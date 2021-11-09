Подписанный господином Зеленским «Закон об олигархах» должен вступить в действие спустя полгода после его опубликования. Удивительным образом эти грядущие шесть месяцев накладывается на большое количество памятных дат Евромайдана, усиливающийся энергетический кризис, неминуемый рост цен и тарифов

Константин Кеворкян: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов

Речь, разумеется, о законе № 1780-ІХ «О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический и политический вес в общественной жизни (олигархов)», который кратко называют «Законом об олигархах». Согласно ему, Совет Национальной Обороны и Безопасности составит списки олигархов, а его предложения о санкциях в отношении конкретных лиц вводит в действие президент. Олигархами будут считаться люди, которые участвуют в политической жизни страны, оказывают влияние на СМИ, имеют финансовое состояние свыше 2 млрд 270 млн гривен (практически весь украинский список «Форбс»). Их подвергнут ряду ограничений, например, в спонсировании партий или допуску к приватизации гособъектов, и даже контактирующие с ними чиновники отныне обязаны отчитываться, где и когда общались с этими «прокаженными».

Вопрос: будет ли прописанное в законе работать? Сейчас идёт война нервов, стороны повышают ставки и стращают друг друга, но украинский олигархат настолько привык к подобным игрищам, что именно их воспринимает за истинную жизнь. В результате закулисных и напряженных переговоров на Печерских холмах им могут даже что-то пообещать — лишь бы успокоить перед закланием. И американцы могут что-нибудь гарантировать — как гарантировали Януковичу во время Евромайдана. Однако продиктованный извне стратегический курс ныне действующего режима направлен на нейтрализацию украинского олигархата как фактора политической жизни.

Олег Царев: Между Зеленским и Ахметовым начинается война © РИА Новости, Нина Зотина

Не организовать в ближайшее время настоящего сопротивления власти было бы подобно самоубийству. И, похоже, некоторым гражданам — вроде самого богатого человека Украины Рината Ахметова — стало неуютно. «Даже появилась информация, что закон привел к персональной ссоре между Ахметовым и Зеленским», — в интервью российскому изданию «Коммерсантъ» обмолвился руководитель киевского Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко.

На принадлежащем Ахметову телеканале «Украина 24» на правительство была спущена с цепи целая свора «псов Майдана», от Арсена Авакова до Дмитрия Гордона. И это, разумеется, не осталось незамеченным обозревателями. Но большинство из них предполагают лишь обычную политическую игру на повышение ставок — продолжающихся торгов между крупным капиталом и властью, поиска взаимоприемлемого компромисса.

Возвращение Авакова. Угрожает ли экс-глава МВД Владимиру Зеленскому © avakov.com Медведчука или отстранение непотопляемого Авакова, протаскивание разорительного «Закона о земле» и реализация одиозного «Закона об образовании», обуздание многих националистических группировок и концентрация почти безраздельной власти в руках Зеленского.

Господину Зеленскому предстоит чрезвычайно сложное полугодие, но на крайний случай у него всегда есть неубиенный (по украинским меркам) способ отвлечении внимания: шумная провокация на Донбассе. С гиканьем пойти в атаку на сто метров и сразу убежать — пока не догнали; грохотать по всей линии фронта, но не доводить Россию до вмешательства. И, воспользовавшись грубой имитацией войны, закатить такую пропагандистскую истерику, чтобы любой задравший лапу на Главнокомандующего в разгар «сражения с агрессором» выглядел бы безусловным «агентом Кремля». За годы после госпереворота эти рефлексы у майданщиков натренированы до автоматизма. Не широкомасштабная война (грозящая крахом всей системы), а провокация, нивелирующая волю толпы к свержению власти.

Нынешние события нередко происходят исключительно в информационной сфере, а в случае Зеленского — это ещё один способ протянуть несколько недель до вступления в силу антиолигархического закона, если недовольный олигархат все-таки выйдет на тропу Майдана. В чем, на данный момент, существуют вполне обоснованные сомнения — торгаши живут сделками, а не революциями.

Да и западным кураторам менять абсолютно подконтрольного англосаксам Зеленского на связанного с фрондирующим олигархатом новичка, вроде Разумкова, было бы неразумно: зачем терять время и всё начинать сначала, если «Большая приватизация», богатства украинских олигархов и сама Украина к столу уже поданы.

Таким образом обозначены конкретные сроки достижения/недостижения договорённостей (6 месяцев), у заинтересованных сил есть возможности для бунта (реальные проблемы и символические даты), у ОП имеется вариант парирования этой угрозы силовым способом и эффективного переключения внимания общества (провокация на Донбассе). Зато после вступления в силу «Закона об олигархах» правила внутриполитической игры могут изменится кардинально — и вовсе не в пользу привычных хозяев украинской жизни.