Заявление вице-премьера России, курирующего Крым, Марата Хуснуллина о том, что найденная вода под Азовским морем всё-таки пресная, научное сообщество восприняло с определённой долей недоверия

Из скважин под Азовским морем добыли воду для Крыма © РИА Новости, Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк Виктор Данилов-Данильян отмечает, что узнать химический состав добытой воды можно было менее чем за минуту. Вместо этого общественность узнаёт подробности «эксперимента» фрагментарно и неофициально на протяжении уже нескольких месяцев.

Прервал затянувшуюся интригу касаемо воды из-под моря, которой при положительных результатах исследований планируется напоить Крым, вице-премьер Хуснуллин. Он заявил о нескольких найденных под морем пластах с пресной водой, объём запасов которой, правда, пока узнать не удалось — из-за начавшегося сезона штормов работы отложили на 2022 год.

— У нас есть хорошие новости: вода под Азовским морем найдена. Найдено несколько пластов. Часть воды находится с примесью соли минерализованной, но последние пробы у нас уже есть — вода питьевая. Теперь мы ведём доразведку, какой объём, на каком расстоянии от берега. Сейчас, к сожалению, начались штормы, там специальная буровая платформа, которую мы специально перегнали для этих работ, думаю, что эта работа будет завершена в следующем году, — сказал Хуснуллин.

У побережья Крыма в Азовском море бурят скважину к пресной воде © РИА Новости, Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

— Чтобы проанализировать воду на минерализацию, нужно полминуты и прибор величиной с авторучку. Установить минерализацию воды можно было и на бурильной установке. Просто странно везти в Москву, когда рядом в Ростове-на-Дону есть главное заведение, занимающееся гидрохимией — Гидрохимический институт. В самом Крыму, в Симферополе и в Севастополе, есть университеты и другие организации, в которых всё это можно было бы сделать. Совершенно непонятное путешествие всего этого дела в Москву ничего кроме подозрения не внушает, — говорит учёный.

Минерализация воды определяется содержанием в ней растворенных веществ, уточняет научный руководитель Института водных проблем РАН. Допустимые показатели для пресной воды — не более 1 промилле. В то время как пробы, взятые на исследование в июле, по его информации, продемонстрировали превышение нормы в 10 раз. Ещё месяц назад Данилов-Данильян однозначно заявил: бурить дно Азовского моря не надо. По мнению учёного, это бессмысленная трата огромных денег, потому что пресная вода сегодня уже завтра в месте бурения станет солёной.

Аксенов рассказал, как Россия сможет вновь наполнить Северо-Крымский канал водой © РИА Новости, Макс Ветров / Перейти в фотобанк

А учитывая, что чёткой взаимосвязи между глубиной, «номером» пласта и уровнем минерализации нет, бурением и эксплуатацией одной скважины дело не обойдётся. Как отметил ранее заведующий кафедрой гидрогеологии Геологического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова, доктор геолого-минералогических наук, профессор Сергей Поздняков, чтобы напоить хотя бы 10% населения Крыма, придётся пробурить около полусотни таких скважин — это больше, чем нефтяных месторождений в Норвегии.

При этом ранее в правительстве заверили, что не будут экономить на водоснабжении Крыма. Идею с добычей пресной воды из-под дна Азовского моря первым озвучил президент в конце прошлого года.