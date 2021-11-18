Многие украинские аграрии этой осенью засеяли озимые совсем без удобрений. Причина — слишком высокие цены на минеральные удобрения. В производстве минеральных азотных удобрений основная составляющая — это природный газ (80% себестоимости)

Станислав Митрахович: На столе у российского руководства энергетическая кнопка от экономики Украины © из личного архива Станислава Митраховича

Таким образом, способствуя задержке запуска «Северного потока — 2», власти Украины фактически подрывают не только продовольственную безопасность своей страны, но и долгосрочные перспективы «аграрной сверхдержавы».

Директор Института зерновых культур Национальной академии наук Украины Владислав Черчель предупреждает о возможном неурожае в следующем году.

«Очень большая проблема будет со следующим урожаем, потому что многие хозяева посеяли озимую пшеницу без удобрений. И что будет весной, еще никто не может сказать. А удобрения подорожали очень сильно, и далеко не все аграрии имеют возможность купить их», — отмечает Черчель.

Международные аналитики прогнозируют, что дефицит удобрений в Европе составит около 9,2 миллиона тонн в год в действующем веществе (азот). Это огромный объем, который европейским потребителям придется каким-то образом замещать путем импорта продукции. Импорт может быть осуществлен из стран, имеющих доступ к дешевому газу и собственные производственные мощности.

Беда не приходит одна. Холодная зима в Европе грозит еще и голодом © РИА Новости, Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанк

Украине в год нужно около 1,7 миллиона тонн азотных удобрений. Украинский химпром может удовлетворить этот спрос, если бы не цена газа. На Украине за год цена на азотные удобрения выросла в 3 раза: стоимость аммиачной селитры украинского производства на уровне 23 000 грн/т, а карбамида — 28 000 грн/т (импортная продукция еще на 2-3 тыс грн дороже). Для сравнения: в РФ аммиачная селитра стоит около 22 000, но рублей, а не гривен за тонну.

Украинский рынок азотных удобрений представлен несколькими доминирующими игроками, среди которых самый крупный — заводы группы «Остхем» олигарха Дмитрия Фирташа и предприятие «Днепразот» Игоря Коломойского.

Без внесения достаточного количества азотных удобрений в почву Украина получит обвальное снижение урожайности основных производимых культур — пшеницы, подсолнечника и кукурузы. Это те культуры, которые культивируют большинство украинских аграриев, рассчитывая на их экспорт, но кукуруза и подсолнечник быстро истощают почву.

Основатель агрокомпании «Волынь-Зерно-Продукт» Евгений Дудка утверждает в интервью журналу «Форбс.юа», что аграрии вынуждены будут отказаться от кукурузы, если цены на газ к весне не упадут.

«В структуре расходов аграриев минеральные удобрения в среднем занимают 25-40%, Обычно весной фермеры сеют подсолнечник, кукурузу, пшеницу, ячмень, реже — сою и горох. Кукуруза самая затратная в плане удобрений. Если газовый кризис сохранится до весны, аграрии могут отказаться от кукурузы», — говорит украинский аграрий.

Он также отмечает, что цена газа сказывается не только на доступности минеральных удобрений — фермеры обычно еще и сушат урожай с помощью газа. Весной же, по словам Евгения Дудки, им придется, вероятно, переходить на дизельное топливо, если и оно не подорожает.

Генеральный директор ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса» (УКАБ) Роман Сластен связывает рост цен на минудобрения с нехваткой газа в Европе, а также с ограничениями на их экспорт, которые вводят многие страны.

«Дыра в балансе азиатских рынков по удобрениям лишь усилила бешеный рост цен на азотные удобрения. В результате даже страны, которые могли бы поставлять больше азотных удобрений на внешние рынки, начали ограничивать поставки тем или иным способом, чтобы сохранить преференции для аграриев внутри страны», — поясняет Сластен.

По его словам, украинские аграрии могут рассчитывать преимущественно на своего производителя удобрений и некоторых производителей из постсоветских стран.

«Конечно, есть определенные объемы поставок из Белоруссии, Грузии, Казахстана, Узбекистана, которые хотя бы в определенной степени улучшают конкурентную среду на рынке удобрений. Но заменить внутреннего производства они не смогут и, кстати, угрозы ему также не несут», — подчеркивает глава аграрной ассоциации.

В тоже время Союз химиков Украины предложил схему займа газа у правительства Украины для того, чтобы пройти зимний период без турбулентности и обеспечить посевную отечественными удобрениями, но реакции правительства Украины пока не последовало.

Из гигантов — в нищету. Что построили на Украине за минувшие 20 лет © коллаж Украина.Ру

Кроме того, на фоне резкого роста цен на мировых рынках РФ решила сама ограничить импорт минудобрений, позаботившись о своей продовольственной безопасности. Российское министерство сельского хозяйства в качестве долгосрочной меры по стабилизации цен на продовольствие предлагает также зафиксировать стоимость минеральных удобрений. Такое предложение содержится в письме, направленном 1 ноябре в аппарат правительства РФ. И в начале ноября правительство РФ ограничило экспорт азотных и сложных удобрений на период с 1 декабря 2021 года по конец мая 2022-го.

«На внутреннем рынке России цена на азотные минеральные удобрения, на химические удобрения в три, а то и в четыре раза ниже, чем на европейском рынке. Безусловно, это вызовет огромное желание у производителей уйти на премиальные рынки. Нам, конечно, нужно иметь это в виду и не допустить ни в коем случае сбоев в работе сельского хозяйства. Мы знаем и второй фактор: в связи с ростом цен на энергоносители и на газ, который является сырьем для удобрений, крупные европейские производители сокращают объемы производства почти наполовину», — заявил президент РФ Владимир Путин, комментируя решение об ограничении экспорта минудобрений.

На Украине же любые разговоры о заморозке цен встречают гневную критику со стороны западных кредиторов и СМИ местных олигархов, несмотря на последствия для экономики страны.

Как говорит Александр Захарчук, эксперт украинского Института аграрной экономики, при нынешней цене на удобрения первыми в стране пострадают малые, средние и семейные фермерские хозяйства, которые обрабатывают землевладения на 400-500 га и у которых ограничены средства на закупку удобрений. Как следствие, следует ожидать роста цен на продукцию.

«Ситуация угрожает продовольственной безопасности. Ведь проблема заключается не только в подорожании продуктов питания, но и в меньшем урожае, доходе, уменьшении валютной выручки и уплаченных государству налогов в агросекторе», — предупреждает Захарчук.

Минеральная «зрада». Будущее украинской аграрной сверхдержавы зависит от РФ © РИА Новости, Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк Порошенко, регулярно сталкивается то с нехваткой удобрений, то с нехваткой вагонов для вывоза зерна на экспорт, то с нехваткой локомотивов, то элеваторов, то сельхозтехники.

Помимо этого, экстенсивное сельское хозяйство и культивация таких культур, как кукуруза, подсолнечник и рапс, быстро ведет к ускоренной деградации почв, если их не удобрять.

«Содержание гумуса — ключевого показателя плодородия — за последние сто лет уменьшилось на 20%, и процесс продолжается. Все это не только снижает урожаи и наносит убытки аграриям, но и ставит под вопрос будущее государства, чье сельское хозяйство является сейчас локомотивом экономики. Есть конкретные причины такого состояния дел, и они состоят в способе ведения сельского хозяйства. В частности, в недостаточном внесении минеральных удобрений, что создает дисбаланс питания земли, а также в большом дефиците органических удобрений из-за упадка животноводства», — предупреждал ранее глава Государственной экологической инспекции Украины Андрей Малеванный.

Таким образом, нехватка минеральных удобрений и дорогой газ чреваты не только неурожаем в следующем году, но и подрывают сельское хозяйство Украины в долгосрочной перспективе. На первый взгляд, «энергетическая независимость» Украины, которую продвигают ее западные партнеры, и урожайность пшеницы — вещи не связанные, но это только на первый взгляд.