В конце 2021 года целых три страны, которые когда-то были частями сверхдержавы, стали местом, где КНР проявила свое растущее влияние и вес. Это Украина, Литва и Белоруссия

Белоруссия, которая оказалась в дипломатической и экономической изоляции со стороны запада перестраивает свою политику и разворачивает ее на восток, в поисках поддержки из-за Великой китайской стены. Украина, которая дерзнула отобрать приобретенный китайцами концерн Мотор Сич получила космический для нее иск на пять миллиарды долларов. Наконец Литва, которая вдруг сделала шаги по дипломатическому признанию Тайваня, кажется стала мишенью гнева Поднебесной. Но обо всем по порядку.

Тень дракона — вместо предисловия

Из республик СССР первыми стали искать поддержку и дружбу у Китая страны Средней Азии. Это было предопределено территориально — они ближе. Пекин давал много денег взаймы, строил инфраструктуру, а взамен просил «почти» ничего — доступ к полезным ископаемым и защиту китайского бизнеса от недовольных. Последнее было важно, поскольку экономическая экспансия Поднебесной предполагает непосредственное присутствие. Поначалу все шло хорошо. Но ближе к 20-м годам ситуация изменилась. Global Times рассказала, к чему привело давление США на Россию и Китай © РИА Новости, Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

Поскольку властям стран-реципиентов пришло понимание, что Китай не СССР, а значит не финансирует безвозвратно. Пекин, в отличие от Москвы не списывает долги, например. Принять этот факт было сложно, поэтому за последние несколько лет антикитайские протесты стали в бывшем советском Туркестане обычным делом.

Только за 2019-2020 годы прошло более 40 акций, направленных против «китайской экспансии». Причем протесты радикализируются: они все больше выступают не только против Китая, но и своих элит, которые, по их мнению, продались Пекину.

35% населения Киргизии и 30% населения Казахстана отрицательно относятся к КНР и её политике. Причина очень проста.

Согласно концепции отношений, изложенной выше, власти в случае конфликта всегда на стороне китайских компаний. Таким был конфликт вокруг Бишкекской ТЭЦ в 2018 году, которую строили китайцы, что-то у них не получилось, а киргизы остались без света. Так вот, подрядчика не привлекли к ответу, а протестующих наказали.

Узбекистан должен Китаю сумму в размере 16% своего ВВП. Долг Киргизии — более 20% ВВП. а 45% всех внешних долгов Бишкека приходится на долю Китая. Очень многое в отношениях — следствие кулуарных договоренностей. Так что Китай еще и источник теневого дохода для элит. Хорошим это не кончается. В этом месте стоит закончить цветной революцией 2020 года в Киргизии. В 2021 году продолжение следует: тень китайского дракона достигла западных границ бывшего СССР. Литва построила военную базу на границе с Белоруссией © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Директива №9 — Белоруссия

3 декабря, президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал «Директиву №9» о развитии двусторонних отношений РБ с КНР. Документ направлен на дальнейшее углубление стратегического партнерства по самому широкому спектру направлений в 2021-2025 годах и является логическим продолжением одноименной директивы на 2015-2021 годы.

Приоритетными задачами на ближайшую перспективу определены укрепление сотрудничества в политической сфере, сохранение и приумножение ценностей дружбы и взаимной поддержки, наращивание торгово-экономического, финансового, инвестиционного взаимодействия, реализация инициативы «Один пояс — один путь». В числе важных задач также расширение межрегиональных связей, развитие сотрудничества в военной и военно-технической областях, в сфере цифровой экономики и информационно-коммуникационных технологий, укрепление научно-технического взаимодействия, развитие отношений в гуманитарной области.

Теперь важное пояснение к этому безусловно замечательному документу. «Директива» президента Белоруссии — это волшебный инструмент, которого нет ни у одного главы европейского государства. Это закон прямого действия, который принимается лично президентом и подлежит безоговорочному выполнению. Так что в целях лучшего выполнения указанных директивой задач госорганам и субъектам экономической деятельности поручается обеспечить реализацию около полусотни конкретных практических мер. «Либо выполнять команды США, либо сохранять лицо» - Царев о ситуации с «Мотор Сич» © РИА Новости, Нина Зотина

О чем они все, угадать не сложно. Блокада со стороны запада по всем направлениям может негативно сказаться на проектах с китайскими инвестициями в РБ, которые ориентированы на рынки западных стран и/или имеют западных партнеров. Но на фоне нарастающей экономической войны запада против Китая позиции двух стран, как никогда близки. Особенно ясно то, что западнее России у Китая остался только один союзник и это Белоруссия. Остальные отпадают на глазах.

Санкционный огонь — Литва

Настоящей сенсацией стало то, что Литва решила выступить политикообразующим субъектом в отношениях с Китаем.

То ли на мозги элит в Вильнюсе повлиял украинский кризис, когда по всем вопросам Киев заручается поддержкой Литвы. То ли это "происки США". То ли версии заканчиваются. Так или иначе, но литовские власти с неизвестной целью открыли в Вильнюсе 18 ноября нынешнего года представительство Тайваня, который юридически является частью Китая, но имеет свое управления под эгидой США и китайским руководством в качестве самостоятельного государства не признается. И не признается уже десятки лет.

Общих границ, как и с Украиной у Литвы с Тайванем нет, общих морей тоже. Засем Литве вдруг понадобилось дразнить "китайского тигра"?

Вопрос повис в воздухе, но у Пекина на такое только один ответ. Уже в ноябре правительство КНР приняло решение понизить дипломатические отношения с Литвой до уровня поверенного в делах, а 26 ноября направило Литве ноту об изменении статуса китайской дипмиссии в Вильнюсе с посольства до представительства КНР.

Пекин также приостановил грузовые железнодорожные перевозки в Литву, уменьшил кредитный лимит для работающих на китайском рынке литовских предприятий, приостановил выдачу разрешений на экспорт продуктов питания. В начале декабря Китай вычеркнул Литву из базы данных своей таможенной системы, приостановил выдачу въездных виз для граждан Литвы.

На этом перечень экзекуций далеко не заканчивается. Пекин все время в поиске, так что в начале декабря Китай чуть ли не приказал транснациональным корпорациям разорвать отношения с Литвой под угрозой закрытия китайского рынка. Власти Литвы обратились за поддержкой к ЕС, поскольку Литва не может ввести ответные санкции из-за таможенного контроля Еврокомиссии. И дело переложили на Брюссель. Охрименко: последний шанс спасти «Мотор Сич» упущен © Facebook, Представительство АО "Мотор Сич" в г. Москве

Есть и США, но здесь стоит остановиться. Во-первых, важно увидеть результат воздействия китайских санкций. Во-вторых, любопытно было бы увидеть, как запад поддержит Вильнюс? Дело в том, что Литва, начиная с 2014 года рассматривает себя как субрегионального лидера мнений и третейского судью. Выразителем позиции был глава МИД Ландсбергис. Но, увы, он уже в отставке из-за пикирований с Белоруссией. Слишком много врагов у этой, не самой большой страны. И зачем она врагов этих наживает себе и насколько делает это самостоятельно, непонятно.

Иск на 4,5 миллиарда — Украина

Наконец, дело дошло и до Украины. Судя по выражениям лиц тамошних властей, они этого очень не хотели. Но западные партнеры сделали предложение, от которого нельзя было отказаться.

Завод «Мотор Сич» у Китая брутально отобрали. И вот ответ. Компания Beijing Skyrizon и другие инвесторы из Китая требуют от Украины вернуть $4,5 млрд. через суд в Гааге в качестве компенсации ущерба, вызванного решением украинского правительства вернуть в государственную собственность предприятие «Мотор Сич».

В исковом заявлении в постоянную палату третейского суда отмечается, что инвесторы понесли значительные убытки «из-за пятилетнего несправедливого обращения» и продолжающихся притеснений на Украине. Сумма для Украины колоссальная, иск опасный, истцам предсказывают хорошую судебную перспективу.

У ответчиков есть только анонимные «документы» из интернета «Pandora Papers», по которым президент и акционер «Мотор Сич» Вячеслав Богуслаев продал акции тайно. Личность покупателя была скрыта за анонимными оффшорными компаниями, а сделке, вероятно, способствовали украинские офисы крупной американской юридической фирмы DLA Piper при поддержке Dragon Capital.

Инвестиционному спору уже пять лет, китайские инвесторы действительно вложили миллиард долларов в «Мотор Сич». У них и правда отняли предприятие по беспределу. А потом еще и наложили санкции в отношении китайских инвесторов в начале 2021 года. В отличие от украинского бизнеса, международные инвесторы на Украине имеют гарантии юридической защиты.

К примеру, украинско-китайское соглашение 1992 года позволяет инвестору идти в арбитраж без выжидания для мирного урегулирования спора. Этим и воспользовались китайцы, а значит для них дипломатия исчерпана. Полный текст иска очень детальный и конкретный. Минюст Украины его даже не начал изучать. Как бы там ни было, всему есть своя цена. Какой она будет для Украины — покажет время и результаты слушания третейского суда в Гааге.

По состоянию на ноябрь 2021 года исковые требования выросли уже до 4,59 млрд. долларов. Для Киева эта сумма неподъемна.

Право выбора — вместо послесловия

Распад СССР был безусловно геополитической трагедией, которая объективно усилила роль Китая и сделала его важным субъектом на постсоветском пространстве.

Однако важно помнить, что СССР 20 лет накануне распада был в конфронтации с КНР, вплоть до военных ожиданий.

Парадоксально, что именно исчезновение политической составляющей создало предпосылки для более дружественных отношений Китая с Российской Федерацией. Хотя Пекин, и Москва не сходятся во взглядах по многим вопросам, они избегают нарастания трений и их в значительной степени сближает конфронтационная позиция по отношению к ним обоим со стороны США и ЕС.

И Китай, и Россия продемонстрировали возросшую готовность совместно решать международные проблемы и начали вместе проводить военные учения. Насколько устойчивой будет эта динамика, покажет время. На сегодня позиции, как никогда близки. Именно это и стало важным фактором стабильности в той же Белоруссии.

Напротив, похоже, что США, объявившие Китай своим врагом номер один, толкают своих же союзников, Украину и Литву, на конфронтацию с Поднебесной.

Китаю, конечно, все эти действия, что слону дробинка. Но и булавочные уколы могут быть болезненными. И не только для тех, кого колют, но и для так сказать самих участников этого процесса с противоположной стороны, что мы и видим на примере Литвы и Украины.

В любом случае эти тенденции на фоне растущей агрессивности запада дают надежду на то, что они станут сдерживающим фактором.