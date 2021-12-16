Президент Украины Владимир Зеленский назначил послом в Ватикане Андрея Юраша - отца самого молодого члена фракции «Слуга народа» в Верховной Раде. До того был уволен замминистра внутренних дел Александра Гогилашвили. О последнем сообщали, что он гражданин России и дилер «веществ» для Зеленского. Украина.ру - о кадровой политике главы государства

Формально на Украине государственные должности занимаются по конкурсу. Но в начале ноября журналисты Bihus.Info изучили результаты конкурсов на высокие должности в государственном аппарате. Издание, названное по имени одного из основателей — Дениса Бигуса, упрекали в ангажированности. В частности, депутат Верховной Рады и бывший член фракции «Слуга народа» Александр Дубинский утверждал, что сайт получает деньги от структур американского финансиста Джорджа Сороса и делает заказные материалы.

Тем не менее в этом случае издание привело список конкурсов в 2021-м, по результатам которых не был выявлен победитель. Из чего на сайте сделали вывод: «В период, когда парламент временно отменил проведение конкурсов из-за объявленного в стране карантина, кабмин без проблем нашел и назначил 91 топ-чиновника».

Скандал с Гогилашвили: Аваков мстит Зеленскому, реализуя план по его смещению © коллаж Украина.ру

«Когда конкурсы возобновили, с назначениями снова начались проблемы. Это может означать, что в правительстве пытаются отсеять кадры, которые по каким-то причинам не устраивают власть», — сделали вывод на сайте.

В 2019-м из-за ограниченности кадрового резервуара команда президента заняла места и до выборов только в его буквальном окружении — продюсер «Квартала 95» Сергей Трофимов стал первым замом руководителя Офиса президента, а сценарист сериала «Сваты» Юрий Костюк — просто замом. Соснователь «Квартала 95» Сергей Шефир был назначен помощником главы государства.

Кадровым чиновником являлся только Андрей Богдан — он занимал пост замминистра юстиции, работал юристом, числился внештатным советником губернатора Днепропетровской области Игоря Коломойского. Богдан в итоге и стал руководителем Офиса президента. Но позже с должности "слетел", как считают эксперты и как говорил сам Богдан, из-за того, что слишком много на себя брал — перетягивал на себя, как опытный чиновник, некоторые функции главы государства, что не нравилось и самому Зеленскому и его окружению

Ключевую должность — председателя Службы безопасности Украины (СБУ) — получил Иван Баканов, тоже выходец из «Квартала» и ближайший, с детства друг Зеленского (они жили в одном дворе). Замом министра внутренних дел стал Александр Гогилашвили, чья жена Мария Левченко также работала в «Квартале» и числилась советником Зеленского. В декабре 2021-го Гогилашвили устроил скандал с полицейскими в Донбассе, после этого выяснилось, что у чиновника российское гражданство. Затем появились сведения, что замгавы МВД якобы снабжал украинского президента наркотиками. Примечательно, что Гогилашвили до попадания на госслужбу трудился в Международной антинаркотической ассоциации, мероприятия которой посещали сотрудники «Квартала».

Первое правительство Зеленский смог сформировать после досрочных выборов в Верховную Раду в 2019-м, на которых большинство получила его партия «Слуга народа». Так как в команде шестого президента было мало политиков, кадровых чиновников и, собственно, сама партия собиралась во много из случайных людей, то состав кабинета министров вызвал вопросы у многих.

Потому что, например, главой кабинета министров стал Алексей Гончарук, у которой опыт работы на государство был очень условным: он числился советником на общественных началах министра экологии и природных ресурсов, а потом и вице-премьера. Не было опыта государственной службы и у министра юстиции Дениса Малюськи и вице-премьера Михаила Федорова. В целом, у большинства членов нового правительства опыт работы бюрократом ограничивался годами, а то и месяцами.

«Тайна прихода к власти». Олейник о том, почему Зеленский хотел досрочных выборов и поссорился с Разумковым © пресс-служба президента Украины Владимир Олейник предполагает, что в правительстве оказалось мало кадровых чиновников не только, потому что отбирали по критерию лояльности или личных знакомств. Причина — в другом. «Собственной команды на кабинет министров у Зеленского не хватило, все говорили, что людей в правительство завел Сорос. Первую встречу новый президент провел с [зятем второго президента Украины Леонида Кучмы Виктором, олигархом] Пинчуком, который связан с четой [лидеров Демократической партии США Биллом и Хиллари] Клинтонов. Премьером взяли Гончарука, который сам говорил, что голосовал за соперника Зеленского Порошенко. Это либо большая демократия, либо большая глупость», — напоминает собеседник Украины.ру.

Непрофессионализм чиновников, отсутствие у них нормального послужного списка — это было сделано намеренно, уверен Олейник. «На посты ставили людей, которые четко понимали про себя, что их ценность — в исполнении самых диких решений. Больше они ни за чем не нужны, ни к чему не пригодны, поэтому буду делать все, что от них потребуется», — уточняет он, добавляя, что кадровый госслужащий может и саботировать неграмотные указания власти.

«Отсутствие профессиональной команды, подбора кадров играет с Зеленским злые шутки — он уже вынужден увеличивать ближний круг охраны до 70 человек. Он никому не может доверять. Богдан, его правая рука, уже рассказывает про него такие вещи, которые открываются обычно лет через 10-15, когда теряют актуальность. Это показывает до какой степени президента не уважает собственное окружение», — подчеркивает Олейник.

Юридическая неграмотность свойственная команде Зеленского подвела его на самом старте политической карьеры, продолжает депутат. «Зеленский был избран в результате фальсификаций, съезд партии не был проведен», — напоминает Олейник.

«[Спикер Рады Руслан] Стефанчук посоветовал депутатам, какие книжки читать. Так вот я хочу сказать, что и парламентариям, и чиновникам многим лучше читать Уголовный кодекс, там про их похождения написано подробно. Потому что рано или поздно будут судить их. Они надеются на правдивость пословицы "Победителей не судят", но они не победители. И пример [бывшего президента Петра] Порошенко — не показателен. Он ходит под уголовными делами, но на свободе, потому что хозяин у Украины пока тот же самый. Но, как показал Афганистан, хозяин может быстро оставить всех», — прогнозирует собеседник издания.

По его мнению, целесообразно рассматривать ближайшее окружение нынешнего президента как тех, кто захватил страну в заложники и удерживает ее.

По сути, команда президента формировалась не по принципам профессионализма, знаний экономики или политики, а по принципам лояльности президенту, "близости к телу". И еще, пожалуй, что немаловажно по принципу "дворовой команды", где ближайшие друзья назначались на ключевые должности (СБУ, ряд министерств, Офис президента), а друзья друзей и их родственники выстраивались во втором эшелоне власти (заместителями руководителей ведомств и министерств). Вот почему гражданин России стал замминистра МВД, а друг детства возглавил главную спецслужбу Украины — СБУ. Отсюда, из-а этих критериев личной лояльности, и все провалы власти, обнажающие ее непрофессионализм и компанейщину, стремление быстро разбогатеть, пока есть возможность, разоряя других.