Началась неделя с крайне эмоционального признания украинской певицы Анны Седоковой. Артистка сообщила поклонникам, что теперь в ее копилке есть еще одно событие с пометкой «впервые»: речь ни много ни мало о первых слезах в Кремле. Точнее - на сцене Государственного Кремлевского Дворца, где проходил концерт в честь 25-летия «Муз-ТВ»

Аня, не плачь!

«Теперь я знаю, как реветь на сцене Кремля. Это был прекрасный вечер. И пусть я разревелась на сцене после [исполнения песни] "Обезболил". Но я была невероятно счастлива. И это были они. Слезы счастья», — написала Седокова.

8 марта без «Милых дам»

А вот российскому певцу Михаилу Шуфутинскому Украина не просто не готова предоставить такую же возможность как Россия Седоковой, но даже всячески препятствует въезду артиста в страну.

На днях один из билетных сервисов Украины опубликовал хорошую новость: в будущем году Шуфутинский поздравит украинок с 8 марта, дав концерт в Киеве. Страницу организации тут же завалили гневными комментариями о том, что певец посещал Крым, а значит не имеет морального права выступать в Киеве.

Перевозбужденных граждан в скором времени успокоила Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ), пообещав «разобраться» с королем шансона.

«Каждый день Государственная пограничная служба продолжает работу в отношении лиц, незаконно посещавших временно оккупированные территории. Информацию мы собираем как из открытых источников, так и всеми имеющимися способами», — сказал пресс-секретарь ГПСУ Андрей Демченко, добавив, что относительно «противоправного посещения» певцом полуострова информации более, чем достаточно.

«Повелитель волчиц» подвел

«Каждый городской сумасшедший - скульптор»: памятник, вызвавший шок у одесситов, демонтировали © Думская

Украинский певец Олег Винник, получивший прозвище «повелитель волчиц» за любовь женщин постарше, уже второй раз сообщает об отмене выступлений по состоянию здоровья. Артист жалуется на ларингит, однако верят ему не все фанаты.

По одной из версий, исполнитель недоволен количеством зрителей на концертах в период карантина и решил подождать лучших времен.

А «Сваты» выстояли

Слава богу, выдохнули зрители, подобные проблемы не коснулись и так многострадального 7-го сезона украинского сериала «Сваты». Решение о его съемках было принято в 2013 году, однако долгое время работе мешали то политика, то вирус, в итоге доснять новые серии удалось только летом этого года.

Все шло к выходу картины на экраны, но и здесь фанатов ждало разочарование: дата премьеры дважды переносилась и, наконец, режиссер фильма Андрей Яковлев официально объявил: «Сваты» выйдут на экране в декабре.

Не успел он это сказать, как фанаты завалили режиссера вопросами о новом — 8-м — сезоне, несмотря на то, что изначально было объявлено, что сериал ограничится 7-мью.

Яковлев, вероятно, был готов к такому повороту событий и ответил, что все будет зависеть от рейтингов новых серий, но в принципе он и так подумывал о полнометражном фильме, который мог бы называться «Сваты. Новогодние». Кстати, свое желание сниматься в «Сватах» еще уже выразили Федор Добронравов и Инна Королева.

Зеленский помог Ефремову

На Украине рассказали о связи вакцины и Годзиллы © pixabay Михаила Ефремова, на этой неделе победил на всероссийском конкурсе Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), приуроченном к 200-летию со дня рождения писателя Федора Достоевского.

Конкурс получил символическое название «Преступление и наказание», где «Евангелие от Федора» стал первым в номинации «Лучший монтаж». Награду Ефремов разделил со своим помощником и соавтором, заключенным Михаилом Зеленским, который тоже отбывает наказание в исправительной колонии №4 Белгородской области.

Новое испытание Зеленского

Другому Зеленскому — Владимиру, который сейчас работает президентом Украины, кажется, помощи ждать уже неоткуда. Даже бывшие коллеги и друзья-артисты встали против него стеной.

В частности, на днях ведущий Игорь Кондратюк оценил, насколько «правильной» была реакция главы государства на его петицию о тотальном запрете концертной деятельности россиян на Украине. По мнению шоумена, ответил Зеленский довольно формально, но впереди у него новый экзамен.

«Если в декабре действительно выступит (на Украине — ред.) [российский рэпер Василий Вакуленко] Баста, значит, моя петиция была пустым звуком для него (Зеленского — ред.), его окружения и всей нынешней власти. Представьте себе, что идет война на околицах Киева, стреляют танки, гибнут люди, а тут в клубе "Атлас" выступает Баста. Для меня это непостижимо. Я называю это извращением», — заявил Кондратюк.

«Сказочный депутат»

Госпереворот за $1 млрд: Зеленский рассказал о компромате на Ахметова © скриншот видео Офіс Президента України Владимира Зеленского, тоже те еще артисты. На днях депутат Верховной Рады (ВР) Украины от «Слуги народа» Василий Вирастюк продемонстрировал свое «истинное лицо», представ перед подписчиками в образе Капитана Америка.

«Сказочный депутат», «Вася, ну е-мое, ты зачем трусы на голову напялил?», «Ну и как тут не ржать? Послал же бог депутатов», «Господи, за какие грехи нам такое…? Откуда эти придурки берутся?», «Лучше б глаза мои этого не видели», — отреагировали украинцы.

Эд Ширан и «киевская грамота»

Пока одни граждане Украины сокрушались над странностями собственной власти, другие направили все свои силы на то, чтобы научить иностранцев «правильно» Киев любить.

В четверг, 25 ноября, британский певец Эд Ширан рассказал, что снял на улицах украинской столицы свой новый клип и поблагодарил жителей за гостеприимство, однако тут же «отхватил» от местных.

«Может быть, уже пора дать концерт в Киеве? Только Kyiv, а не Kiev», — написал один из пользователей, и после его комментария артист поправил свой пост.

Дымчатый арестант

А еще эта неделя стала необычайно богата на истории звездных украинских котов. Первый хвостатый прославился, когда в винницкую тюрьму ворвались сотрудники СБУ, чтобы взять местных сидельцев с поличным за мошенничество в сети. На снимках, опубликованных позже, пользователи заметили, что несмотря на происходящее в камере, маленький котенок остался абсолютно невозмутим.

«Вечер в хату», «Волю котикам!», «Кот — понятой!», «Это наркокурьер», «Он старший», «За что срок мотаешь, шерстяной?», «За клубочки нераспутанные», «К.О.Т. — коренной обитатель тюрьмы», — написали люди.

Известно, что дымчатого котенка изъяли у заключенных, которые подозреваются в сетевой афере с онлайн-магазинами и могут получить дополнительные сроки. К сожалению, имя кошачьего ребенка, «мотавшего срок» в тюрьме, так и осталось неизвестным.

Микки социализированный

Второй усатый, ставший героем недели на Украине, носит кличку Микки, модные наряды и ездит в детской коляске. Животное подобрала на улице педагог и жительница Житомира Наталья Зубарева.

В какой-то момент женщина решила провести эксперимент по воспитанию кота «как человека» и стала брать с собой хвостатого в магазины и кафе. В итоге Микки не только стал местной звездой, но и попал в Книгу Рекордов Украины как самый социализированный кот страны.

Степа и Бритни Спирс

Украинский кот Степан тоже «приемный», его подобрали на улице месячным котенком. Летом 2021 года он стал знаменитостью благодаря роликам в соцсетях. Усатый часто выглядит недовольным, как будто на себе испытал всю трагичность этого бренного мира. Хозяева животного решили использовать эту «фишку» и усадили Степу за стол, имитировав «скучную вечеринку».

Одну из них на днях увидела американская певица Бритни Спирс и репостнула фото хвостатого себе в Instagram. Артистке понравился снимок со Степой, по-хозяйски закинувшим лапу на стол, где стоит бокал красного вина, при этом выражение морды животного как будто говорит: «Чего смотришь? Наливай еще!».

В итоге за несколько часов на страницу Степана подписалось почти 15 тысяч человек, а в директ пришло около тысячи сообщений на разных языках.