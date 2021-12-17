Не то, чтобы предположения о возможной наркотической зависимости президента была новостью – эту тему ещё в 2019 году пытался раскручивать Пётр Порошенко, а сама избирательная кампания проходила в режиме наркоман против алкоголика. Просто на этой неделе некоторую неадекватность демонстрировали очень многие политики

Возможно именно этим объясняется то, что некоторая разрядка, ожидавшаяся после беседы Байдена и Путина, на самом деле не наступила. Кто виноват? Наркотики не иначе…

В поисках наркодилера

На этой неделе в наркодилеры президента назначили заместителя главы МВД Александра Гогилашвили, за то, что он пособачился с полицейскими. Насколько можно понять, пособачился он не просто так — его специально провоцировали. И сразу вспоминается история с председателем СБУ при Ющенко Валентином Наливайченко, у которого дважды прямо в центре Киева с особым цинизмом крали кошелёк.

Тут же вспомнилось, что Гогилашвили — профессиональный борец с наркотиками (которого подозревали в распространении наркотиков), гражданин России (???), привлекался к уголовной ответственности… Но всё это оказалось ерундой по сравнению с тем, что он муж помощницы президента Марии Левченко.

Этого оказалось достаточно, чтобы предположить, что именно он, а вовсе не Николай «Котлета» Тищенко, снабжал президента очень для президента полезным белым порошком.

Самое забавное в этой истории то, что никто даже не попытался предположить, что Гогилашвили, например, мог не поставлять наркотики «ко двору», а, напротив, пытаться помочь президенту. Кстати, одно другому не противоречит — некоторые протоколы лечения от наркотической зависимости предполагают постепенное снижение потребляемых доз.

Ко всему прочему огромное, трёхчасовое интервью Гордону дал бывший глава ОП Андрей Богдан. О наркотиках он, кажется, не говорил (тем более что и сам, по внешним признакам, был не очень трезв) но политик президента раскритиковал в пух и перья.

В поисках выхода

Среди прочего Богдан поинтересовался, как будет сводится бюджет следующего года — ведь усилиями «европейских партнёров» Украины (в частности — лично главы МИД ФРГ Анналены Бербок) цена на газ выросла до $ 1,5 тыс. за тысячу кубов и как будет покупаться газ на следующий отопительный сезон совершенно непонятно. Впрочем, проблемы уже и в этом сезоне — углём обеспечены только ТЭС ДТЭК…

Естественная попытка что-то сделать — устроить срочную «российскую агрессию». Все украинские политики бросились этим заниматься.

В общем, Богдан разнес политику президента в пух и прах.

Тем временем Владимир Зеленский дал интервью итальянской La Repubblica в которой заявил об угрозе со стороны России, но отказался давать гарантии невступления в НАТО в обмен на отвод российских войск. При это он заявил, что «Украина готова приложить все необходимые усилия, чтобы мир был честным и долговременным». Готова приложить. Но не прилагает. Не так уж её этот самый мир интересует.

Министр обороны Алексей Резников, пребывая в Швеции, проинформировал НАТО о том, что Украина уже является членом альянса, а если кому-то что-то не нравится, то он может жаловаться в лигу сексуальных реформ. Кстати, Швеция отказалась от членства НАТО буквально в ноябре. Резников мог бы и их записать…

Но это просто попытки прорыва через «красные линии», а вот самый большой вклад в отражение агрессии сделал Виталий Кличко, который объяснил проверку бомбоубежищ и сирен в Киеве готовностью к чрезвычайной ситуации из-за российского вторжения. При этом он сообщил, что «как солдат, я когда-то поклялся защищать страну, а теперь готов воевать за Родину» и сьто он не позволит России вернуть Украину в «советскую империю». За давностью Кличко запамятовал, что в 1989 году он давал присягу именно «империи»…

Возникшие подозрения получили подтверждение 16 декабря, когда на Арсенальной площади появились танки (точнее — танк, САУ и БМП). Правда — резиновые. Николаевский предприниматель таким образом протестовал против того, что ему не заплатили за изготовленную для армии продукцию. Но мы-то сразу поняли, что это агент «империи» Кличко для вида собирается защищать Киев, а танки-то у него — резиновые!

Международная поддержка Украины

Зеленский поехал в Европу, чтобы провести встречу с Эммануэлем Макроном и Олафом Шольцем (в украинских СМИ встречу назвали «нормандской тройкой»), а также принять участие в саммите «Восточного партнёрства».

В рамках тройки договорились договариваться, причём Украина требует соблюдения режима прекращения огня, обмена пленными и открытия двух новых пунктов пропуска. Сама Украина прекращать огонь не собирается. Более того, было прямо сказано: «рассматривается пять путей реакции на вероятную эскалацию. Мы сказали, что у нашего государства нет пяти реакций — у нас будет только одна реакция, и мы её продемонстрировали в 2014 году, когда защищали свою территорию с оружием в руках».

О том, что в 2014-рм году именно Киев объявил Донбасс "террористической зоной" и начал вести против него войну с применением артиллерии и авиации, Зеленский, видимо, не был проинформирован бывшим президентом Порошенко и его предшественником Турчиновым. Поэтому прозвучало это как-то неубедительно.

В общем, изменений в позиции украинской стороны нет. Кстати, оказалось, что, не смотря на негативную реакцию Венецианской комиссии и самого президента (?), закон о переходном правосудии, фактически вводящий оккупационный режим на территориях ДНР и ЛНР, не отозван. Причём министр Ирина Верещук подтвердила, что принятие этого закона не противоречит Минским соглашениям (это, кстати, правда — любой террористический акт против Донбасса можно объяснить «особым статусом» в соответствии с Минскими соглашениями).

Саммитом «Восточного партнёрства» Зеленский тоже остался доволен, но, выражая удовлетворенность, забыл сообщить, что в итоговой декларации не было ни слова о санкциях или каком-то ином давлении на Россию.

Кто же им все-таки носит в Офис белый порошок?

P.S.: Перемога недели: «ЮНЕСКО внесло традиционный крымскотатарский орнамент "орьнек" в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества. Это достойное признание самобытности кырымлы и красоты культурной мозаики Украины». Правда, к Украине эта «перемога» отношения не имеет. Ну, это уже такое…