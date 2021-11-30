Великобритания на днях решила вернуть в Германию свои войска, выведенные оттуда в 2010 году. Причиной британские СМИ называют якобы готовящееся вторжение РФ на Украину. При чем тут Германия, войска Великобритании и «вторжение», разбиралась Украина.ру

Командование британской армии перебросит сотни единиц техники на новую базу НАТО в Зеннелагере (федеральная земля Северный Рейн-Вестфалия, Германия), что улучшит реагирование Лондона во время гипотетического конфликта с Россией, сообщает издание The Times.

Британский лев изготовился к прыжку

База передового развертывания НАТО в Германии станет одним из трех региональных форпостов для британских военных — наряду с Кенией и Оманом. Командующий полевой армией генерал-лейтенант Ральф Вуддисс отметил, что таким образом британская армия сможет действовать более оперативно. Ранее министр обороны Великобритании заявил, что 150 британских военнослужащих будут направлены на границу Польши и Белоруссии в связи с попытками групп мигрантов прорваться на территорию Польши. В середине ноября британские СМИ сообщили о планах направить на Украину 600 военнослужащих якобы из-за угрозы российского вторжения, хотя посол Великобритании на Украине затем опровергла такие планы. Эксперт раскрыл, зачем Великобритания взялась за Украину © president.gov.ua

Российский посол в Великобритании Андрей Келин в воскресенье, 28 ноября, комментируя решение направить британские войска в Германию, заявил об эскалации провокаций против РФ со стороны Великобритании, которые участились в последнее время. «К сожалению, это решение идет в русле политики Запада последних лет. НАТО увеличивает свое военное присутствие вдоль российских границ. Проводятся маневры в Черном и Балтийском морях, самолеты стратегической авиации, несущие ядерное оружие, пролетали в 20 км от российских территориальных вод, это опасно. Кроме того, недавно был инцидент с британским кораблем ["Дефендер"], который вторгся в наши территориальные воды», — сказал глава российской дипмиссии в Лондоне.

Он также заявил, что страны НАТО в последнее время усилили работу по дезинформации в отношении России, примером чего служат сообщения о якобы готовящемся вторжении РФ на Украину. Андрей Келин утверждает, что подобные информационные вбросы используются для продвижения войск НАТО к российским границам.

Российский военный эксперт Иван Коновалов, комментируя планы британцев, подчеркивает, что противостояние России давно уже стало основным лейтмотивом переброски войск странами НАТО. «Если говорить о Германии, то там идет речь, скорее, о возвращении Британии — Британская рейнская армия довольно долго находилась на территории ФРГ после Второй мировой войны. А предлог традиционный — Россия. Какие бы шаги в Вашингтоне, Лондоне и Брюсселе ни предпринимали, оправдание всегда одно и то же — "противостояние России"», — заключил Иван Коновалов. Премьер Великобритании предупредил Россию о «трагической ошибке» в отношении Украины © РИА Новости, Джастин Гриффитс-Уилльямс / Перейти в фотобанк

Чтобы солнце опять не заходило

По мере того, как США постепенно переключаются на свою внутреннюю повестку, а в ЕС нарастают противоречия, Великобритания становится своеобразным застрельщиком в НАТО. Из Лондона звучат наиболее агрессивные угрозы в адрес РФ и Китая. Лондон также фактически перехватывает у США американских сателлитов по всему миру. Британские СМИ сейчас любят с гордостью заявлять о возвращении «глобальной Британии». Такая политика усилилась сразу после Брексита. ЕС в какой-то мере сковывал Великобританию, которая пытается вернуть себе силу и славу времен Британской империи, над которой когда-то не заходило солнце. В британской прессе последние годы модно вспоминать о Крымской войне, как бы намекая, что британцы «могут вернуться».

Однако тактика, когда-то принесшая Британии чуть ли не мировое господство, предполагала войну чужими руками — «прокси-войну», в которой различные туземцы истребляли друг друга с помощью британского оружия. В свое время Великобритания стала империей и всемирным центром концентрации капитала благодаря многочисленным войнам, полыхавшим на обширных территориях Евразии. Войны препятствовали мирной торговле, вынуждая мореплавателей искать альтернативные пути в Индию и Китай, дав старт великим географическим открытиям. В этой ситуации ставка Великобритании на флот сделала Лондон центром мировой торговли, куда стекались богатства Африки и Азии. Свергнутые диктаторы и монархи всего мира тоже не случайно оказывались затем в Лондоне вместе со всем награбленным богатством.

И извечным страхом британского льва был мир от Португалии до Китая на просторах Евразии, не разделенной никакими искусственными барьерами и железным занавесом. Такое положение низвело бы Великобританию в разряд обычных островных государств на периферии, поэтому Лондон всегда будет пытаться возвести какую-нибудь преграду на пути товаров из Китая в Париж, если он не в состоянии контролировать этот путь. МИД РФ: Великобритания поддерживает реваншистские планы Киева © Пресс-служба МИД РФ / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанк

Еще одним из страхов британского льва всегда было возвышение или усиление Франции или Германии. По этой причине британцы активно противодействовали «Северному потоку — 2», который может дать определенные преференции немецкому бизнесу. И даже заявленное перемещение британских войск в Германию связано не с какими-либо планами России, а именно с попытками контролировать Германию.

Украина как таран

Настойчивость британских СМИ и высокопоставленных чиновников относительно «российского вторжения» на Украину может быть и упреждающим маневром накануне какой-нибудь очередной провокации у берегов Крыма или в Донбассе. Реакция России в таком случае будет подаваться как то самое вторжение, о котором предупреждали.

Глава Жилищного союза Украины Александр Скубченко считает, что Великобритания будет использовать Украину, как таран против РФ, который не жалко использовать. Он также утверждает, что негласно британцы уже разместили свои базы на Украине.

«Давно не секрет, что США и Британия в нарушение Конституции Украины уже разместили свои военные базы на Украине. Обвинения России сейчас служит поводом оправдать их наличие и отправить на Украину ещё больше своих советников и вооружений, что они и делают. Разве для мира? Нет, ведь путь к миру, который декларирует на словах Зеленский, выглядит совершенно иначе. А милитаризация ведёт только к войне. Итого. Война может быть. Но не потому, что Россия "вторгнется". Ведь войну начинают только для того, чтобы добиться для себя условий лучших в послевоенном мире, нежели в текущем моменте. Какие же тут выгоды для России? Но такие выгоды слишком очевидны для самих обвинителей», — пишет Скубченко. Министр обороны Великобритании посетил Украину © Twitter, Defence of Ukraine

Политика правительства Великобритании, которым руководит Борис Джонсон, после Брексита с каждым годом становится всё более воинственной. Британские СМИ муссируют тему «российского вторжения» каждый день, не гнушаясь манипуляциями и откровенной дезинформацией. Вооруженные силы ее величества вряд ли пойдут на открытый военный конфликт с Россией, несмотря на все воспоминания о Крымской войне. Небольшие группы британских военных специалистов лишь координируют вооруженные силы своих сателлитов, которые должны создавать РФ проблемы по всему периметру границ, начиная с Украины.