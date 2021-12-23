Спешно покинувший Украину лидер «Европейской солидарности» Петр Порошенко продолжает свое заграничное турне. В это время его сторонники пытаются по максимуму осложнить жизнь украинской власти

Вторник, 21 декабря, и среда, 22 декабря, были для Порошенко весьма насыщенными днями. В эти дни он встретился с рядом польских политиков, а также принял участие в международной конференции по безопасности «Россия — Украина — НАТО: эскалация напряжённости на восточном фланге».

«Я остаюсь оптимистом: мы правильно бьем в набат, мы правильно говорим, что война возможна, вторжение возможно, но совместная реакция будем точно адской для Путина», — попытался сыграть на актуальной повестке дня Порошенко.

На этой конференции присутствовал вице-маршалок Сената Польши Михал Каминский, а также члены комитета Сената по международным делам.

Во время встречи с Каминским Порошенко заявил, что Украине и Европе «нужно сохранять консолидированную единую позицию касательно сдерживания и противодействия деструктивным действиям Российской Федерации, которые угрожают и Украине, и Польше, и всей демократической Европе». «Начало сериала»: Бортник сказал, вернется ли Порошенко на Украину в январе © Facebook, Ruslan Bortnik

А в среду, 22 декабря, Порошенко встретился с президентом Польши в 2010-2015 годах Брониславом Коморовским.

«Благодарен президенту Коморовскому за последовательную поддержку членства Украины в НАТО и Европейском Союзе и хорошие идеи, как это членство ускорить», — подписал Порошенко фото объятий с бывшим коллегой.

Примечательно, что Коморовский — один из политиков, который принимал деятельное участие в событиях на Майдане. Так, 19 февраля 2014 года — за два дня до госпереворота — Коморовский звонил украинскому президенту Виктору Януковичу и призывал его немедленно прекратить применение силы против майдановцев, а также начать переговоры с лидерами оппозиции.

За полгода до окончания своей президентской каденции — в феврале 2015 года — в годовщину окончания Майдана Коморовский посетил Украину, где вместе с Порошенко, а также с президентом Словакии Андреем Киской, Литвы Далей Грибаускайте и ЕС Дональдом Туском принял участие в «Марше достоинства».

Однако вряд ли Порошенко обговаривал с Коморовским исключительно внешнеполитическую повестку. Сегодня на Украине пятый президент проходит по делу о госизмене. И вполне вероятно Порошенко может оказаться за решёткой.

А Коморовскому не привыкать помогать украинским политикам в тюрьме. Так, в ноябре 2011 года во время визита на Украину Коморовский на встрече с Януковичем заявил: пребывание в тюрьме экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко может помешать подписанию договора об ассоциации Украины с ЕС.

Тогда Комаровский также призвал украинскую власть внести такие поправки в законодательство, благодаря которым Тимошенко смогла бы выйти на свободу и при этом не считаться преступницей. Герой на белом коне: Карасев сказал, что будет с Порошенко по возвращении на Украину © Петр Порошенко/Фейсбук

В ответ Янукович лишь пообещал, что Тимошенко будет обеспечена медицинская помощь «на европейском уровне».

Сам Порошенко не распространяется о том, обсуждал ли он в Польше вопросы внутренней политики. На публику же он активно комментирует «горячие» инфоповоды: противостояние России и НАТО, которое не сходит с первых полос газет и на котором делают себе посещение новостные сайты. Поспекулировать на непростой международной обстановке пытаются не только журналисты, но и политики вроде Порошенко.

Однако украинская власть делает все, чтобы пресечь такие попытки, обесценив тем самым заграничное турне Порошенко.

Право голоса

В среду, 22 декабря, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым сузил круг лиц, имеющих право выступать с заявлениями о внешней политике страны.

«Установить, что с официальными заявлениями и комментариями по вопросам внешней политики и инициативами международного характера могут выступать только президент Украины, премьер-министр Украины и министр иностранных дел Украины», — гласил текст документа.

При этом все государственные органы обязали согласовывать позицию с МИД при совершении международных отношений. Это требование касается в том числе и подготовки иностранных визитов. После же их завершения делегации и представители Украины должны в течение десяти дней подать в МИД письменный отч1т и копии документов, разработанных по итогам участия в международном мероприятии. Деньгами и делами. Власти Украины наступают на Порошенко © Facebook, Петро Порошенко

Кроме того, органы власти обязали согласовывать с МИД и «инициативы по приобретению Украиной членства в международных организациях, межгосударственных объединениях».

Такое решение украинского президента взволновало украинскую общественность. Некоторые усмотрели в этом попытку цензуры.

Соратники Порошенко указ президента и вовсе высмеяли.

«К вниманию юриста Зеленского. Статья 85 Конституции Украины. К полномочиям Верховной Рады принадлежит: — определение основ внутренней и внешней политики, реализация стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора. О внешнеполитических советниках в Конституции ни слова. Как и о руководителе Офиса президента, который взял на себя роль главного дипломата в стране», — отметила сопредседатель фракции «Европейская солидарность» Ирина Геращенко.

Она заявила, что «указ на голову не налазит».

«Один голос снаружи, конечно, очень и очень нужен, и мы это приветствуем. Но никому не удастся цензурировать внешнеполитическую деятельность депутатов — ни на уровне межпарламентских контактов, ни на международных площадках, ни на межпартийном уровне. С точки зрения международного права — это никчёмный фантасмагорический документ. Коллеги-иностранцы откровенно ржут», — заявила Геращенко.

Тем временем защитники главы её партии решили усложнить жизнь украинской власти.

Добро пожаловать к следователю

В среду, 22 декабря, адвокат Порошенко Игорь Головань заявил, что вызывает свидетелями по делу своего подзащитного ряд высокопоставленных украинских политиков.

«Как адвокат Петра Порошенко подал ходатайство о допросе в качестве свидетелей по так называемому «угольному делу» <…> группы граждан, которые не единожды публично заявляли, что им якобы известны факты совершённых Петром Порошенко правонарушений», — отметил Головань у себя в Facebook.

А после — привел список тех, кого хотел бы видеть у следователей. Дело против Порошенко: генерал СБУ сказал, как Венедиктова предала Зеленского © Facebook, Офіс Президента України / Facebook, Офіс Президента України / Перейти в фотобанк

«Прошу следователей срочно допросить, само самой, предупредив об уголовной ответственности за заведомо неправдивые показания: Зеленского Владимира Александровича, Арахамию Давида Георгиевича, Верещук Ирину Андреевну, Гетманцева Даниила Александровича, Безуглую Марьяну Владимировны, Вениславского Федора Владимировича. Надеюсь, эти законопослушные граждане добровольно явятся к следователям ГБР и дадут правдивые свидетельства об известных им обстоятельствах дела», — заявил Головань.

Иными словами, он позвал к следователям президента Украины, вице-премьер-министра, а также народных депутатов из монобольшинства.

Примечательно, что тем самым адвокат Порошенко по сути повторил тактику адвокатов предшественника Порошенко на президентском посту — Виктора Януковича. Те в свое время тоже добивались допроса Порошенко в рамках дела по госизмене Януковича. В конечном итоге Порошенко не стал бегать от суда. Правда, давал показания и отвечал на вопросы защитников Януковича в формате видеоконференции.

Не исключено, что к этому формату прибегнет и Зеленский. А там уже Зеленскому придется полагаться на своё красноречие и талант и импровизации.