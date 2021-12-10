Очередной виток борьбы с коррупцией в Украине, инициированный США, ожидаемо закончился очередным пшиком, похожим на репрессии с политическим подтекстом и очень нехорошим душком. Случилось это 9 декабря 2021 года - в трижды знаковую для Украины дату

И тем, что в этот день президенту Украины Владимиру Зеленскому лично звонил президент США Джо Байден, чтобы с опозданием на два дня доложиться, как он лихо защитил территориальную целостность Украине в лютой схватке (правда, в видеорежиме) с президентом России Владимиром Путиным. И тем, что параллельно в Киеве проходила конференция «Семь лет антикоррупционной реформы», приуроченная к Международному дню борьбы с коррупцией, а из Вашингтона в онлайн-режиме мутили «Саммит за демократию». Главная его тема — это как раз проблемы и возможности, с которыми сталкиваются демократии. Владимир Скачко: кто он © https://vesti-ukr.com/

Саммит этот инициировал лично Байден, пригласив к участию в мероприятии более 100 стран, среди которых Украина есть, а России, разумеется, демонстративно нет. Что и понятно, и символично: коррупция — это, как известно из выспренних выступлений всех штатных борцов с нею, одно из главных препятствий для торжества демократии. А режим Путина в России — мало что антиукраински страшно агрессивный, так еще и "насквозь коррупционный". Тогда как режим Зеленского в Украине — крайне демократический, но его разъедает донельзя коррупционная ржавчина.

Вот помочь счистить коррупционную накипь с блестящего тельца (так и просилось на язык — трупика) украинской демократии и вызвались в такой знаменательный день США. Временно поверенный в делах этой страны в Украине и непотопляемая «борцыня» с украинскими антидемократическими язвами Кристина Квин анонсировала объявление именно на демократическом саммите имени Байдена новых санкций против ряда коррумпированных лиц Украины.

«Пожалуйста, в 17:30 сегодня посмотрите, очень важное объявление будет. В нем будет идти речь о санкциях США, которые показывают нашу решительность в привлечении к ответственности коррумпированных лиц. Вы, вероятно, некоторых из этих лиц узнаете. Борьба с коррупцией — это глобальная работа», — сказала она загодя.

А сказано — сделано. В условленный срок все и срослось. Но, увы, как-то кривовато и очень не пафосно, не соответствующе высоте момента. Обещано было человек 12 коррупционеров, которых должны были триумфально отсанкционить по первое число так, чтобы они и головы свои поганые не могли поднять на демократию. Но огласили лишь три фамилии, главное достоинство двух из которых лишь в том, что они действительно известны всем украинцам, наблюдающим за возней в террари.., пардон, на олимпе украинской власти. Это — Андрей Портнов, известный юрист, правозащитник и экс-замглавы Администрации президента Виктора Януковича, крайне революционно свергнутого на евромайдане в 2014 году, и Александр Тупицкий, глава Конституционного суда, которого от работы лично отстранил своим указом Зеленский. Победила коррупция. Украине негде хранить оружие из США © РИА Новости, Саид Закерия / Перейти в фотобанк

Третья злостно-знаковая «коррупционэрка» (так теперь расово правильно надо говорить в Украине) — жена Тупицкого Ольга. Почему она, не известно, но наказывать жен и родственников тех, кого особо не любит Зеленский, — это, по ходу, фишка его режима. А если не верите, то спросите у блогера Анатолия Шария — чтобы ему досадить режим Зеленского подогнал под санкции не только его жену (кстати, тоже Ольгу — может, Зеленскому это имя просто не заходит), но и тещу.

За что же коррупционеров попытались санкциями вывести на чистую воду и пресечь их злокозненную деятельность против «демократии на Днепре»?

На сайте Минфина США указывается, что Портнов и его благотворительный фонд попали под санкции по «глобальному закону Магнитского» или GLOMAG. На сайте Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) говорится, что Портнов попал в список Specially Designated Nationals (SDN), фигурантам которого блокируют активы на территории США. В число прегрешений Портнова внесены «широкие связи с судебным и правоохранительным аппаратом Украины», и то, что он якобы «подрывал усилия по реформированию судов». Так и сказано: «По состоянию на 2019 год Портнов предпринял шаги по контролю над украинской судебной системой….Кроме того, Портнов был замешан в попытке повлиять на генерального прокурора Украины».

У Тупицкого с женой все попроще. Их внесли в санкционный список Госдепартамента «за значительные коррупционные действия, в частности, получение денежной взятки во время работы в украинской судебной системе». «Коррупция и нестабильность»: «Таймс» не видит Украину в НАТО © пресс-служба президента Украины

То есть, как видим, тоже похоже, ибо главная общая фраза в обосновании санкций — «судебная система». А отсюда и главный вывод — наказывают не за коррупцию, которая, кстати, никем не доказана, а за препятствия по установлению тотального контроля над судебной системой Украины со стороны режима Зеленского и направляющих все его шаги и действия внешних кураторов — американцев и прочих представителей коллективного Запада, которые что-то наметили себе в Украине и вознамерились беспрепятственно это отобрать, установив полное внешнее управление над страной.

Такое управление уже установлено над парламентом, правительством и президентом страны, а суды еще сопротивляются и всем мешают. Причем мешают на всех уровнях. В том числе, и не позволяют беспрепятственно и безнаказанно подвергнуть санкциям украинских олигархов, у которых можно отобрать их собственность и активы, например, с помощью санкций Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБОУ), но которые могут признать такие действия незаконными через суды. И местные, и Верховный, а то и Конституционный.

И Зеленскому этими демонстративными санкциями США поставлена новая главная задача — любой ценой подавить продолжающийся нарастающий бунт в судебной системе, который чреват проигрышем исков по санкциям СНБО в Верховном суде. Со всеми отсюда вытекающими последствиями — Запад не получит искомое так быстро, как ему хочется.

Вот потому-то все и ждали появления в американском санкционном списке ненавистных олигархо-первачей (Игоря Коломойского и Рината Ахметова сотоварищи), но их там не оказалось. Американцы четко наметили этапность борьбы с ними. Сначала подчинить и подмять под себя суды, а уже потом нападать и дерибанить олигархов. Чтобы, значит, наверняка.

Вторая причина санкций — неполное без контроля над судами внешнее управление над Украиной. Никто, собственно, и не скрывал, что санкции преследуют и еще будут преследовать именно эту цель. Портнова подвели под санкции именно украинские «соросята» — так называемые гражданские активисты-грантоеды, которых натравили и на олигархов, и на их невольную защиту. И которые, ясное дело, за денежку лоббируют передачу украинской судебной и правоохранительной системы под контроль Запада. Внизу - бунт, посредине - политика, а вверху - коррупция. Соцсети о годовщине Майдана © REUTERS, Valentyn Ogirenko

Например, глава украинского «Центра противодействия коррупции» Виталий Шабунин, грантоед Джорджа Сороса и, как все публично уже говорят, близкий сердечный друг самой Кристины Квин, не скрывает, что полгода назад отправил письмо в США, точнее — в OFAC, структуру, которая курирует санкции против иностранцев, и потребовал, как можно скорее санкционировать Портнова. Ибо его «цель — продвигать Украину как «несостоявшееся государство», «под внешним управлением», говорить о провале реформ в Украине и незаконных действиях украинцев на восточном фронте». Вот так вот прямо и непосредственно: говоришь правду — получи санкции, если не заткнешься.

США в обосновании санкций упоминание о критике внешнего управления скромно опустили и лупанули только за якобы взятки и воздействие на судей. Но это и так подразумевается. Устанавливать внешнее управление в Украине можно и даже, уверены США, нужно, а вот говорить об этом нельзя.

А США реально озабочены проблемой внешнего управления в неоколонии, в которую они уже почти превратили Украину, но пока не нашли достойную неоколониальную администрацию. «Коррупция у них в ДНК»: в ГБР пожаловались на Арахамию © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Сразу после госпереворота-2014 поставили на Петра Порошенко, а он оказался таким подлым и предприимчиво-жадным олигархом, что за 5 лет президентства неимоверно распух материально так, что клейма на нем негде было ставить. Его «апгрейдили» в 2019 году на «народного президента» Зеленского. А этот, конечно, все выполняет беспрекословно, но как-то бестолково и медленно. Потому что больше выясняет, не лох ли он, вместо того, чтобы лошить, козлить и кошмарить (это, если по-простому, три стадии украинской деолигархизации) всех, кто противиться внешнему управлению. И в первую очередь олигархов. Ну, хотя бы Игоря Коломойского, которого в США заждались уже все тюрьмы.

И в санкционном списке, похоже, не зря нет фамилий ни Коломойского, ни Порошенко. Первого не отдает на «съедение» американцам сам Зеленский, ибо Игорь Валериевич так держит Зеленского за все нескромные места компроматом, что публикация этой чернухи окончательно зароет имидж «мальчика Зе». Причем в глазах мировой общественности. А США, по ходу, это пока не нужно.

Порошенко же, не исключено, вообще рассматривается, как политический противовес Зеленскому, орудие реванша и апгрейда украинской власти обратно. Было от «Пороха» до «Зели», теперь может понадобиться от «Зели» взад к «Пороху». А что? Чего церемониться, если «пацаны тормозят», а время поджимает? Или наоборот — время поджимает, а пацаны тормозят.

И США системно подходят к перехвату контроля над судами и к завершению установления внешнего управления в Украине. Та же полупослица Квин почти в грубой форме потребовала от Зеленского принять новую антикоррупционную стратегию и до конца 2021 года завершить конкурс по избранию нового руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Украинский астролог объяснил, почему вокруг Зеленского процветает коррупция © пресс-служба президента Украины

Наряду с Нацагентством по предотвращению коррупции (НАПК), Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ) и Высшим антикоррупционным судом (ВАКС) САП является важнейшим звеном всей антикоррупционной системы, созданной США для тотального контроля над укро-элитой (слово-то какое в украинских реалиях тошнотворное и на грех наводящее). НАПК выявляет коррупционеров, НАБУ расследует их богомерзкую работу, а САП поддерживает обвинения в коррупции в ВАКС. А в Украине уже с августа 2020 года нет руководителя САП, потому что прежний ее глава Назар Холодницкий был уволен с должности за… коррупцию.

Этого потребовала тогдашний посол США в Украине Мари Йованович. А теперь вот ее сменщица требует срочно заполнить такую важную вакансию. «Мы призываем без промедлений завершить процесс назначения нового руководителя САП. Мы хотели бы, чтобы к 2022 году процесс назначения нового руководителя был завершен», — сказала Квин.

Ведь Зеленский еще в октябре текущего года, когда спецкомиссия не смогла отобрать кандидата на пост главы САП, пообещал, что все будет сделано до конца года. Вот Квин и напомнила ему об обещании. Но Зеленский-то отлично понимает, что и он перед проамериканской антикоррупционной вертикалью бессилен, если она заработает так, как задумали американцы.

Короче, обложили беднягу со всех сторон и, как видим, уже начали загон. А генпрокурор Ирина Венедиктова в тот же день, как на зло, отчиталась, как она борется с коррупцией. «За прошлый год у нас было осуждено 620 коррупционеров. А в этом году их количество увеличилось на четверть по сравнению с таким же периодом прошлого года и составляет более 350», — сказала она. И многим холодом повеяло. В том числе, и на улице Банковой, где президент и обретается.