На Украину пришёл воздух из Арктики — в ближайшие дни на всей территории страны воцарится морозная погода. С учётом плачевного состояния дел в энергетике страны обычные зимние морозы могут принести большие проблемы рядовым украинцам

О том, что Украину ожидают морозные дни и ночи, среди прочих сообщила синоптик Наталья Диденко.

«Что будет на Украине 22 декабря? Арктический воздух крепко вцепится в нашу территорию. Вместе с гололёдом. В ближайшую ночь температура воздуха будет составлять —8 —14 градусов, на севере и востоке местам до —17 градусов. Завтра днём столбики термометров будет колебаться в границах —5 —12 градусов. В западных областях, в южной части днём ожидается 1-5 градусов мороза», — написала Диденко в Facebook 21 декабря.

Она попросила читателей быть осторожными на улицах, напомнив о гололёде. А также посоветовала потеплее одеваться.

«Холода и слёз щекам добавит северо-западный ветер, который временами будет порывистым — закутывайте подбородок в шарф, а нос закрывайте маской. Особенно чувствительным стоит смазать лицо защитным кремом, но проверьте, чтобы не увлажняющим, на морозе это вредно, будет обратный эффект», — отметила Диденко. Дмитрий Марунич: договориться с «Газпромом» нетрудно, но украинская власть этого не делает © РИА Новости, Нина Зотина

При этом снега, по словам синоптика, в ближайшие сутки в целом на Украине ждать не следует. Всё-таки страна оказалась под властью антициклона.

В Киеве ожидается до —8 градусов днём.

«Морозный арктический воздух продержится на Украине до пятницы, потом градусы поползут вверх, на выходные — аж до оттепели и даже до небольших «плюсов». Потепление придёт с мокрым снегом и дождём», — подытожила синоптик, напомнив о том, что резкие изменения погоды потревожат и метеопатов.

Впрочем, морозов на Украине боятся не только метеопаты. Так, «Укравтодор» уже ограничил въезд грузовиков в Киев. Кроме того, несмотря на прогнозы синоптиков о том, что снега будет не так много, «Укравтодор» привёл готовность привели спецтехнику и персонал.

«На наиболее проблемных участках автомобильных дорого государственного значения до начала периода непогоды обеспечено дежурство и работа спецтехники для выполнения превентивных мероприятий для недопущения возникновения гололёда и накопления снега. В общем для зимнего содержания дорог подготовлено 4869 единиц техники подрядных организаций», — заявил начальник Управления эксплуатация и безопасности движения «Укравтодора» Олег Федоренко.

Украинским водителям также рекомендовали ознакомиться с картой специальных стоянок и площадок отстоя, где можно переждать непогоду. На представленной «Укравтодором» карте обозначено более 800 мест для отстоя грузового транспорта, почти 50 площадок и более 30 стоянок для отстоя транспортных средств. Лазарев назвал идеальный вариант поставок газа для Украины © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Но переживают по поводу морозов не только украинские метеозависимые, водители и сотрудники «Укравтодора». Всё население страны следит за столбиками термометров. А также — за биржевыми котировками.

Дороговато будет

Днём в вторник, 21 декабря, стоимость фьючерсов на газ в Европе в первые в истории превысила отметку в $2 тыс. за тысячу кубометров. За день цена выросла более чем на 20%. Около 18:00 по Москве (17:00 по Киеву) стоимость январского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах достигала $2194, но позже она опустилась и уже через час составляла примерно $2116 за тысячу кубометров.

В тот же день остановились физические поставки российского газа по газопроводу «Ямал-Европа», идущего через Белоруссию и Польшу в Германию. Газ не шёл не только в Европу, но и в реверсном направлении. Причиной этого стало решение «Газпрома» на бронировать мощности для транзита. В целом «Газпром» снижал объём транзита с пятницу, 17 декабря.

В тот же день, 17 декабря, глава НАК «Нафтогаз» Юрий Витренко призвал украинцев экономить газ, так как компания не может покрывать разницу между рыночной ценой на газ и ценой для населения.

«Мы честно говорим: если сохранятся такие цены, мы как национальная компания не сможем покрывать такую разницу. Поэтому это будет серьезный разговор и внутри страны с депутатами, которые голосуют за бюджет, который определяет источники и использование средств, и с потребителями, украинцами. Мы действительно будем садиться и решать, как проживать», — заявил он в эфире канала «1+1».

Он призвал коммунальные предприятия переходить с природного газа на биогаз.

«Биогаз можно делать с отходов сельскохозяйственного производства, с переработки мусора. Это надо делать. Украина может как минимум 5 миллиардов кубометров природного газа заменить биогазом, нужно увеличивать добычу», — заявил Витренко. Зеленский должен обсуждать с РФ прямые закупки газа, а не «Северный поток-2» - политолог © president.gov.ua

Он также заявил, что если бы потребление газа на душу населения на Украине было бы таким же, как в Польше, Киев мог бы не то что не импортировать, а экспортировать газ. При этом ранее в тот же день Витренко успокаивал население страны, говоря, что газа в газохранилищах достаточно — более 15 млрд кубометров, что, по его словам, «больше чем средний показатель 2014-2018 годов».

Но накануне морозов на Украине, 20 декабря, пресс-центр Межотраслевой ассоциации «Укртеплокоммунэнерго» предупредил: на новогодние праздники большинство украинцев из разных городов могут остаться без тепла.

«К новогодним праздникам долги предприятий теплокоммунэнерго (ТКЭ) из-за дефицита объемов газа, определенных «Нафтогаз Трейдингом», могут превысить 1 млрд грн. (около 2,7 млрд руб. — Ред.). ГК «Нафтогаз Трейдинг» отказывается корректировать в ходе отопительного сезона объёмы природного газа для ТКЭ, которые были определены «Нафтогаз Трейдингом» в одностороннем порядке и без консультации с тепловиками», — указывалось в открытом письме ассоциации премьер-министру Украины Денису Шмыгалю.

Из-за такой позиции государственной компании, убытки 15 предприятий теплокоммунэнерго уже в октябре составили 817 млн грн. (около 2,2 млрд. руб. — Ред.), а в декабре об убытках на сумму большую, чем 72 млн грн. (около 195,5 млн. руб. — Ред.) объявили пять теплопоставщиков.

Ассоциация просила Шмыгаля обязать «Нафтогаз Трейдинг» откорректировать объёмы в соглашениях с теплопоставщиками по фиксированным ценам.

«В другом случае теплопоставщики будут вынуждены перевести работу оборудования котельных и сетей в режим «технологической брони», чтобы сохранить внутридомовые системы в рабочем состоянии. Это означает, что жители многих украинских городов в условиях стремительного похолодания могут остаться без тепла во время новогодних и рождественский праздников из-за отсутствия природного газа по фиксированным ценам», — завершалось письмо украинскому премьер-министру.

Но пока в украинских домах ещё тепло. А улицы и дороги худо-бедно, но поддерживают в чистоте.