Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции 26 ноября заявил, что 1 декабря в стране планируется государственный переворот. Его слова далеко не все восприняли всерьез — за последние сто лет страна неоднократно видела, как свергают власть и какие события к этому приводят

Понятие «государственный переворот» современные историки отделяют от понятия «революция», хотя эти слова, в общем-то, значат одно и то же (от лат. revolutio — поворот, переворот). Сейчас понятие «революция» применяется к масштабным массовым выступлениям, сопровождаемым коренными социальными переменами. Госпереворот же характеризует насильственная смена власти. Но старые названия закрепились — поэтому мы говорим не «Октябрьский госпереворот», а «Октябрьская революция».

Государственный переворот, по словам американского политолога и историка Эдварда Люттвака, может произойти при трех обязательных условиях. Первое — это экономическая отсталость страны. В богатых государствах власть свергают намного реже, чем в бедных, отмечает историк. Второе — политическая независимость. Люттвак утверждает, что свергнуть власть в стране, которая управляется извне, невозможно. И последнее условие заключается в централизованном управлении — страна должна управляться из одного центра, иначе самостоятельные регионы сильно затруднят процесс.

История знает множество примеров государственных переворотов: только за последние 70 лет в мире их случилось почти полтысячи. Большинство из них происходили в странах Африки и Латинской Америки, иногда они даже оставались не замеченными мировым сообществом. Но больше внимания, конечно, было приковано к Европе.

Переворотов, которые коснулись Украины и повлияли на ее историю, не так много, но именно они в конечном итоге привели страну туда, где она сейчас находится в экономическом и политическом смысле.

Февральская и Октябрьская революции

В феврале-марте 1917 года в результате Февральской революции в России была свергнута многовековая монархия. Сейчас некоторые историки уверены, что избежать революции было невозможно: военные поражения, голод, разруха, незавершенные после предыдущей революции демократические преобразования и недоверие к самодержавной власти.

Польские СМИ о пресс-марафоне Зеленского: анонс госпереворота и готовность воевать с Россией © president.gov.ua

Центром восстания стал Таврический дворец, где был сформирован Совет рабочих и солдатских депутатов, состоящий из меньшевиков и трудовиков. В соседнем зале Таврического думские лидеры заявили о роспуске Государственной думы и создании Временного комитета членов Государственной думы, куда вошли представители всех думских партий, кроме крайних правых.

В результате переговоров Временного комитета с исполкомом Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов было создано Временное правительство во главе с князем Георгием Львовым. В течение марта новая власть установилась по всей стране.

В результате Февральской революции император Николай II отрекся от престола.

Медлительность и непоследовательность действий Временного правительства в решении рабочего, аграрного, национального вопросов, продолжавшееся участие России в Первой мировой войне привели к углублению кризиса и усилению крайне левых и националистических партий. Наиболее активно действовали большевики, провозгласившие курс на социалистическую революцию.

Некоторые историки придерживаются версии, что Октябрьская революция была профинансирована правительством Германии, заинтересованным в выходе России из войны. Для этого, считают эксперты, оно целенаправленно перевезло из Швейцарии в Россию представителей радикальной фракции РСДРП во главе с Владимиром Лениным в так называемом «пломбированном вагоне» и финансировало деятельность большевиков.

Главными организаторами восстания стали Ленин, Лев Троцкий, Яков Свердлов, Владимир Антонов-Овсеенко, Павел Дыбенко, Иосиф Сталин и другие. Непосредственное руководство захватом власти осуществлял Военно-революционный комитет Петроградского Совета, в который также входили левые эсеры.

В ночь с 24 на 25 октября (6-7 ноября по новому стилю) вооруженные рабочие, солдаты Петроградского гарнизона и матросы Балтийского флота захватили Зимний дворец и арестовали Временное правительство. Съезд, на котором большевикам вместе с эсерами принадлежало большинство, одобрил свержение Временного правительства и принял Декреты о мире и о земле, а также сформировал правительство — Совет народных комиссаров во главе с Лениным.

25 октября (7 ноября) 1917 года советская власть, несмотря на ожесточенное сопротивление, установилась в Москве.

Как казаки Октябрь ковали: роль Украины в окончательной победе большевиков © РИА Новости, РИА Новости / Перейти в фотобанк

Единой информации о том, сколько людей погибло и пострадало во время обеих революций, нет. В марте 1917 года на Марсовом поле в четырех братских могилах были захоронены 184 погибших участника Февральской революции. Всероссийский союз земств и городов сообщал о 1443 убитых и раненных в Петрограде, Временное правительство — о 1315.

Восстание в Петрограде в ходе Октябрьской революции было практически бескровным, а вот на улицах Москвы шли упорные бои, в результате которых погибло около 1000 человек.

Гетманский переворот

Вскоре после Февральской революции в Киеве возник третий центр власти — Центральная рада. Инициаторами ее создания считается группа активистов из Товарищества украинских прогрессистов, которое объединяло часть украинской интеллигенции либеральных взглядов. Своей программой минимум они считали перевод образовательных учреждений на украинский язык, а как максимум хотели добиться широкой автономии.

Главой Рады был избран историк Михаил Грушевский. ЦР провела съезд и направила в Петроград меморандум, в котором требовала от Временного правительства благожелательного отношения к автономии, дать добро на повсеместную украинизацию, выделения субсидий на содержание аппарата Рады и «удовлетворения национально-культурных потребностей, задушенных при старом режиме». Кроме того, Рада потребовала объявить амнистию для украинских заключенных и начать украинизацию армии.

Не получив внятного ответа от ВП, 23 июня 1917 года Рада издала первый универсал, в одностороннем порядке провозгласивший автономию.

Долгие переговоры с Временным правительством приводили только к отдалению от него, а Петроград, не имея ресурсов, чтобы как-то влиять на Киев, смог лишь объявить Центральную Раду и все ее решения «несуществующими».

Началась как шутка, а закончилась как анекдот. Краткая история Украинской Центральной рады © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Вскоре на переговорах в Брест-Литовске Троцкий признал независимость Украинской народной республики, что развязало руки немцам. Центральная Рада подписала мирный договор с Германией и Австро-Венгрией, после чего обратилась за военной помощью в борьбе против советских войск. В результате этого обращения Украину оккупировали австро-германские войска.

Немцы решили поставить во главу украинской власти лояльного и проверенного человека. Под предлогом похищения людьми, связанными с Радой, банкира, который вел дела с немцами, Абрама Доброго, они распустили Раду.

Немецкий военный патруль вошел в зал киевского Педагогического музея, где заседала Центральная Рада, обыскал всех участников, а затем отправил домой. Больше ЦР не собиралась. На следующий день после разгона гетманом всея Украины был объявлен Павел Скоропадский.

Евромайдан

21 ноября 2013 года украинское правительство приостановило подготовку соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом. Такое решение было мотивировано необходимостью развивать экономические отношения с Россией и СНГ.

После появления новостей о приостановке в социальных сетях появились сообщения с призывами выходить на акции протеста, а на главные площади украинских городов стали сходиться протестующие.

На Майдане Независимости в центре Киева к вечеру собралось около 2 тысяч человек, на акции также присутствовали оппозиционные политики, такие как глава парламентской фракции «Батькивщина» Арсений Яценюк, лидер партии «Удар» Виталий Кличко, лидер националистической партии «Свобода» Олег Тягнибок и бывший министр внутренних дел Юрий Луценко.

Оппозиция потребовала подписать соглашения на саммите Восточного партнерства в Вильнюсе 28-29 ноября.

20 февраля 2014 года, расстрелы на Майдане. Как винтовка дала власть оппозиции © РИА Новости, Андрей Стенин / Перейти в фотобанк

Позже участники акции выдвинулись в сторону кабинета министров и попытались приблизиться ко входу, оцепленному бойцами подразделения «Беркут». Со стороны протестующих полетели дымовые шашки, несколько раз брызнули слезоточивым газом — в ответ правоохранители также применили слезоточивый газ и достали дубинки.

На саммите в Вильнюсе соглашение об ассоциации так и не было подписано, а в ночь на 30 ноября «Беркут» разогнал протест в центре Киева. В процессе были задержаны 35 человек, после составления административных протоколов все они были отпущены.

После разгона Евромайдана протестующие стали требовать отставки правительства. В ответ власти ужесточили ответственность за нарушения в ходе массовых акций, что еще больше разозлило участников протестов.

10 декабря 2013 года на Майдане появились представители американской администрации, фактически открыто поддержавшей начавшийся в стране госпереворот — сотрудник Госдепартамента Нуланд и посол США Пайетт, которые тогда же провели «смотрины» — встретились в Доме профсоюзов с будущим президентом Украины Петром Порошенко, будущим премьером Арсением Яценюком, будущим мэром Киева Виталием Кличко и будущим спикером парламента Андреем Парубием и будущим секретарем Совета по нацбезопасности и обороны Александром Турчиновым. На этой же тайной встрече присутствовал не получивший позже никаких государственных должностей тогдашний один из лидером Майдана националист Олег Тягнибок.

19 января произошло столкновение радикально настроенных оппозиционеров с полицейскими — радикалы пытались разорвать оцепление на подходе к правительственному кварталу. Радикалы также захватывали областные администрации в некоторых регионах на западе страны.

«Майдан принёс горе и кровь». Крах украинской евромечты

В результате беспорядков, по данным МВД, погибли как минимум 80 человек, 800 человек пострадали.

Позже власти и оппозиция подписали соглашение об урегулировании, которое предполагало возвращение к Конституции 2004 года и проведение президентских выборов сразу после ее принятия. Соглашение было подписано представителями Польши, Германии и США. Представитель РФ подписать его отказался.

Но 22 февраля на Украине произошел государственный переворот. Верховная Рада и лидеры оппозиции, нарушив договоренности, изменили Конституцию, сменили руководство парламента и МВД, отстранили президента (фактически признав его нелегитимным) и назначила президентские выборы на 25 мая.

Президент Украины Виктор Янукович, опасаясь за свою жизнь, через несколько часов бежал из страны. Исполняющим обязанности президента был назначен спикер Рады Александр Турчинов, а премьером — Арсений Яценюк.

До сих пор многие нюансы и важные детали Евромайдана остаются неизвестными — например, кто открыл стрельбу по митингующим и одновременно сотрудникам правоохранительных органов, кто конкретно финансировал госпереворот, кто и как управлял восстанием и проч. Очевидно, что сам госпереворот проходил при активном участии посольств западных государств, прежде всего США.

Евромайдан привел к непоправимым последствиям и кардинально изменил жизнь украинцев — к сожалению, не в лучшую сторону. Протесты, переросшие в государственный переворот, привели к масштабной войне на востоке страны, отнявшей тысячи жизней, засилью радикально настроенных националистов и общему ухудшению качества жизни украинцев. В настоящий момент социологами и экономистами Западной Европы Украина официально признана самым бедным и самым коррумпированным государством континента.

Фейковый госпереворот Зеленского

На своей пресс-конференции, иногда называемой пресс-марафоном, нынешний президент Украины Владимир Зеленский объявил о том, что в стране готовится государственный переворот, который организует самый богатый украинец, олигарх № 1 Ринат Ахметов. По словам президента, его проинформировали об этом сотрудники спецслужб, получившие такие данные от разведки. Якобы, Ахметов (или «его люди») готовят такой переворот по договоренности со спецслужбами РФ. При этом никаких фактов, подтверждающих такую информацию, Зеленский не привел, а сам Ахметов категорически отрицает свою причастность к приписываемым ему замыслам.

По мнению ряда аналитиков и экспертов, обвинения в подготовке к госперевороту понадобились Зеленскому для укрепления своей позиции в переговорном процессе с главным олигархом страны, а так же для «наезда» на СМИ Ахметова, в последнее время критикующие Офис президента и самого главу государства за развал экономики, социалки и неподготовленность Украины к отопительному сезону.

Так что никакого госпереворота в Украине 1 и 2 декабря не будет.