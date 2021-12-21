С украинского новогоднего стола может пропасть главное его блюдо - сало. Причиной тому - дефицит этого национального продукта. Дошло до того, что страна стала завозить сало из-за границы. Отечественного производителя заменило сало из Дании, Польши и Нидерландов.

Радостно и сердито. Что могут позволить себе простые украинцы на Новый год © Any Lane/Pexels

Политический эксперт и глава комсомола Украины Михаил Кононович так прокомментировал ситуацию на рынке: «Позор и ЗРАДА! Почти за год импорт свинины в Украину превысил экспорт в 10 раз! Напомним, ранее мы писали о том, что в Украине установлен исторический рекорд стоимости сала — 185 грн/кг. Данная цена — самая высокая с сентября 2021 года».

Почему растут импорт исконно украинского продукта и куда подевалась родная свинина?

«Как золото»: Украина столкнулась с рекордным ростом цен на сало © РИА Новости, Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанк

Главная причина такой динамики — снижение поголовья свинины. Если в 2015 году по данным Госкомстата Украины насчитывалось 7,4 миллиона животных, то в 2021 году — 5,8 миллиона голов. Кстати, непростой ситуация сложилась во всем животноводческом комплексе Украины. Сокращается в последние пять лет поголовье не только большого рогатого скота, но даже птицы. Количество КРС в 2021 году составило 2,93 миллиона голов, что на 6,9 процента меньше, чем годом ранее. Число домашней птицы сократилось на 0,6 процента — до 217 миллионов голов.

В конце ноября Ассоциация свиноводов Украины дала неутешительный прогноз развития отрасли: восстановление поголовья невозможно. «Если в начале года показатель достиг почти 12 процентов, еще пару месяцев назад этот показатель составлял 3-4 процентов, то по состоянию на начало ноября составил 1,3 процента или 46 тысяч голов»,- передает пресс-служба.

«Даже сало продаем». Эксперт о том, какую именно выгоду получает Россия от торговли с Украиной © РИА Новости, Владимир Корнев / Перейти в фотобанк

В этом году ко всему прочему добавилось рекордные подорожание энергоносителей, зерновых и кормов для животных. Содержать скот стало дороже на 50-80%. Покупательская способность украинцев при этом тоже падает, поэтому бизнесу не удается компенсировать свои затраты за счет повышения стоимости продукции и конечного потребителя. Кошелек его пуст. Справедливости ради стоит сказать, что рост цен на продовольственные товары — это общемировая тенденция, спровоцированная пандемией. Она сохранится, по прогнозам экономистов, минимум до 2023 года. Но в Украину все выглядит особенно драматично, поскольку запас прочности у населения фактически исчерпан. Государственная поддержка и бизнеса, и уязвимых слоев населения в период пандемии, мягко говоря, недостаточная. Поэтому сало теперь едет из Дании и Польши прямо на новогодний стол. Только вот вопрос, кому оно будет по карману.