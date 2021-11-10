В связи с ухудшением эпидемиологической обстановки на Украине руководство Евросоюза рекомендовало не пускать украинских туристов, но каждая страна ЕС по-своему трактовала этот совет. Куда смогут ездить обладатели паспорта с тризубом — узнавала Украина.ру

Во вторник, 9 ноября Евросоюз официально объявил об исключении Украины из «зеленого списка», то есть из числа стран, граждане которых могут безопасно путешествовать в ЕС.

МИД Украины поспешил успокоить соотечественников: это лишь рекомендация руководства ЕС, а решение о введении ограничений для украинских туристов каждая страна будет вводить на своё усмотрение, полного закрытия границ, как было в прошлом году не предвидится, безвизовый режим тоже никто не отменяет. В Харькове не успевают сжигать тех, кто умер от коронавируса - Золотарев © РИА Новости, Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Это действительно так. В документе Совета Европы говорится, что туристические поездки, которые относятся к несущественным, подлежат временному ограничению, однако страны-члены ЕС могут отменять временные ограничения для полностью вакцинированных туристов.

Первые решения в свете исключения Украины из «зеленого списка» уже приняты. Открытыми для украинцев границы оставили:

Кипр (необходимо предоставить сертификат о полной вакцинации от Covid-19, причём признаётся и российский «Спутник V», или отрицательный ПЦР-тест перед въездом в страну и по прибытии) Эстония (для лиц, прошедших полную вакцинацию) Нидерланды (для полностью вакцинированных, в том числе не признанным во многих странах ЕС китайским препаратом CoronaVac, принимаются украинские сертификаты, сгенерированные в приложении «Дiя»; а с 13 ноября также потребуется предоставить отрицательный ПЦР-тест) Хорватия (необходимо предоставить документ, подтверждающий туристическую цель поездки; документ о получении 2 доз препаратов, признанных в ЕС; отрицательный ПЦР-тест либо экспресс-тест на антиген, либо справку о перенесённой болезни) Чехия (для полностью вакцинированных одной из признанных в ЕС препаратов — AstraZeneca, Moderna, Pfizer/BioNTech, Johnson & Johnson, Covishield — и перед въездом в страну нужно получить подтверждение, заполнив регистрационную форму)

Остальные члены Евросоюза не делали никаких заявлений после исключения Украины из «зелёного списка». В каждом государстве установлены свои требования к статусу вакцинации: перечень разрешенных вакцин, временной промежуток со дня получения последней дозы и вид документа, подтверждающего иммунизацию, — поэтому такая разница в правилах въезда для граждан Украины. Борьба с COVID-19: в Европе – четвертый вал пандемии, ВОЗ одобрила индийскую вакцину Covaxin, а Британия – первую таблетку от коронавируса

Самыми мягкими оказались Испания (въезд разрешен вне зависимости от наличия прививок и цели поездки, ПЦР-тест не требуют, нужно только заполнить анкету на сайте Министерства здравоохранения королевства для получения QR-кода; но после 14 ноября правила могут измениться), Австрия (можно приехать и непривитым, только придется соблюдать карантин, срок которого сократится при получении отрицательного ПЦР-теста, но как минимум 5 после приезда всё равно нужно провести на самоизоляции; признаны препараты BioNtech/Pfizer, AstraZeneca/Covishield, Janssen от Johnson & Johnson, Moderna, Sinopharm, Sinovac-CoronaVac), Венгрия (сертификат о вакцинации или отрицательный ПЦР-тест нужно только для прибывших самолётом Сертификата или отрицательного ПЦР-кода достаточно, чтобы посетить Италию (принимается в том числе сертификат, полученный через приложение «Дiя», а в случае с ПЦР-тестом придётся 5 дней провести на карантине, страна нуждается как в туристах, так и в украинских трудовых мигрантах), Португалию (признаются прививки препаратами AstraZeneca, Moderna, Pfizer-BioNTech, Johnson & Johnson, помимо ПЦР-теста можно сделать тест на антиген), Данию, Швецию (признаётся также вакцинация китайским CoronaVac), Норвегию (при отсутствии сертификата о вакцинации накануне поездки нужно пройти регистрацию, а по прибытии 10 дней провести на карантине, но его срок можно сократить, сдав ПЦР-тест на 3-й день), Францию, Германию (необходимо оформить медицинскую страховку, покрывающую весь срок пребывания, по ПЦР-тесту можно въехать только в случае неотложной необходимости), Польшу (требуется 10-дневная самоизоляция). Однако есть страны, где установлены строгие условия въезда граждан Украины. На Мальту без уважительных причин туристы с Украины приехать не могут, поскольку она включена в тёмно-красный список государств, откуда запрещено принимать путешественников вне зависимости от наличия прививок. Для посещения Мальты необходимо получить разрешение на въезд, предоставить отрицательный результат ПЦР-теста, заполнить анкету и соблюдать 14-дневный карантин. Болгария с 30 октября пускает только обладателей вида на жительство, но и они должны предоставить сертификат о полной вакцинации либо справку о перенесённом заболевании вместе с отрицательным результатом ПЦР-теста. 9 ноября посольство Украины в Бельгии сообщило о закрытии границ для украинских туристов, даже вакцинированных. Въезжать разрешили транзитным пассажирам, подданным королевства, их супругам и родителям, а также лицам, имеющим уважительные причины для пребывания в Бельгии. Требование о прохождении тестирования на коронавирус и соблюдении самоизоляции распространялось на всех, даже полностью вакцинированных лиц. Однако спустя несколько часов издание «Европейская правда» написало, что посольство Украины обратилось за разъяснениями к пограничной службе Бельгии из-за противоречивого характера информации на официальных ресурсах королевства, и выяснилось, что Брюссель не закрывал границу для украинцев: они могут въехать при наличии сертификата о вакцинации, приравненного к европейскому (в т.ч. украинского электронного, оформленного через приложение или сайт Дия), а также должны сдать ПЦР-тест в 1-й или 2-й день прибытия и на 7-й (если срок пребывания в стране больше недели), после получения отрицательного результата можно выйти с карантина. «Превращает рабочих в рабов». Почему ЕС оставит безвиз для Украины © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк На сегодняшний день в «зеленом списке» ЕС находятся 17 государств: Канада, Аргентина, Чили, Колумбия, Перу, Уругвай, Руанда, Намибия, ОАЭ, Саудовская Аравия, Катар, Бахрейн, Кувейт, Иордания, Южная Корея, Австралия, Новая Зеландия. Кроме того, граждан Китая смогут въезжать на территорию ЕС, если власти страны также отменят ограничения для туристов из ЕС. «Зеленый список» пересматривают каждые 2 недели с учетом эпидемиологической ситуации в мире. Чтобы Украина вернулась в этот перечень, она должна соответствовать нескольким критериям: не более 75 новых случаев коронавируса на 100 тысяч жителей за последние 14 дней; стабильная ситуация или тенденция к уменьшению количества новых случаев

не менее 300 тестов на 100 тысяч жителей, проведенных за предыдущие 7 дней

не более 4% положительных результатов среди всех проведённых тестов за последнюю недел

Тем временем Национальная академия наук Украины пришла к выводу, что страна прошла пик заболеваемости COVID-19 (за последние 10 дней количество положительных ПЦР-тестов сократилось на 15 процентов), чего нельзя сказать об уровне смертности от последствий коронавируса и занятости больниц.

«Наблюдаемая летальность осталась близка к 3 процента, однако летальность по госпитализациям обновила максимумы, достигнув 20%», — сообщили учёные.

В четверг, 9 ноября Украина обновила антирекорд по смертности от коронавируса — от COVID-19 умерли 833 человека, это максимальный показатель за весь период пандемии. При этом, по словам политолога Михаила Погребинского, реальные цифры намного выше — в официальную статистику включена только часть летальных случаев.

В тот же день директор Европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге ответил в интервью газете La Vanguardia на вопрос, который интересует миллионы людей по всему миру — когда закончится пандемия COVID-19, и мы вернемся к жизни без ограничений. Из-за чего на самом деле был митинг в Киеве. Врет ли украинская статистика о коронавирусе © коллаж Украина.Ру

«Как только наша система здравоохранения не будет перегружена из-за госпитализаций и смертей от ковида, то есть будет возможность оказывать те услуги, которые оказывались раньше, пандемия, возможно, превратится в эндемию. Мы должны научиться жить с вирусом», — заявил он.

По словам Клюге, вспышки вирусной инфекции происходят в мире из-за скептического отношения населения к вакцинации, а всего пару месяцев назад проблема заключалась в дефиците препаратов, и если тенденция не сменится, то к февралю 2022 года в Европе от COVID-19 могут умереть ещё около 500 тысяч человек.