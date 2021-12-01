В среду, 1 декабря, в центре украинской столицы прошёл масштабный митинг против украинских властей. В нём приняли участие организации, ранее бывшие заклятыми врагами

Ещё в понедельник, 29 ноября, объединение «Движение сопротивления капитуляции» призвало все оппозиционные силы встретиться на Майдане и выработать стратегию по противодействию власти.

«Единственный, кто сейчас реализует государственный переворот это Зеленский и его окружение. 1 декабря должно объединить все проукраинские политические силы. Они должны согласовать свои действия, сформировать совместный штаб и выступить единым фронтом», — говорилось в заявлении «Движения».

Еще одним участником митинга была партия «Национальный корпус». Накануне — 30 ноября — она созвала своих сторонников на Майдан, напомнив тем о знаменательной дате: восемь лет тому назад протестующие попытались штурмовать Администрацию президента. Выступление Зеленского: обещания и реальность © president.gov.ua

«8 лет назад, 1 декабря 2013 года, на улицы Киева вышли более миллиона украинцев — в ответ на жестокое избиение беркутовцами студентов 30 ноября. Именно события 1 декабря стали ключевым моментом трансформации студенческого протеста в многотысячное всеукраинское революционное движение против режима Януковича», — говорилось в сообщении «Национального корпуса».

При этом само 1 декабря в анонсе «Национального корпуса» называлось «Днём провокатора». И тому есть причина.

Восемь лет тому назад политические лидеры Майдана назвали штурмовавших Администрацию президента «провокаторами», что возмутило националистическую молодёжь. Последняя начала покидать парламентскую оппозицию. Так, серьёзно пострадала «молодёжка» националистической партии «Свобода» — юные радикалы обратили своё внимание на только что созданный «Правый корпус» (запрещённая в РФ организация — Ред.) и на ряд других организаций.

Примечательно, что «Движение сопротивления капитуляции» и «Национальный корпус» ещё два года назад можно было назвать враждебными друг другу организациями.

Первую связывали с пятым президентом Украины Петром Порошенко. Одним из лидеров «Движения» является бывший народный депутат от «Народного фронта» — партии — члена правящей коалиции при Порошенко — Андрей Левус. «Нацкорпус» же в год основания «Движения сопротивления капитуляции» внёс значительный вклад в срыв агитационной кампании Порошенко.

Однако в ноябре 2021 года лидер «Национального корпуса» Андрей Билецкий, который ещё два года тому жёстко критиковал Порошенко и по сути помогал Зеленскому, переметнулся в стан его противников. Т.е. стал невольным союзником Порошенко. Не выступление, а явка с повинной: как на Украине оценили обращение Зеленского © REUTERS, Valentyn Ogirenko

И вот, 1 декабря обе и «Нацкорпус», и «Движение сопротивления капитуляции» собрались в центре Киева.

Нежданный союз

Почти за 10 часов до начала митинга на Майдане установили сцену.

«10:00 (11:00 по Москве — Ред.) — начата установка сцены на Майдане Незалежности. 12:00 (13:00 по Москве — Ред.) — выставлена охрана для сцены и звуковой системы», — сообщал аккаунт «Движения сопротивления капитуляции» в Facebook.

А в 17:40 по Киеву (18:40 по Москве — Ред.) полицейские начали металлодетектором обыскивать людей при выходе из метро на Майдан.

Одним из тех, кто оказался на главной площади ещё до начала митинга был бывший глава запрещённой в РФ организации УНА-УНСО Игорь Мазур, известный также под псевдонимом «Тополя».

Тогда же стримерша «Движения сопротивления капитуляции» сообщила, что неподалёку от митинга собираются неизвестные молодые люди спортивной наружности.

«Вот — Антимайдан», — констатировала она (позже оказалось, что это сторонники «Нацкорпуса» из числа футбольных хулиганов).

Спустя несколько минут после этого она уже бежала к сцене: там начались выступления организаторов митинга. Одним из выступавших был Левус.

«Провокаторы сидят на Банковой (в Офисе президента — Ред.), а не здесь!» — заявил Левус.

Он пригласил к микрофону лидера партии «Голос» Киру Рудык. Она также обвинила власти страны во лжи. А ещё — не преминула напомнить о деле «вагнеровцев».

«Прошёл год, и что вы думаете? Мы слышим сейчас сто вариантов лжи. Но правду не слышим: власть её боится. Но ложь — это такой долг, который придётся отдавать», — подчеркнула Рудык, заявив, что она и её сторонники требуют от власти правды по этому делу.

После Рудык слово снова взял Левус. Он выступил перед собравшимися, а после пригласил к микрофона ни много ни мало — одного из лидеров «Национального корпуса», бывшего бойца «Азова» Максима Жорина. Такого еще не было. Государственный переворот — спецоперация режима Зеленского © president.gov.ua

«Ради своего спасения они начали использовать тему войны! Войны, которую никто из них не видел!» — негодовал Жорин.

Он отмечал, что во власти — предатели. Среди таких он назвал главу Офиса президента Андрея Ермака, его заместителя Олега Татарова и даже самого президента Украины Владимира Зеленского. Последнего Жорин подверг жёсткой критике за произнесённые часами ранее в Верховной Раде слова о необходимости переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

После Жорин передал слово журналисту, главреду издания «Цензор.НЕТ» Юрию Бутусову. Львиную долю своего выступления тот оправдывался и твердил, что невиновен в том, в чём его обвинил Зеленский. А после начал грозить Зеленскому, что сделает всё, чтобы привлечь президента к гражданской ответственности. И попросил помощи у собравшихся.

В целом, выступление Бутусова проигрывало по накалу речам ораторов, побывавших на сцене до него. Казалось, что митинг начинает «сдуваться». Но тут на сцену вышел «кровавый пастор» — бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов.

Завести толпу для простого похода

На сцене Майдана Турчинов продемонстрировал свой многолетний опыт выступления на оппозиционных массовых акциях, а также мастерство проповедника (Турчинов является ещё и пастором одной из протестантских цервкей). Он вспомнил и о событиях восьмилетней давности.

«Прошло восемь лет и на Украину снова возвращается цензура, снова возвращается царство лжи, снова возвращается использование силовых структур против политических оппонентов, снова возвращается избирательное правосудие <…> Они снова повторяют ошибки Януковича!» — негодовал Турчинов

Он заявил, что опоздал на митинг из-за того, что весь Печерск был перекрыт для транспорта.

«Мы не будем позволять этой власти снова превращать Украину в губернию России! Все надеялись услышать, как президент будет защищать страну от российского нашествия <…>, а услышали лишь одно его желание — пойти на переговоры с Путиным!» — кричал со сцены Турчинов.

Этими словами он завёл толпу настолько, что та перебила выступающего криками «Ганьба!» («Позор!» — рус.).

«Россия должна понять: они умоются кровью на Украине!» — кричал Турчинов. Украинцы не поддержали выдвижение Зеленского на второй срок © REUTERS, Valentyn Ogirenko

А после — он перешёл на внутриполитические вопросы. И тут накал начал спадать. Вместо того, чтобы призвать к штурму Офиса президента, Турчинов призвал… создавать координационный совет объединённой оппозиции, а после — готовить референдум для отстранения Зеленского и его соратников от власти.

Затем Левус заявил, что «если кто-то думал, что украинцы будут поджигать свою столицу, то они ошиблись». А после — пригласил главу порошенковской организации «Демократическая секира» Юрия Гудыменко для провозглашения «Меморандума акции».

Гудыменко отметил пёстрый состав собравшихся и заявил: власть на Украине начала сыпаться, разваливаться.

«Они — разваливаются, мы — объединяемся!» — отметил он, а затем приступил к прочтению меморандума.

В документе говорилось, что Зеленский, пойдя на переговоры с Путиным и «передав власть в стране никем не выбранному Ермаку», фактически совершает государственный переворот. Составители меморандума потребовали немедленного увольнения с занимаемых должностей Ермака, Демченко (Руслан Демченко — советник президента Украины — Ред.) «и других агентов Российской Федерации», перевыборов Верховной Рады «для обеспечения формирования государственнической коалиции» и отставки президента Зеленского.

Кроме того, Гудыменко прочитал положение об инициировании создания Координационного совета, который будет направлять парламентскую и внепарламентскую оппозиции, а также о начале бессрочной кампанию «за полною перезагрузку власти».

После Гудыменко объявил о начале похода к Офису президенту, предупредив, что нельзя допустить никаких погромов и насилия, ведь нужно «удержать и дипломатический фронт, и фронт на Востоке». Он призвал собравшихся пресекать провокации.

После колонна митингующих выдвинулась по Институтской к Офису президента. По пути участники акции протеста остановились у мемориала «Небесной сотни», чтобы помолиться и послушать выступление с передвижной сцены.

После, скандируя «Импичмент! Отставка! Суд!», а также «Ермака — на нары», митингующие продолжили свой путь к Офису президента. Следующая остановка была уже на улице Банковой. Еще одна война Зеленского. Почему Конституционный суд отказывается подчиняться президенту Украины © коллаж Украина.ру

Там собравшимся огласили план действий. Он был довольно необычным. Левус предложил собравшимся бросить под двери Офиса президента по паре копеечных монет.

«Давайте, бросим ему (Зеленскому — Ред.) монеты, как Иуде», — заявил Левус.

Ну а после участники акции посчитали свою миссию выполненной и, не задерживаясь у Офиса президента, продолжили шествие по правительственному кварталу. При этом точной цели у них не было — они следовали за передвижной сценой, которая находилась на одной из автомашин.

Та привела собравшихся к Верховной Раде. Здесь снова была остановка. Митингующие заслушали очередные выступления спикеров с передвижной сцены и покричали речёвки, многие из которых были восьмилетней давности. Один из выступающих заявил, что в стране нет правящего большинства и нужно у Рады потребовать списки правящей коалиции в течение недели. Если этого не случится, то, по его мнению, нужно требовать перевыборы.

К тому времени участники акции стали уставать от довольно пресных речей с передвижной сцены.

Такие акции в народе называют «пошумели, разошлись». Однако тот факт, что против Зеленского объединяются ранее враждебные друг другу политсилы наверняка насторожит власть.