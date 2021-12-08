Первая реакция американских СМИ на состоявшиеся переговоры президентов России Владимира Путина и США Джо Байдена — в обзоре издания Украина.ру

Общение президентов проходило по защищённой связи, а пресс-конференций по итогам переговоров не проводилось. Для комментариев, посвящённых встрече, американские СМИ используют, по преимуществу, информацию с брифинга советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана.

Практически все издания отмечают, что основная часть встречи была посвящена кризису вокруг Украины. «Байден угрожает Путину экономическими санкциями, если он продолжит вторжение на Украину», — пишет «Вашинтон Пост». Байден отказался от звонка Зеленскому и санкций против «Северного потока-2». Чем завершились переговоры президентов РФ и США © РИА Новости, Алексей Дружинин, Сергей Гунеев

Другие издания не заходят так далеко, для них российское «вторжение» на Украину — это якобы существующая угроза, но всё-таки не свершившийся факт. «Во время звонка Байден предостерёг Путина от вторжения на Украину», — сообщает газета «Политико».

«Салливан не стал вдаваться в подробности, какие «сильные экономические меры» Белый дом готов принять против России, но когда его спросили, как потенциальные экономические санкции могут сдержать Россию, если они не остановили аннексию Крыма в 2014 году, советник по национальной безопасности сказал, что администрация Байдена готова к другим действиям», — указывает издание.

Телекомпания «Си-эн-эн» выносит в заголовок статьи, посвящённой встрече президентов, слова Салливана о готовности США пойти на «меры, которые мы не предприняли в 2014 году», то есть в ответ на присоединение Крыма к РФ.

Газета «Лос-Анджелес таймс» приводит слова бывшего посла США на Украине Стивена Пайфера о том, что встреча президентов стала последним и наиболее реальным шансом для оказания влияния на Кремль.

Политика Путина в ближайшие недели и месяцы покажет, была ли встреча сколько-нибудь успешной для Байдена, считает Пайфер. Как и многие другие американские СМИ, газета отмечает, что до начала переговоров с президентом РФ Байден переговорил с лидерами ведущих европейских стран-союзников США по НАТО — Германии, Франции, Великобритании и Италии.

«Байден снова поговорил с четырьмя ведущими европейскими лидерами во второй половине дня во вторник, чтобы проинформировать союзников о характере его переговоров с Путиным, заявил Белый дом. Он должен поговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским в среду», — сообщает «Лос-Анджелес таймс».

Агентство «Ассошиэйтед пресс» отмечает, что разговор между лидерами был одним из самых важных для Байдена в период его президентства. В Киеве прекрасно понимают, что США их вот-вот кинут - Дробницкий © president.gov.ua

«Байден был вице-президентом в 2014 году, когда российские войска вошли на черноморский полуостров Крым и аннексировали территорию Украины. Помощники говорят, что эпизод с Крымом — один из самых мрачных моментов для президента Барака Обамы на международной арене — вспоминается, когда Байден смотрит на тлеющий нынешний кризис», — указывает агентство.

Газета «Нью-Йорк пост», рассказывая об истории напряжённости вокруг Украины, отмечает, что страна является «одной из беднейших и самых коррумпированных стран в Европе». Она также упоминает о «неоднозначном» референдуме, после которого Крым стал частью Российской Федерации.

«До 1954 года важный портовый и курортный регион считался частью России в составе Советского Союза, а не частью Украины», — информирует своих читателей газета.

Она также замечает, что территории на востоке Украины «находятся в состоянии войны с центральным правительством страны». Обычно американские СМИ опускают такие подробности, предпочитая рассказывать о «российской агрессии».

Эта же газета сообщает о критике Байдена со стороны республиканцев за недостаточно жёсткую, по их мнению, политику в отношении России. Так, бывший посол США в ООН Никки Хейли заявила, что Байден уже должен был остановить «Северный Поток — 2». По мнению Хейли, угрожать остановкой трубопровода в настоящее время — это «слабость и неловкость».

«Он уже вручил Путину именно то, что он хотел», — приводит газета слова Хейли.

Бывший посол США в Германии Ричард Гренелл написал о «стратегической катастрофе» для США, указывает газета.

«Байден уже дал Путину готовый трубопровод», — написал Гренелл.

Критике политики Байдена в отношении России посвящена также статья, размещённая на сайте телеканала «Фокс-ньюс».

Дана Перино, бывший пресс-секретарь Белого дома и частый автор телеканала, заявила, что угрозы экономических санкций в отношении России — недостаточная мера. По её мнению, единственным «реальным инструментом сдерживания московского экспансионизма на Украине» была бы «демонстрация силы».

«И я не думаю, что Байден будет это делать. Все карты и рычаги в руках у Путина», — заявила Перино.