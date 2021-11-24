Исторический опыт двух мировых войн наглядно демонстрирует: когда все вокруг шумят и угрожают друг другу, войны не начинаются. Просто воинственные милитаристы пугают общественность своих стран и таким образом отвлекают их от других актуальных внутренних проблем

Оба мировых побоища в 1914 и 1939 годах начались, когда все вокруг говорили о мире, подписывали мирные договора друг с другом, а предчувствие войны только висело в воздухе и о ней говорили лишь косвенные и на первый взгляд незаметные признаки. Назревшие же проблемы и противоречия превратили планету в пороховую бочку. И для мировых пожаров достаточно было двух незначительных и привычных провокаций — убийства австрийского эрцгерцога Фердинанда в Сараево и захвата немцами под видом поляков немецкой же радиостанции в городе Гляйвице. Владимир Скачко: кто он © https://vesti-ukr.com/

Сейчас ситуация в мире в высшей степени необычная, можно даже по-модному сказать, гибридная. Все громко, шумно кричат о войне, рассказывают о планах нападения, отражения атак и о своей победе, во всю костерят «врагов» и тем самым отвлекают свои народы от собственных возникших политических и социально-экономических проблем. Но параллельно и война по всем признакам стоит на пороге, потому что подготовку к ней уже практически никто не скрывает. И осталось только дождаться провокации, чтобы заполыхало. И не стало последней — ядерной — бойней, которая и покончит с историей человечества. Политолог Злобин объяснил, когда всему миру точно будет угрожать Третья мировая война © РИА Новости, Нина Зотина

Да, все может быть так глобально страшно и неутешительно. Но в первую очередь об этом должна задуматься Украина и ее нынешнее руководство, тоже принимающее активное участие в этом милитаристском вое. Потому что Украину не только втягивают в вону и готовят к ней, под завязку напичкивая всевозможным оружием и обещая всяческие помощь и содействие — войну готовят на ее территории и с участием украинцев, которых обрекли на участь главного пушечного мяса.

Только за последние два-три дня стало известно, что первый заместитель помощника госсекретаря США по Европе и Евразии Дерек Хоган сообщил, что его страна пристально следит за ситуацией вокруг Украины и ежедневно обсуждает украинскую повестку. На самом высоком уровне американского правительства и в офисе президента Джо Байдена. «Народ Украины не должен чувствовать себя одиноким. Это означает, что Соединенные Штаты стоят вместе с Украиной, чтобы защитить ее суверенитет и территориальную целостность», — сказал он во время мемориального мероприятия у памятника жертвам Голодомора 1932-1933 годов в Вашингтоне.

А параллельно, в придачу к уже поставленному вооружению и технике (турецким беспилотникам «Байрактар» и американским противотанковым ракетным комплексам (ПТРК) «Джавелин»), США снабдили Украину не только некими планами нападения России на ее территорию с трех-четырех направлений (из Белоруссии, Крыма, Воронежа и Ростова-на-Дону), но даже подогнали в Одессу два катера типа «Island», получившие гордые — да что там! — просто фантастические названия «Фастов» и «Сумы». И уже одно то, что доставило их судно «Ocean Grand» (в переводе, надеюсь, не нуждается), должно повергнуть всех врагов Украины, и в первую очередь «путинскую агрессивную Россию», буквально навзничь.

Катера передали в рамках материально-технической помощи США, и теперь они пройдут таможенный контроль в Одесском морском торговом порту, после чего их ожидает разгрузка, отбуксировка к местам базирования и подготовка к эксплуатации. Затем на бортах поднимут военно-морские флаги Украины и они «начнут свой боевой путь по обеспечению морской безопасности» в акваториях Черного и Азовского морей. Сами катера предназначены для патрулирования и поисково-спасательных операций в прибрежных водах. Там, где, по замыслу и разведданным американских и украинских стратегов-победителей, и гнездятся основные полчища путинских подводно-конных бурят и прочих псковских десантников числом не менее 100 тысяч. Польский политолог рассказал, при каких условиях из-за мигрантов может начаться война © REUTERS, Oksana Manchuk/BelTA

Но потомков гордых и непокорных укров особенно должно вдохновить, судя по всему, то, что по данным американского телеканала «CNN», катера прибыли побеждать на стороне Украины в рамках программы продажи другим государствам неиспользуемой военной техники и имущества («Excess Defense Articles program»). И помимо Украины, Вашингтон уже поставил катера «Island» и Украине в 2019 году, а также Грузии, Пакистану и Коста-Рике.

Да, сами американцы сознаются, что катера — устаревшие и им самим они уже на фиг не нужны. Но зато уровень партнерства каков? А безопасность в Черном и Азовском морях как выросла! Да что там, как говорится…

Параллельно тот же «CNN» в этот понедельник сообщил, что США рассматривают возможность отправки своих военных советников, а также дополнительного вооружения на Украину. К «Джавелинам» могут добавиться минометы, партия переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК) «Стингер», ранее закупленные американцами и изначально предназначавшиеся для афганской армии российские вертолеты Ми-17, систему ПРО «Железный купол» для защиты от ракет малой дальности и противокорабельные ракеты «Гарпун».

А вот буквально сегодня, 24 ноября 2021 года, стало известно, что профессор Института стратегических исследований Военного колледжа армии США Джон Дени в колонке для издания «Defense News» рассказал, что в случае пересечения российскими военными государственных границ Украины в Эстонию, Латвию, Литву, Польшу и Румынию будут направлены формирования Сил быстрого реагирования НАТО, что «успокоило бы население этих стран, означало бы солидарность всего Альянса и укрепило бы безопасность на востоке». Ага. Центральная многонациональная бригада численностью 5 тысяч человек может быть задействована менее чем за 48 часов, и уж она-то и погонит за Урал, назад в Бурятию 100 тысяч российских оккупантов, нарушивших неприкосновенную святость украинских границ. Евгений Сатановский: Вероятность войны между Западом и Россией - стопроцентная © РИА Новости, Григорий Сысоев

При этом чуть ранее агентство «Bloomberg» со ссылкой на несколько своих источников тоже сообщило, что представители администрации Байдена провели брифинг для европейских коллег, на котором озвучили свои опасения о возможной подготовке Россией вторжения на Украину. На основании какой-то секретной информации, которой владеют только США и которую Вашингтон европейским партнерам пока не раскрыл. Но попугал. И НАТО вроде бы взяла под козырек.

И хотя пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки еще 22 ноября сего года не стала комментировать сообщения, согласно которым США рассматривают возможность отправки вооружений на Украину («Мне нечего анонсировать относительно этого»), а только как бы предупредила Москву, что, дескать, «мы по-прежнему серьезно озабочены российской военной активностью и жесткими заявлениями относительно Украины, призываем Россию снизить напряженность», украинских воителей действия Америки безмерно вдохновили.

Во главе с новым министром обороны Алексеем Резниковым они дружно ломанулись в Вашингтон. И по итогам визита тот же Резников обрадовал сограждан: «Меня заверили в безусловной поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах признанных международным сообществом границ. И меня заверили, что проходят очень серьезные консультации между другими партнерами стран Альянса и ЕС о готовности предпринять очень решительные шаги, причем на опережение. Это касается и политических, и экономических шагов, и определенной помощи Украине….Везде звучит одинаковая фраза: мы посылаем очень серьезные сигналы, что прямое вмешательство на территорию Украины и агрессия со стороны РФ будет очень дорого стоить им, во всех измерениях понимания слова дорого».

Москва на все эти, как сейчас принято говорить, инвективы в свой адрес реагировала оперативно, но сдержано. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в понедельник, 22 ноября, только заявил, что Москва фиксирует исходящую от западных стран информационную кампанию с целью представить Россию как угрозу процессу урегулирования на Украине, и не исключил, что данная кампания является прикрытием «агрессивных помыслов, которые могут иметь место в Киеве». Война и мир: варианты разрешения кризиса на польско-белорусской границе © REUTERS, Oksana Manchuk/BelTA

Но все запомнили, что на прошлой неделе на расширенном заседании коллегии МИД России Владимир Путин поставил задачу — сделать так, «чтобы им (на Западе. — Авт.) в голову не пришло устроить нам на наших западных рубежах не нужный нам конфликт», и «добиваться предоставления серьезных долгосрочных гарантий обеспечения безопасности России». Помня, что партнеры легко отказываются от договоренностей.

И вот уже Россия сработала почти по известной шутке о том, что когда не прислушиваются к тому, что говорит Лавров, то придется слушать, что говорит Шойгу». Глава Минобороны России Сергей Шойгу во время диалога со своим китайским коллегой Вэй Фэнхэ действительно поведал, что угроза России-таки есть. Он рассказал, что американские самолеты и на западном и на восточном направлениях приближались к госгранице на расстояние в 20 км, отрабатывая при этом «вариант применения ядерного оружия против России». Но Россия все видит, и если надо, то ответит, сказал Шойгу. Причем так, что некоторые эксперты заговорили о том, что Москва и Пекин идут-таки к заключению некоего военно-политического договора о совместной обороне. То есть к тому, от чего Китай ранее всегда отказывался, не желая связывать себя любыми долгосрочными и опасными обязательствами.

Наряду с внешнеполитической доктриной Байдена о сдерживании России через помощь Украине и сдерживании Китая через помощь Тайваню, которая, по замыслу Вашингтона, должна и сплотить коллективный Запад под лидерством США, и мобилизовать сателлитов, якобы стремящихся к западной модели развития, все это возвращает и усиливает блоковое разделение планеты. И вряд ли способствует миру, если стороны до конца будут отстаивать интересы и реализовать свои цели и задачи.

И опасность для Украины в том, что именно ее США надумали использовать для решения своих и внутренних, и внешних проблем. «Маленькой победоносной войной» на внешнем контуре США надеются решить свои проблемы внутри страны: раскол общества, обнищание, экономическое падение, БЛМ и т. д. Эта же война с втягиванием в нее России решит и внешнеполитические проблемы США. С одной стороны, в политике мобилизует вокруг США весь коллективный Запад и надолго опустит новый железный занавес перед нею в Европе. В экономике профит США может быть еще более весомым — война с участием России надолго может прекратить экономическое сотрудничество с ЕС и навсегда откроет перед США и застолбит за ними европейский рынок энергоресурсов, раз и навсегда вытолкав с него российские нефть и газ. Например, война может не только остановить запуск «Северного потока-2» («СП-2»), против участников строительства которого США вели новые санкции, но и остановить поставки по другим маршрутам. А США на газовом рынке уже добились главного — они уравняли цены на свой сжиженный газ (СПГ) в Европе и в Азии, и им теперь все равно, куда гнать свои танкеры с СПГ. А Европа может лишиться возможности покупать более дешевый российский газ. Война возможна. Схватка США за Европу и Россию до последнего лимитрофа

Но и в Украине режим Зеленского тоже, увы, заинтересован в войне на внешнем контуре, потому что точно так же, как и в США, «отражение агрессии России» поможет-де решить внутренние проблемы. И отвлечь население от социально-экономических проблем (рост цен на все, от тарифов ЖКХ до продовольствия, пандемии коронавируса, обнищания, безработицы и т. д.). И мобилизовать своих сторонников в борьбе за власть — ввести военное положение и расправиться с оппонентами по одному или со всеми вместе под крики «Родина в опасности». В надежде на то, что внешние кураторы помогут тому, кто вернее и быстрее пойдет с ними на «бой с Путиным». А пока США типа с Украиной, но таких готовых на все дурачков — пруд пруди.

И что же может остановить военную эскалацию возможной войны? Увы, только страх, который может воззвать к здравому смыслу. А уже тот должен напомнить, что следующая мировая война будут ядерной. И последней. В самом плохом смысле этого слова.

И страх уже полезно работал: еще в 2014 году эскадренный миноносец ВМС США четвертого поколения «Дональд Кук» зашел в Черное море и приблизился к российским границам. Над ним очень низко пролетел российский бомбардировщик даже без бомб и ракет. Но этого хватило: экипаж был психологически деморализован, а в прессе появилась информация, что 27 моряков сначала побежали за памперсами и к корабельным психотерапевтам, а потом вообще написали рапорты об увольнении с флота. Сейчас на флот США, видимо, поступили новые усовершенствованные памперсы, раз американцы смело идут на провокации в том же Черном море. Но одна из таких выходок и может спровоцировать войну, к которой все, к сожалению, готово.