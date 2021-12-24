Самый богатый украинец Ринат Ахметов дал комментарий американскому изданию The Washington Post, где прошелся по Зеленскому, заявил о намерении «защищать институт свободы слова в Украине», раскритиковал «антиолигархический» закон, а также обвинил власть в разжигании внутренней вражды

Интересно, что выпущенная изданием статья называлась «В то время как российские войска концентрируются на границе, Зеленский в Украине вместо этого сосредотачивается на внутренних противниках».

Резкая критика Зеленского на страницах американского издания

Олигарх выступил категорически против нарастающих в стране тенденций удушения прав человека и наступления на свободу слова. Он категорически отверг высказанную президентом версию о якобы участии в подготовке госпереворота, назвав такое абсурдом. Касательно деолигархизации бизнесмен выразил мнение, что закон не решит проблем с коррупцией, а свой статус определил как инвестора. Виталий Диденко: кто он © hromadske.ua

«Я поддерживаю движение по борьбе с коррупцией в Украине. Но эта проблема не будет решена путем принятия противоречивых законов и составления списков «врагов народа»», — сказал олигарх.

В случае санкций или попытки незаконного отъема активов Ахметов будет защищать свои интересы в украинских и международных судах. Не намерен самый богатый украинец отказываться и от поддержки оппозиции — принадлежащие ему каналы «Украина» и «Украина-24» продолжат предоставлять площадку для выражения самых различных мнений. При этом процесс, с его слов, проходит без вмешательства собственника в редакционную политику.

Вообще весь смысл материала состоит в том, что Зеленский развел дворцовые интриги, игнорируя реальные угрозы и проблемы. В частности, в негативном ключе упомянуто слабая реакция на потенциальное «российское вторжение», мол долгое время власть не воспринимала это как серьезную угрозу, несмотря на предостережения западной прессы. Также среди вызовов упомянули и подозрение Порошенко, хотя однозначной трактовки данного события дано не было. Порошенко-«освободитель». Путин раскрыл истинную роль пятого президента Украины в событиях в Донбассе © РИА Новости, Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Но в целом статья имела ярко выраженную негативную коннотацию, будучи сходным с изданием The Washington Times — там аналогичные мысли высказывались авторами материала «Пороховая бочка Украина». По сути, Ахметов сумел успешно донести отстаиваемую им и другими оппонентами действующего главы государства линию о «самодурстве» Зеленского.

Сотрудничество Ахметова с Офисом президента

Отметим, что у Ахметова есть внушительная история сотрудничества с Офисом президента Зеленского и даже на некоторое время он сумел потеснить Коломойского на властном олимпе.

Так, выходцы из структур донецкого олигарха занимали многие важные должности в правительстве и госпредприятиях: премьер-министр Шмыгаль, министр энергетики. Банковая ставила лояльное Ахметову руководство «Укрзализныци» и «Энергоатому», уничтожая атомную энергетику в угоду более дорогой «зеленой», тем самым способствуя укреплению энергетической монополии ДТЭК, принадлежащей Ахметову. Было закрыто дело о преступной наживе на угольной схеме «Роттердам+», обошедшейся налогоплательщикам по самым скромным подсчетам в 18-20 млрд грн и приведшей к значительному повышению платежей за ЖКХ. Ну, и, соответственно, значительному, чуть не вдвое, росту богатства самого олигарха. Ведь структуры бизнесмена имели непосредственное отношение к ее реализации.

Долгое время ахметовские каналы вели весьма комплиментарную по отношению к власти информационную политику. А еще путем создания различных партий, ориентированных на «антимайданный» электорат олигарх способствовал Зе-команде в дроблении политического поля юго-востока, чтобы не допустить там появления консолидированной оппозиционной силы. Идеальный шторм: Золотарев сказал, к чему приведет конфликт Зеленского и Ахметова © РИА Новости,

Олигарх становится жертвой беззакония, которое сам покрывал

Пока имелись общие интересы с властью Ахметов совсем не замечал уничтожения свободы слова, хотя данная тенденция развилась в стране еще до правления Зеленского.

За озвучивание альтернативного мнения людей убивали и бросали в тюрьмы. Уже седьмой год гуляют на свободе убийцы журналиста Олеся Бузины Денис Полищук и Андрей Медведько. Несмотря на очевидные доказательства их вины, суд никак не приближается к оглашению вердикта. Непонятная ситуация и с убийством другого журналиста — Павла Шеремета, арестованные по данному делу атошники уже также находятся на свободе, а дело, похоже, разваливается в суде.

С другой стороны, по надуманным обвинениям в «сепаратизме» и «терроризме» в тюрьме долгое время держали журналистов Руслана Коцабу, Дмитрия Васильца, Василия Муравицкого, Павла Волкова, Кирилла Вышинского и других. Да и сам автор этих строк провел более года за решеткой, хотя со своей коллегой Еленой Глищинской, проходившей по тому же явно политическому делу не был знаком до момента ареста. Фантазиями СБУ слепили «организованную преступную группу», члены которой не знали друг друга.

Но что интересно, несмотря на все эти факты, публично известные в Украине, олигарх тогда, когда его и его структуры власть не трогала, ничего не заявлял ни про наступление на свободу слова, ни про составление "списка врагов".

Ахметова полностью устраивал и тот беспредел, который осуществила уже Зе-команда в виде противозаконных санкций СНБО. В закрытии трех каналов из пула Медведчука он не усматривал никакого криминала, предпочитая молчать. Конфликт начался только после того, как на Банковой, в логике ранее совершенных преступлений, вдруг решили подмять под себя все телеканалы через «деолигархизацию». Но коль данной ситуации он потворствовал сам, не осаживая Зеленского, то на кого же теперь пенять? Нельзя проявлять двойные стандарты, надеясь, что когда-нибудь сам не станешь их жертвой. Ненависть одолела свободу. На Украине закрывают телеканал КРТ ("Киевская Русь") © telekritika.ua

Отметим, что Запад, конечно, сейчас использует войну Офиса президента с Ахметовым в собственных интересах, чтобы максимально ослабить украинские элиты и завершить подчинение страны системе своего внешнего управления.

А потом вместо Зеленского приведет еще более удобную для себя креатуру, если в этом будет надобность. Самое печальное в том, что, кто бы не победил в вышеуказанном противостоянии, в проигрыше в любом случае останется простой народ, до которого никому из дерущихся «панов» нет никакого дела.

Обе силы, равно как и так «называемые партнеры» одинаково деструктивны. Разница между ними только в том, будут ли грабить Украину свои «техасцы» либо вся прибыль от ее эксплуатации уйдет транснациональным корпорациям.