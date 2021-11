В среду, 10 ноября, пресс-секретарь делегации ЛНР в Трёхсторонней контактной группе Мария Ковшарь сообщила о намерении Украины закупить уголь в самопровозглашённой республике. Позже Украина обвинила Ковшарь в дезинформации. Но на самом деле Украина действительно могла поднимать вопрос поставок угля из ЛНР

По словам Марии Ковшарь, Украина запросила луганского угля во вторник, 9 ноября.

«Вчера на подгруппе по экономическим вопросам украинская сторона обратилась с просьбой обсудить вопрос коммерческих поставок электроэнергии и угля с Донбасса на Украину», — отметила она. Украина получит уголь от Польши, США и ЮАР - Минэнерго © РИА Новости, Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Министр иностранных дел ЛНР и полномочный представитель республики в Трёхсторонней контактной группе в Минске Владислав Дейнего сообщил, что и Луганск, и Донецк готовы обсуждать этот вопрос.

«Мы с пониманием отнеслись к этой проблеме, в особенности, учитывая тот факт, что это шаг к восстановлению социально-экономических связей, как это предписано Комплексом мер, и сегодня повторно подтвердили готовность рассмотреть такую возможность. Однако услышав это, представители Киева предпочли в ответ промолчать», — отметил Дейнего.

Однако украинская делегация в ТКГ утверждает: всё было совсем не так.

Луганск без угля?

Это Луганску нужен уголь, настаивает Украина. Именно так украинская делегация в Трёхсторонней контактной группе прокомментировала новости о том, что Киев попросил у Луганска уголь.

«На самом деле представители украинской стороны Подгруппы по социально-экономическим вопросам указали российской стороне на перспективы ухудшения социально-экономической ситуации как на подконтрольной территории Луганской области, так и на временно оккупированной», — указывалось в сообщении украинской делегации в ТКГ. На Украине ждут уголь из США © РИА Новости, Денис Петров / Перейти в фотобанк

Там утверждали: Россия прекратила поставки энергетического угля на Луганскую ТЭС.

«Эта станция вырабатывает тепло и электрику для подконтрольных районов и питает электроэнергией КП "Попаснянский районный водоканал", которое поставляет воду для наших граждан на временно оккупированных территориях», — сообщила украинская делегация.

По её словам, украинцы указали на недопустимость ухудшения положения граждан по обе стороны линии разграничения, что «прямо противоречит букве Нормандских и Минских соглашений».

«А дальше заработала машина российской пропаганды. Украинская делегация выражает надежду, что благополучие луганчан по обе стороны линии разграничения остаётся приоритетом для ТКГ», — подытожили на Украине.

Однако если и говорить о пропаганде, то, скорее, об украинской: поверить в то, что в Луганске не хватает угля для ТЭС, сложно. Так, ГУП ЛНР «Луганскуголь» объединяет в том числе и восемь угольных шахт. Да и если предположить, что в ЛНР закончился уголь, что республика может просить его у соседнего государства — не Украины и не России, но ДНР.

Сложно заподозрить Луганск и в желании «выстрелить себе в ногу», лишив «Попаснянский районный водоканал» электроэнергии и тем самым себя воды. Вода в республиках Донбасса — болезненный вопрос. Карасев описал, что будет с Украиной, когда закончится уголь © РИА Новости, Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Так, в конце октября глава ДНР Денис Пушилин заявил, что Украина пытается отрезать республики Донбасса от воды. Для этого ещё во времена президентства Петра Порошенко начали строить обводной канал. Он нужен, чтобы отрезать ЛНР и ДНР от воды из канала «Северский Донец — Донбасс».

«Здесь коррупция украинская играет в нашу пользу: деньги выделялись неоднократно, но воз и ныне там. Они продолжают рассуждать, продолжаются какие-то работы — больше для видимости, чем по факту. Но кто знает, когда у них возникнет чёткая задача, что это нужно реализовать. И водная блокада как метод борьбы с жителями Донбасса появится в инструментарии», — отмечал тогда Пушилин.

В общем, украинская версия событий не выдерживает никакой критики. Но что же тогда произошло на самом деле?

«Беритесь за ум»

Главред одесского издания «Таймер» Юрий Ткачёв выдвинул свою версию происходившего в ТКГ в эти дни.

«Коротко о ситуации по "закупкам угля в ЛНР". Украина обратилась к России с просьбой дать уголь, так как, мол, без электричества нечем будет запитать водопровод, который даёт воду и в ЛНР, и на подконтрольных Киеву территориях. В ответ получили предложение закупать уголь в ЛНР, которое оставили без ответа. Вот что было. Больше ничего не было», — написал он в своём Telegram-канале в ночь на 11 ноября.

В пользу его версии говорит и тот факт, что сама Украина испытывает значительный дефицит угля. Так, по состоянию на среду, 10 ноября, на 10 из 12 ТЭС не были соблюдены минимальные запасы угля. Об этом в тот же день сообщил глава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус.

«По данным министерства энергетики, по состоянию на 10 ноября гарантированные (минимальные) запасы угля не были соблюдены на 10 ТЭС. Из них — группа ДТЭК — 6 ТЭС (Кураховская, Ладыжинская, Добротворская, Бурштынская, Запорожская, Приднепровская), "Центрэнерго" — 3 ТЭС (Змиевская, Трипольская, Углегорская), "Донбассэнерго" — 1 ТЭС (Славянская). Соблюдение гарантированных запасов — это не "планы", это одно из условий лицензионной деятельности, которая, безусловно, должна выполняться, это правило, обязательное для выполнения каждой законопослушной компанией», — написал он в своём Τelegram-канале.

А его коллега — народный депутат от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко у себя в Telegram-канале привёл оперативную информацию о запасах угля и работе энергоблоков по состоянию на 10:00 (11:00 по Москве. — Ред.) 10 ноября. Юшков: Россия не наказывает Украину, ей просто нечем платить за российский уголь © РИА Новости, Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

«На Украине на складах — на 310,4 тыс. тонн меньше угля, чем критически необходимо. 62 энергоблока на ТЭС — не работают вообще! По состоянию на 10 ноября 2021 года на складах ТЭС и ТЭЦ находится 447,9 тыс. тонн угля. Это на 310,4 тыс. тонн ниже гарантированных запасов», — сообщил Гончаренко.

По его словам, на 15 украинских ТЭС эксплуатируются 26 из 88 энергоблоков мощностью 4,1 тыс. МВт. Из 62 неработающих блоков 25 не функционируют из-за отсутствия топлива.

Справиться с ситуацией украинцы пытались весьма нетривиальными способами. Так, среди прочего на ТЭС пытались жечь резину.

«Вчера выяснилось, что отдельные поставщики с согласия руководства «Центрэнерго» на склады Трипольской ТЭС завозят смесь из шламов (отходов обогащения угля) и 30% измельчённой автомобильной и тракторной изношенной резины. Дым темнее ночи. Конечно, всё это рассеивается в радиусе 35 км около станции и достигает Киева», — сообщил 26 октября народный депутат Украины Михаил Волынец.

Однако такой «креатив» украинцам, судя по данным Геруса и Гончаренко, не помог. Ситуацию усугубило то, что с 1 ноября Россия перестала поставлять на Украину энергетический уголь за исключением коксующегося.

В общем, сегодня Украине нужен уголь. Притом уголь любой. Ситуация настолько критическая, что не исключено, что Киев будет требовать уголь у республик Донбасса в том числе и угрожая перекрытием подачи воды. А это чревато гуманитарной катастрофой. Украина могла бы избежать столь критического положения согласившись на взаимодействие с ЛНР и ДНР. У Украины кончается уголь. Что ее ждет, кроме обещанных аварий и отключений © скриншот видео Gone With The Wind

Но переговорам Киев предпочитает силу. Так, в среду, 10 ноября, советник главнокомандующего Вооружённых сил Украины Валерия Залужного, бывший глава запрещённого в РФ «Правого сектора» Дмитрий Ярош призвал своих соратников быть готовыми к скорой войне.

«Обращаюсь к личному составу Украинской добровольческой армии (запрещённая в РФ экстремистская организация. — Ред.). Друзья и подруги, независимо от того, в каких партиях, общественных организациях, или ведете свой, отдельный от партийной политики и общественной активности, стиль жизни, призываю вас держать добровольческий строй. Не исключено, что в ближайшее время ваш военный, боевой, организационный, человеческий опыт и потенциал, ваша высокая мотивация и государственная позиции опять будут нужны нашей Матери-Украине!… Будьте готовы к защите государства!» — написал он в Facebook.

Примечательно, что похожий призыв Ярош делал летом 2013 года — за несколько месяцев до начала Евромайдана.