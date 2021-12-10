Узнав, о чём президент США Джо Байден говорил с российским коллегой, президент Украины Владимир Зеленский и сам выразил готовность провести переговоры с Владимиром Путиным

Звонок из Белого дома раздался на Банковой 9 декабря на час позже запланированного.

«Завершил полуторачасовой разговор с @POTUS (президентом США — ред.). Президент США ознакомил меня с содержанием его переговоров с Владимиром Путиным. Также обсудили возможные форматы урегулирования конфликта в Донбассе. Затронули ход внутренних реформ на Украине», — сообщил президент Украины Владимир Зеленский в Twitter.

Остальные подробности переговоров рассказал глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в эфире телепрограммы «Право на власть» на канале «1+1».

«Последние дни были разговоры о якобы каких-то условиях о НАТО, по членству в альянсе, относительно курса на членство в НАТО Украины. Президент Байден очень чётко сказал, что любые решения относительно членства в альянсе зависят исключительно от Украины. Только Украина должна решать этот вопрос и члены альянса, безусловно», — заявил он. Вместо провокации шантаж. Зеленский предъявил Путину и Байдену свою «золотую акцию» © George Chernilevsky

Согласно результатам опроса социологической группы «Рейтинг», вступление Украины в НАТО поддерживают 58% респондентов (против высказались 35%), однако среди государств-членов альянса консенсуса о необходимости предоставления членства Украине нет, о чём в НАТО говорят открыто.

«Байден очень откровенно сказал Путину и предупредил обо всех последствиях, если в Кремле примут решение об эскалации у украинских границ и вторжении на территорию Украины. Президент Байден подтвердил, что Соединённые Штаты предоставят, и уже это происходит, всю необходимую помощь для того, чтобы Украина имела возможность дать какой угодно отпор в любое время», — добавил Ермак.

Зашла речь и о конфликте в Донбассе. Зеленский, по словам главы Офиса президента Украины, заверил Джо Байдена, что Киев не собирается ни на кого нападать и хочет вернуть Донбасс исключительно мирным путём.

«Мы сегодня можем чётко говорить о том, что США приняли для себя решение быть активным участником мирного процесса. Как это будет происходить, будет зависеть от многих обстоятельств. Это может быть параллельный трек вместе с «нормандским форматом», потому что нужно безусловно уважать, что наши партнёры — Германия и Франция — за эти годы многое сделали», — сказал Ермак.

Он анонсировал проведение на следующей неделе в Брюсселе встречи Зеленского с президентом Франции Эммануэлем Макроном и Олафом Шольцем, 8 декабря вступившим в должность канцлера ФРГ, на которой стороны будут активно работать над проведением саммита в «нормандском формате».

Громкое заявление в эфире той же передачи сделал заместитель главы Офиса президента Украины Андрей Сибига: «Сегодня также прозвучало, что президент Украины готов к прямым переговорам с президентом Путиным. Украинская сторона готова к этим переговорам, имеет соответствующую позицию и мы надеемся, что, в том числе при поддержке наших партнёров, дойдёт дело и до такого разговора».

Путин не против переговоров с Зеленским, но всё упирается в повестку: российский лидер готов обсуждать вопросы, касающиеся двусторонних отношений, в то время как украинский пытается навязать вопросы Крыма и Донбасса.

В свою очередь, пресс-служба Офиса президента Украины отметила, что главы государств также обсудили способы обеспечения безопасности, финансовой и политической поддержки Украины.

«Особое внимание президент Украины уделил проблематике энергетической безопасности нашего государства. Владимир Зеленский подчеркнул, что украинская сторона рассматривает проект «Северный поток — 2» исключительно через призму энергетических и гарантий безопасности, а его продвижение лишает Украину важного фактора сдерживания российской агрессии», — говорится в сообщении.

И это Зеленский рассказывал президенту страны, конгрессмены которой пару дней назад отказались включать пункт о санкциях против «Северного потока — 2», а сам Байден счёл дальнейшее давление на участников проекта бессмысленным, поскольку газопровод уже достроен.

Не оправдавшиеся надежды Киева

Звонка из Вашингтона, по имеющейся информации, в Офисе президента Украины ждали сразу после разговора Байдена с Путиным, состоявшегося вечером 7 декабря, но потом, естественно, делали вид, что ничего они не ждали. Байден отказался от звонка Зеленскому и санкций против «Северного потока-2». Чем завершились переговоры президентов РФ и США © РИА Новости, Алексей Дружинин, Сергей Гунеев

Журналисты попросили прокомментировать этот момент самого Зеленского, и он заявил: «В целом, я считаю, это позитивно, что президент Соединённых Штатов разговаривал с президентом Российской Федерации. Я считаю, что победа Украины в том, что всегда Соединённые Штаты поддерживали Украину, наш суверенитет, нашу независимость. У нас была двухпартийная поддержка, но самое главное то, что мы сейчас видим, что есть личная реальная реакция и личная роль президента Байдена в урегулировании этого конфликта — урегулировании войны на востоке нашего государства».

Однако масштабы помощи, которую США готовы оказать Украине, в Киеве явно сильно переоценивают, и американцы поспешили опустить своих визави на землю: Пентагон объявил, что затраты на военную помощь Украине увеличены не будут, а Байден подчеркнул, что вопрос о применении войск США в одностороннем порядке для обороны Украины в повестке не стоит.

«У нас есть моральное и юридическое обязательство, в соответствии со статьей 5, перед нашими союзниками по НАТО, если они подвергнутся нападению. Это обязательство не распространяется на Украину», — заявил президент США. «У нее слишком много врагов». Ищенко о том, когда Украина могла бы еще вступить в НАТО © РИА Новости, Нина Зотина

Максимум на что готов Вашингтон — расширить военное присутствие на территории стран-членов НАТО только в случае «вторжения» РФ на Украину и предоставить Киеву оборонительные средства.

Ничего уже не будет, как прежде

После разговора президентов России и США риторика американской стороны несколько изменилась. Так, если раньше на заявления российских политиков и дипломатов об опасности расширения НАТО на восток в Вашингтоне повторяли мантру о праве любой страны самостоятельно выбрать собственный путь развития, на который не может влиять никакая третья сторона, то на следующий день после общения с Путиным Байден объявил о подготовке встречи представителей США и их ключевых союзников по Североатлантическому альянсу с российскими чиновниками, чтобы обсудить обеспокоенность Москвы по поводу приближения инфраструктуры блока к границам РФ и выработать меры для снижения напряжения на восточном фланге НАТО.

Привлекают внимание и перемены в позиции европейских гарантов Минских соглашений. И.о. директора Третьего европейского департамента МИД РФ Олег Красницкий заверил, что Германия и Франция не будут препятствовать подключению Соединённых Штатов к «нормандскому формату» для урегулирования украинского кризиса, а ведь именно они, как рассказывал в феврале 2017 года заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков, были против расширения «четвёрки» за счёт Вашингтона.

Иначе после переговоров Путина и Байдена заговорили и украинские власти. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью телеканала Sky News сказал, что его страна готова пойти на уступки в отношениях с Россией в случае встречных шагов с её стороны.

«Это общая фраза, за которой кроется желание Киева диалога, о котором уже заявлялось неоднократно. По большому счету, возможно, речь идёт о том, чтобы снизить градус информационного напряжения, взаимной критики. Если это последует, то можно будет говорить и о давно анонсированной встрече лидеров Украины и России. После некоторых сигналов, которые поступили из Вашингтона в последнее время, речь идёт о некой попытке нормализации отношений между двумя странами», — считает украинский политолог Константин Бондаренко. Джабаров: Встреча Путина и Зеленского невозможна © пресс-служба президента Украины / РИА Новости/Сергей Гунеев

Перемены в поведении Киева после беседы Путина и Байдена заметили и в Контактной группе, сообщил представитель ЛНР в политической подгруппе Контактной группы Родион Мирошник.

«Подумав сутки, Украина предложила снова встретиться в Контактной группе, чтобы продолжить обсуждение шагов, предложенных республиками Донбасса по восстановлению полноценного действия прошлогодних Мер по устойчивому режиму прекращения огня», — уточнил он в Telegram-канале.

Однако в практической плоскости ни в какие реальные изменения это не вылилось. Как рассказал по итогам заседания постоянный представитель РФ в Контактной группе Борис Грызлов, украинская делегация в очередной раз продемонстрировала свою несостоятельность, продолжила грубую имитацию переговоров, настойчиво уклоняясь от согласования с Донецком и Луганском каких-либо решений по актуальным вызовам соблюдению перемирия. Украина — не Афганистан. На саммите Путин — Байден победил здравый смысл © РИА Новости, Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

Вся эта эпопея со звонками — Байден консультировался с европейцами и до, и после разговора с Путиным, а в Киев позвонил лишь двое суток спустя — в очередной раз подтверждает, что гипотеза Зеленского «не обсуждать Украину без самой Украины» не работает совсем. В сложившейся ситуации политолог Ростислав Ищенко посоветовал украинскому лидеру вообще не брать трубку, когда позвонит Байден, но тут же отметил, что Зеленский не может последовать его совету и не ответить президенту США — у него не та должность и не та позиция, чтобы игнорировать такие звонки.

А вообще, как отмечает политолог Владимир Фесенко, обсуждение третьих стран на переговорах — это обычная практика — те же американцы и украинцы сами разговаривают не только о двусторонних отношениях, — поэтому украинцам следует перестать рассматривать любое обсуждение государства без участия её представителей как предательство и унижение.