервые запрет на химическое оружие вводился Гаагской декларацией и Гаагской конвенцией. Они запрещали стрельбу любыми снарядами, «единственной целью которых является распространение удушающих или вредных газов». И здесь Германия нашла лазейку. Немцы в Первой мировой войне открывали канистры с отравляющими газами по ветру, не используя артиллерийские снаряды.

Однако Первой мировой войной дело не ограничилось.

Так, активно применялось химическое оружие в Гражданской войне в России. Первыми применять его начали большевики при подавлении Ярославского восстания. Однако позже к этому оружию прибегли и интервенты, и Белая армия. Химическое оружие против восставших в Южной Бессарабии в 1924 году применила Румыния.

Также химическое оружие применялось в Рифской войне между Испанией и Францией с одной стороны и эмиратом Риф с другой, во Второй итало-эфиопской войне, Второй японо-китайской войне, Войне во Вьетнаме (активно применялось армией США), в Гражданской войне в Северном Йемене, Ирано-иракской войне, во Второй чеченской войне (в декабре 1999 года боевики в Грозном взорвали ёмкости с аммиаком и хлором), в войне в Ираке и в войне в Сирии.

В последней, как и указывалось ранее, применение химического оружия было связано с деятельностью организации, в свою очередь связанной с западными разведками.

Сегодня подход к химическому оружию изменился. Благодаря развитию защиты войск от отравляющих веществ и выучке солдат, а также из-за того, что возможность применения этого вида вооружений подчас зависит от погодных условий, направления ветра и т.п. А также из-за того, что химическое оружие запрещено целым рядом международных договоров, этот вид вооружений всё чаще применяется для провокаций.