Министр обороны Украины Алексей Резников просил у своего американского коллеги, главы Пентагона Ллойда Остина, вооружение, в том числе ранее предназначавшееся для Афганистана. Но даже если бы Резников получил желаемое, хранить его было бы негде

О просьбе главы Минобороны Украины сообщило 6 декабря американское издание Foreign Policy со ссылкой на украинского чиновника из сферы обороны. По его данным, Резников во время визита в ноябре предоставил Остину список систем вооружений, который включал поддержку противовоздушной и морской обороны и радиоэлектронной борьбы. Всему виной Днепр. Украинские аграрии начали вооружать пограничников © Facebook, пресс-служба ГПСУ

Помимо этого Киев просил о части американской военной техники, предназначенной для Афганистана и так и не переданной правительству Ашрафа Гани. В частности, речь шла о вертолётах Ми-17, которые проходили техническое обслуживание на Украине, а также боеприпасах, которые сначала предполагалось отправить в афганскую армию. Обо всём этом американскому СМИ на условиях анонимности сообщил украинский чиновник.

А вот Пентагон отказался давать комментарии Foreign Policy.

«Мы продолжаем тесно сотрудничать с Украиной, чтобы оценить конкретные требования к Вооружённым силам Украины», — заявил представитель Пентагона, подполковник Антон Семельрот.

Издание опросило почти два десятка чиновников США, Украины и Европы, а также помощников Конгресса и региональных экспертов, отметив по итогу, что администрация Байдена вынуждена считаться с «призраком полноценной войны в Европе», а некоторые американские чиновники боятся, что Вашингтон и его союзники делают те же просчёты, что и в 2014 году.

При этом у Foreign Policy есть письмо конгрессменов республиканцев, которые утверждают, что «нет уверенности в том, что сделано достаточно, и что Белый дом скорее пойдёт на уступки Путину, чем поддержит партнёров и союзников США».

Но если США и предоставит Украине нужные ей вооружения и боеприпасы, неминуемо встанет вопрос о том, где же их хранить. И тут есть одна большая проблема.

Всегда готовы

Во время визита в США в ноябре Резников общался не только с Остином, но и с американскими СМИ.

«Мы не паникуем, потому что за 8 лет этой войны привыкли к угрозе. Соответственно, мы воспринимаем это более спокойно, потому что мы просто уже готовы», — рассказал он в интервью «Голосу Америки» (СМИ, выполняющее функции иноагента — Ред.).

Спустя несколько недель, в понедельник, 6 декабря, президент Украины Владимир Зеленский выступая с поздравительной речью по случаю Дня Вооружённых сил Украины заявил, что сегодня благодаря ВСУ на Украине ощущают гордость.

«Мы гордимся Вооружёнными силами Украины», — заявил Зеленский. Кто хочет войны, тот ее получит: что на Украине думают о переговорах Путин — Байден © РИА Новости, Алексей Дружинин, Сергей Гунеев

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что украинские военные оправдают возложенное на них доверие.

«Нам доверяют и нам верят. Именно это дает нам силы, чтобы приближать победу. Мы готовы к любому развитию событий», — заявил он 6 декабря.

Между тем, вышедшее в тот же день журналистское расследование свидетельствует: готовность ВСУ к войне — спорна. И полученные от США вооружение и боеприпасы могут не улучшить существующее положение дел. Ведь те же американские боеприпасы не помешало бы разместить на хранение. Притом разместить подобающим образом. А вот с этим у Украины проблемы.

Складов нет

Взрывы на складах боеприпасов в 2017 и 2018 году поставили ребром вопрос о том, в каких условиях хранятся вооружение и боеприпасы ВСУ. В итоге в 2018 году Минобороны Украины заказало строительство новых арсеналов. В целом до конца 2021 года в трёх воинских частях планировалось построить 136 хранилищ. Но, как выяснили журналисты BIHUS.Info, ни одного хранилища подрядчики так и не построили.

Подрядчиков было двое — один подряд на 1,95 млрд грн (около 5,3 млрд руб. — Ред.) получило ООО «БК «Укрстроймонтаж», ещё два — на 2,3 млрд грн. (около 6,2 млрд руб. — Ред.) — ООО «Северно-украинский строительный альянс» (ПУБА). Первая компания была записана на жену народного депутата Украины Максима Микитася, вторая — на его помощника Андрея Якусевича.

Обе компании входили в корпорацию «Укрстрой» («Укрбуд»). В то время она была строительным гигантом, получавшим подряды не только на строительство домов, но и, например, на строительство хранилища ядерного топлива в Чернобыле.

Подрядчики сразу же получили 100 млн грн. аванса (около 270 млн руб. — Ред.). В конце 2018 года было перечислено ещё по 300 млн грн. (около 810 млн руб. — Ред.) на каждый объект. Эта сумма была соразмерна 80% стоимости первой очереди строительства, которая предусматривала строительство 35 хранилищ. Работы должны были закончиться до конца 2019 года. Военный эксперт назвал факторы, удерживающие Зеленского от войны с Россией © пресс-служба президента Украины

Но уже в начале 2019 года заказчик подал на подрядчиков в суд. Минобороны обвинило строителей в срыве плана работ. В ответ подрядчики обвинил военных в бездействии: ВСУ не подготовили площадки для строительства — не разминировали территорию и не вырубили лес.

Суд поддержал подрядчиков. Однако осенью, когда подрядчики должны были отчитаться о проделанных работах, уже стало ясно: завершить работы вовремя не удастся. А после строительство хранилищ в двух из трёх воинских частей и вовсе прекратилось.

Тем временем корпорация «Укрбуд» переживала не лёгкие времена. Ещё летом брат Якусевича Сергей получил подозрение от Специализированной антикоррупционной прокуратуры. А 2 октября получил подозрение и Микитась. Военные и подрядчики вступили в переговоры по поводу судьбы хранилищ. Якусевич пообещал достроить арсеналы, если ему выплатят новые авансы. Военные, указав уже на выделенные деньги, а также на низкую финансовую дисциплину и на то, что работы ведутся лишь в одной воинской части.

В итоге, никто не договорился. А работы прекратились и в третьей воинской части.

Весной 2020 года Генштаб решился на ревизию. Её результаты были неутешительны. Крупнейшие подрывы военных складов: Украина, Россия, мир © AP, Efrem Lukatsky

Наихудшая ситуация сложилась в воинской части в Калиновке, где из 10 запланированных хранилищ находились: одна неполная «коробка» без крыши и три фундамента, на одном из которых стояла половина стан, на другом — арматура для заливки стен, а на третьем не было ничего.

В воинской части в Богдановке из 10 хранилищ была готова одна «коробка», несколько фундаментов с началом стен. При этом работы были выполнены с нарушением технологий, из-за чего армирование было деформирование, а часть фундаментов были погружены в воду.

В Цветохе, на строительство арсеналов в которой подрядчики направили в конечном итоге все средства, было 12 «коробок».

На всех стройках объекты не законсервировали надлежащим образом, из-за чего металл там ржавеет и деформируется.

«На сегодняшний момент работ нет и средств нет. И виновных — нет. Однозначных, как говорится, виновных, нет», — рассказал в интервью BIHUS.Info директор департамента внутреннего аудита Минобороны Андрей Бойко.

А министр обороны Резников в комментарии журналистам заявил, что сейчас задание — «спокойно, взвешенно, за счёт экспертиз оценить, сколько денег ушло на сторону, налево». Заниматься этим, по его словам, должны правоохранительные органы. Сам же Резников своим главным заданием видит нахождение денег, чтобы завершить проект.

Ну а пока если США и решат предоставить Украине вооружения и боеприпасы, храниться они будут на старых складах — тех, что периодически взрываются.