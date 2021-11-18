Украинские химпредприятия являются основными его потребителями. Однако рекордно высокие цены на газ останавливают их работу. Как следствие, аграрии лишаются удобрений, поэтому в следующем году на Украине могут быть рекордно низкие урожаи, что приведет к резкому росту цен на продовольствие и падению валютной выручки от экспорта.
Таким образом, способствуя задержке запуска «Северного потока — 2», власти Украины фактически подрывают не только продовольственную безопасность своей страны, но и долгосрочные перспективы «аграрной сверхдержавы».
Директор Института зерновых культур Национальной академии наук Украины Владислав Черчель предупреждает о возможном неурожае в следующем году.
«Очень большая проблема будет со следующим урожаем, потому что многие хозяева посеяли озимую пшеницу без удобрений. И что будет весной, еще никто не может сказать. А удобрения подорожали очень сильно, и далеко не все аграрии имеют возможность купить их», — отмечает Черчель.
Международные аналитики прогнозируют, что дефицит удобрений в Европе составит около 9,2 миллиона тонн в год в действующем веществе (азот). Это огромный объем, который европейским потребителям придется каким-то образом замещать путем импорта продукции. Импорт может быть осуществлен из стран, имеющих доступ к дешевому газу и собственные производственные мощности.
По этой же причине не только украинские аграрии отказываются от подорожавших удобрений. Без них сейчас засевают сою и бразильские фермеры, хотя, по оценкам экспертов, это приведет к падению урожайности на 30-50%, что вызовет дефицит и резкий рост цен на продукцию.
Украине в год нужно около 1,7 миллиона тонн азотных удобрений. Украинский химпром может удовлетворить этот спрос, если бы не цена газа. На Украине за год цена на азотные удобрения выросла в 3 раза: стоимость аммиачной селитры украинского производства на уровне 23 000 грн/т, а карбамида — 28 000 грн/т (импортная продукция еще на 2-3 тыс грн дороже). Для сравнения: в РФ аммиачная селитра стоит около 22 000, но рублей, а не гривен за тонну.
Украинский рынок азотных удобрений представлен несколькими доминирующими игроками, среди которых самый крупный — заводы группы «Остхем» олигарха Дмитрия Фирташа и предприятие «Днепразот» Игоря Коломойского.
Без внесения достаточного количества азотных удобрений в почву Украина получит обвальное снижение урожайности основных производимых культур — пшеницы, подсолнечника и кукурузы. Это те культуры, которые культивируют большинство украинских аграриев, рассчитывая на их экспорт, но кукуруза и подсолнечник быстро истощают почву.
Основатель агрокомпании «Волынь-Зерно-Продукт» Евгений Дудка утверждает в интервью журналу «Форбс.юа», что аграрии вынуждены будут отказаться от кукурузы, если цены на газ к весне не упадут.
«В структуре расходов аграриев минеральные удобрения в среднем занимают 25-40%, Обычно весной фермеры сеют подсолнечник, кукурузу, пшеницу, ячмень, реже — сою и горох. Кукуруза самая затратная в плане удобрений. Если газовый кризис сохранится до весны, аграрии могут отказаться от кукурузы», — говорит украинский аграрий.
Он также отмечает, что цена газа сказывается не только на доступности минеральных удобрений — фермеры обычно еще и сушат урожай с помощью газа. Весной же, по словам Евгения Дудки, им придется, вероятно, переходить на дизельное топливо, если и оно не подорожает.
Генеральный директор ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса» (УКАБ) Роман Сластен связывает рост цен на минудобрения с нехваткой газа в Европе, а также с ограничениями на их экспорт, которые вводят многие страны.
«Дыра в балансе азиатских рынков по удобрениям лишь усилила бешеный рост цен на азотные удобрения. В результате даже страны, которые могли бы поставлять больше азотных удобрений на внешние рынки, начали ограничивать поставки тем или иным способом, чтобы сохранить преференции для аграриев внутри страны», — поясняет Сластен.
По его словам, украинские аграрии могут рассчитывать преимущественно на своего производителя удобрений и некоторых производителей из постсоветских стран.
«Конечно, есть определенные объемы поставок из Белоруссии, Грузии, Казахстана, Узбекистана, которые хотя бы в определенной степени улучшают конкурентную среду на рынке удобрений. Но заменить внутреннего производства они не смогут и, кстати, угрозы ему также не несут», — подчеркивает глава аграрной ассоциации.
В тоже время Союз химиков Украины предложил схему займа газа у правительства Украины для того, чтобы пройти зимний период без турбулентности и обеспечить посевную отечественными удобрениями, но реакции правительства Украины пока не последовало.
Как сообщает издание «РБК-Украина», в Министерстве аграрной политики так и не смогли предоставить им комментарий по ситуации с запасами удобрений и последствиями этой проблемы для отрасли, попросив больше времени на подготовку ответа. Украинские аграрии пытаются давить на правительство, требуя допустить на рынок российские удобрения, но против этого резкого выступает украинская химическая промышленность.
Кроме того, на фоне резкого роста цен на мировых рынках РФ решила сама ограничить импорт минудобрений, позаботившись о своей продовольственной безопасности. Российское министерство сельского хозяйства в качестве долгосрочной меры по стабилизации цен на продовольствие предлагает также зафиксировать стоимость минеральных удобрений. Такое предложение содержится в письме, направленном 1 ноябре в аппарат правительства РФ. И в начале ноября правительство РФ ограничило экспорт азотных и сложных удобрений на период с 1 декабря 2021 года по конец мая 2022-го.
«На внутреннем рынке России цена на азотные минеральные удобрения, на химические удобрения в три, а то и в четыре раза ниже, чем на европейском рынке. Безусловно, это вызовет огромное желание у производителей уйти на премиальные рынки. Нам, конечно, нужно иметь это в виду и не допустить ни в коем случае сбоев в работе сельского хозяйства. Мы знаем и второй фактор: в связи с ростом цен на энергоносители и на газ, который является сырьем для удобрений, крупные европейские производители сокращают объемы производства почти наполовину», — заявил президент РФ Владимир Путин, комментируя решение об ограничении экспорта минудобрений.
На Украине же любые разговоры о заморозке цен встречают гневную критику со стороны западных кредиторов и СМИ местных олигархов, несмотря на последствия для экономики страны.
Как говорит Александр Захарчук, эксперт украинского Института аграрной экономики, при нынешней цене на удобрения первыми в стране пострадают малые, средние и семейные фермерские хозяйства, которые обрабатывают землевладения на 400-500 га и у которых ограничены средства на закупку удобрений. Как следствие, следует ожидать роста цен на продукцию.
«Ситуация угрожает продовольственной безопасности. Ведь проблема заключается не только в подорожании продуктов питания, но и в меньшем урожае, доходе, уменьшении валютной выручки и уплаченных государству налогов в агросекторе», — предупреждает Захарчук.
В современном мире уже невозможно быть житницей Европы или аграрным придатком западных стран без развитой промышленности и доступных энергоресурсов. Сейчас «аграрная сверхдержава», как назвал ее в свое время экс-президент Порошенко, регулярно сталкивается то с нехваткой удобрений, то с нехваткой вагонов для вывоза зерна на экспорт, то с нехваткой локомотивов, то элеваторов, то сельхозтехники.
Помимо этого, экстенсивное сельское хозяйство и культивация таких культур, как кукуруза, подсолнечник и рапс, быстро ведет к ускоренной деградации почв, если их не удобрять.
«Содержание гумуса — ключевого показателя плодородия — за последние сто лет уменьшилось на 20%, и процесс продолжается. Все это не только снижает урожаи и наносит убытки аграриям, но и ставит под вопрос будущее государства, чье сельское хозяйство является сейчас локомотивом экономики. Есть конкретные причины такого состояния дел, и они состоят в способе ведения сельского хозяйства. В частности, в недостаточном внесении минеральных удобрений, что создает дисбаланс питания земли, а также в большом дефиците органических удобрений из-за упадка животноводства», — предупреждал ранее глава Государственной экологической инспекции Украины Андрей Малеванный.
Таким образом, нехватка минеральных удобрений и дорогой газ чреваты не только неурожаем в следующем году, но и подрывают сельское хозяйство Украины в долгосрочной перспективе. На первый взгляд, «энергетическая независимость» Украины, которую продвигают ее западные партнеры, и урожайность пшеницы — вещи не связанные, но это только на первый взгляд.