По данным Государственной таможенной службы импорт свинины в Украину за 11 месяцев 2021 года вырос на 27 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 67 миллионов долларов. В натуральном выражении через украинскую границу ввезли почти 37 тысяч тонн, что 36 процентов больше, чем в 2020 году.
Политический эксперт и глава комсомола Украины Михаил Кононович так прокомментировал ситуацию на рынке: «Позор и ЗРАДА! Почти за год импорт свинины в Украину превысил экспорт в 10 раз! Напомним, ранее мы писали о том, что в Украине установлен исторический рекорд стоимости сала — 185 грн/кг. Данная цена — самая высокая с сентября 2021 года».
Почему растут импорт исконно украинского продукта и куда подевалась родная свинина?
Надо напомнить, что это не новая тенденция. Украина давно дефицитная по салу страна. В основном свинина импортируется для промышленных потребностей: для производства колбасных изделий. А вот на рынках и магазинах товар в чистом виде для украинцев продается продукт отечественного производителя или из частного фермерского хозяйства. Но это пока. С каждым годом ситуация усугубляется, и в этом году эксперты констатировали, что уже только четверть представленной в рознице продукции отечественного производства.
Главная причина такой динамики — снижение поголовья свинины. Если в 2015 году по данным Госкомстата Украины насчитывалось 7,4 миллиона животных, то в 2021 году — 5,8 миллиона голов. Кстати, непростой ситуация сложилась во всем животноводческом комплексе Украины. Сокращается в последние пять лет поголовье не только большого рогатого скота, но даже птицы. Количество КРС в 2021 году составило 2,93 миллиона голов, что на 6,9 процента меньше, чем годом ранее. Число домашней птицы сократилось на 0,6 процента — до 217 миллионов голов.
В конце ноября Ассоциация свиноводов Украины дала неутешительный прогноз развития отрасли: восстановление поголовья невозможно. «Если в начале года показатель достиг почти 12 процентов, еще пару месяцев назад этот показатель составлял 3-4 процентов, то по состоянию на начало ноября составил 1,3 процента или 46 тысяч голов»,- передает пресс-служба.
- Поэтому, чтобы перекрыть сокращение поголовья в хозяйствах населения, наращивание промышленного поголовья должно было быть, по меньшей мере, в 5 раз больше. Однако в свете рыночных тенденций последнего года такой рывок практически невозможен».
В этом году ко всему прочему добавилось рекордные подорожание энергоносителей, зерновых и кормов для животных. Содержать скот стало дороже на 50-80%. Покупательская способность украинцев при этом тоже падает, поэтому бизнесу не удается компенсировать свои затраты за счет повышения стоимости продукции и конечного потребителя. Кошелек его пуст. Справедливости ради стоит сказать, что рост цен на продовольственные товары — это общемировая тенденция, спровоцированная пандемией. Она сохранится, по прогнозам экономистов, минимум до 2023 года. Но в Украину все выглядит особенно драматично, поскольку запас прочности у населения фактически исчерпан. Государственная поддержка и бизнеса, и уязвимых слоев населения в период пандемии, мягко говоря, недостаточная. Поэтому сало теперь едет из Дании и Польши прямо на новогодний стол. Только вот вопрос, кому оно будет по карману.