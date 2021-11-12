На этой неделе были опубликованы свежие опросы социологических служб «Рейтинг» и «Социс», показавшие дальнейшее падение рейтингов президента и его политической силы. Вместе с тем неожиданный рост популярности наблюдается у несуществующей пока партии экс-спикера Дмитрия Разумкова.

«Слуга народа» теряет позиции: опубликован новый рейтинг партий © president.gov.ua

За экс-президента Петра Порошенко сейчас готовы отдать голос 14,5 процента, за Юрия Бойко — 11, за Юлию Тимошенко — 10,8, за Дмитрия Разумкова — 8,8, за Евгения Мураева — 6,4, за Игоря Смешко — 6,2, за Владимира Гройсмана — 5,7, за Олега Ляшко — 4, за Андрея Садового — 2,6, за Олега Тягнибока — 2,4, за Виталия Кличко — 1,7, за другого кандидата — 4,2.

Опрос также показал, что работой Зеленского на посту президента совершенно недовольны 36 процентов респондентов, а еще 29 процентов — скорее, недовольны (суммарно 65 процентов). Полностью удовлетворены его деятельностью лишь 6 процентов, а, скорее, довольны 27.

При этом недовольство другими органами власти у украинцев в целом еще больше: работа Офиса президента суммарно не устроила 72 процентов (устроила 22 процента), работа премьер-министра Дениса Шмыгаля не нравится 68 процентам, нравится — 18. Для Кабинета министров показатели — 80 и 16 процентов, соответственно, а для Верховной Рады — 83 и 14.

Параллельно наблюдается и снижение популярности президентской политической партии. За «Слугу народа» готовы голосовать 17,3 процента, тогда как две недели назад, по опросу «Рейтинга», таковых было 20,4 процента. «Евросолидарность» набрала бы 14 процентов (в конце октября было 15,8 процента), «Батькивщина» 12,2 процента (ранее — 10,8 процента). ОПЗЖ потеряла 1 процент — сейчас ее бы выбрали 11 процентов (в октябре 12).

Рейтинг Зеленского рухнул до исторического минимума © president.gov.ua

В районе проходного барьера в 5 процентов балансируют «Украинская стратегия Гройсмана», партия Мураева «Наши» и «Радикальная партия Ляшко», которые построены вокруг одного лидера, но фактически не имеют какой-либо партийной структуры на местах.

Опрос «Рейтинга» также показал, что идею роспуска парламента и назначение новых выборов поддерживают 58 процентов респондентов, тогда как 38 процентов — против. Почти такой же баланс относительно идеи отставки Кабмина (55 против 39 процентов). Однако президента Зеленского в отставку готовы отправить пока только 40 процентов (58 процентов против этой идеи), что несколько странно, учитывая, что этот же опрос показывает недовольство его работой у 65 процентов суммарно.

Проводившийся на этой же неделе соцопрос «Социса» тоже показал, что за месяц электоральная поддержка «Слуги народа» сократилась на 2,6 процента. Ей отдают предпочтение 16,6 процента (в предыдущем опросе «Социса» — 19,2 процентов).

За партию «Европейская Солидарность» готовы проголосовать 12,9 процента от всех. Другие партии: ОПЗЖ 8,6, «Батькивщина» 7,6, «Сила и Честь» 4,6, партия Дмитрия Разумкова 4,0, партия «Наши» 3,7. Другие партии имеют значительно меньшую поддержку.

По данным «Социса», за Зеленского ни при каких обстоятельствах не проголосуют 29,3 процента. В октябрьском опросе Центра Разумкова антирейтинг Владимира Зеленского составил 31,9 процента.

Опрос Киевского международного института социологии (КМИС) в тот же период октября показал, что уровень неодобрения деятельности президента Владимира Зеленского нарастает: 56,9 процента респондентов не нравится деятельность Зеленского, а 28,2 нравится. Еще 14,9 затруднились ответить.

Алексей Якубин о плутократах и будущем Разумкова и Зеленского © Facebook, Алексей Якубин

Зима еще не началась, а приход реальных холодов может утопить рейтинг президента и его политической силы еще глубже. Президент продолжает решать проблемы по привычке, оставшейся с его актерской карьеры — с помощью видео-посланий, где он трогательным голосом винит во всех бедах Россию и олигархов. Подобные послания, как и повторные обещания, действуют лишь до определенного момента, пока не превращаются в будничный медиа-фон. При дальнейшем падении рейтинга президента, к чему он относится весьма болезненно, будут нарастать попытки подавить СМИ и Telegram-каналы, которые критикуют нынешнюю власть. Однако нельзя исключать и попытку вернуть себе былую популярность с помощью какой-нибудь «маленькой победоносной войны», то есть вооруженной провокации.

Если за два месяца осени президент растерял почти 10 процентов своего рейтинга, то к весне у него может остаться лишь поддержка 10 процентов, что является критической цифрой для любого украинского президента. По мере падения его рейтинга, «Слуги народа» будут разбегаться в оппозицию, критиковать оттуда действующую власть за некомпетентность, чтобы вновь всплыть на политическом небосклоне либо в партии Разумкова, либо в иной новой политической силе, чей неожиданный взлет покажут соцопросы.