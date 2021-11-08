За последний месяц два высокопоставленных американских чиновника - заместитель госсекретаря по политическим вопросам Виктория Нуланд и глава ЦРУ Уильям Бернс - в Москве заявили о необходимости предоставления Донбассу особого статуса в соответствии с Минскими соглашениями. Что скрывается за их словами - узнавала Украина.ру.

Глава ЦРУ Уильям Бернс по поручению президента США Джо Байдена посетил Москву почти неделю назад (2-3 ноября), но его визите продолжают обсуждать в Киеве. Хотя повестка касалась отношений Москвы и Вашингтона. На встрече с секретарем Совета безопасности Россия Николаем Патрушевым руководитель американского ведомства говорил о двусторонних отношениях, а с директором Службы внешней разведки РФ Сергеем Нарышкиным — о борьбе с международным терроризмом и межведомственное взаимодействие. «Россия давно бы перешла границу Украины». Киев опроверг слова Вашингтона и встал на сторону Москвы © РИА Новости, Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

В то же время, как сообщил 8 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с журналистами, Бёрнс пообщался по телефону с российским лидером Владимиром Путиным, речь шла о российско-американских отношениях, кризисной ситуации в дипломатической практике, региональных конфликтах и вопросах кибербезопасности.

«И на встрече президентов Путина и Байдена в Женеве в июне этого года, и в ходе недавних визитов замгоссекретаря США Виктории Нуланд и директора ЦРУ Бернса в ходе их контактов с российскими руководителями — на всех этих встречах и президент США, и его подчиненные прямо подтверждали необходимость выполнения Минских договорённостей, включая особый статус Донбасса», — заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

При этом он обратил внимание на изменение поведения Киева: в связи с кадровыми перестановками выросла «ястребиность» правительства Украины, в частности новый министр обороны Алексей Резников объявил, что Украина имеет право применять ударные беспилотники, будет продолжать это делать, а также призвал заменить Минские соглашения другим форматом, центральную роль в котором должны играть Соединенные Штаты.

«Если США объяснили бы господину новому министру обороны и всем другим членам киевского режима во главе с президентом Зеленским, что это позиция Вашингтона и ее нужно уважать, тем более что это и позиция Совета Безопасности ООН, я думаю, что решение украинского кризиса было бы ускорено существенно», — добавил Лавров. Венецианская комиссия считает, что Украина может не выполнять Минские соглашения © Facebook, Council of Europe / Facebook, Council of Europe / Перейти в фотобанк

Несмотря на то, что США имеют сильное влияние на президента Украины Владимира Зеленского, как говорил глава МИД РФ двумя неделями ранее по итогам встречи с участниками XVIII ежегодного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай», так же, как и на его предшественника Петра Порошенко, вряд ли одна лишь фраза «это позиция Вашингтона, поступайте вот так и никак иначе» сможет в сжатые сроки урегулировать внутриукраинский кризис — ситуация зашла слишком далеко.

Идеальные на бумаге, нереальные в действительности: какие они, Минские соглашения

При подписании Минских соглашений на их реализацию — прекращение огня, отвод тяжёлых вооружений от линии соприкосновения сторон для создания зоны безопасности шириной не менее 50 км под контролем наблюдателей ОБСЕ, обмен пленных по формуле «всех на всех», децентрализация власти и закрепление особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей в рамках конституционной реформы — отводился срок до 31 декабря 2015 года, однако на практике все оказалось не так.

Перемирия все равно нарушались, стороны обвиняли друг друга в начале обстрелов, возникали проблемы при согласовании списков на обмен, кроме того, Киев пытался изменить чётко прописанный порядок выполнения пунктов Минских соглашений: сначала передать под его контроль участок российско-украинской границы и только потом проводить выборы в Донбассе и решать вопрос о статусе региона, хотя все должно быть с точностью да наоборот, то есть внесение поправок в Конституцию Украины, закрепляющих на постоянной основе особый статус Донбасса, проведение местных выборов и в финале передача Киеву контроля над границей. Просто о сложном. Почему Донбасс вышел из состава Украины? © коллаж Украина.Ру

Для того, чтобы сдвинуть процесс с мертвой точки, нынешний президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, а тогда министр иностранных дел ФРГ, предложил в 2015 году формулу, впоследствии названную его именем: предоставить особый статус самопровозглашенным Донецкой и Луганской народным республикам (ДНР и ЛНР) на временной основе в день проведения местных выборов, а на постоянной основе — после опубликования отчета ОБСЕ, подтверждающего легитимность результатов голосования. Лидеры «нормандской четверки» одобрили ее в 2015 и 2016 годах, но потом Киев стал выдвигать дополнительные условия, из-за чего переговоры по этому вопросу сошли на нет, и возобновились только с приходом к власти Зеленского, но и это не помогло — «формула Штайнмайера» до сих пор не имплементирована в украинское законодательство.

Впрочем, попытки внести конституционные поправки в части децентрализации были предприняты, только закончились они плохо. В августе 2015 года депутаты Верховной Рады 265 голосами в первом чтении приняли соответствующий законопроект, внесенный Петром Порошенко и одобренный Венецианской комиссией. В это время на улице около здания начались беспорядки: радикалы под флагами Всеукраинского объединения «Свобода» и запрещенной в России экстремистской организации ОУН-УПА забросали яйцами, бутылками с водой, петардами и дымовыми шашками сотрудников правоохранительных органов и служащих Национальной гвардии, которых стянули для защиты здания Верховной Рады, депутатам пришлось выходить через подземный тоннель. В результате взрыва боевой гранаты, брошенной одним из митингующих, пострадал 141 человек, четверо нацгвардейцев погибли. Этот инцидент вызвал сильный резонанс в украинском обществе, и законопроект так и не приняли.

«Что касается закона, 8 из 11 статей в нем заморожены до проведения выборов в Донецке и Луганске. То есть потенциально вся юридическая база создана, не хватает только политической воли», — поясняет директор Украинского института политики Руслан Бортник. Каждый за себя. Децентрализация — мина замедленного действия для Украины

В сентябре 2019 года Зеленский распорядился завершить реформу по децентрализации власти на Украине и провести на новой административной основе местные выборы в 2020 году, однако сроки завершения реформы неоднократно переносились. В январе 2020-го президент отозвал и отправил на доработку поданным на рассмотрение Верховной Радой законопроект «О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно децентрализации власти)» (№2598), который предусматривал введение таких административно-территориальных единиц, как община, округ, область и Автономная Республика Крым (хотя полуостров больше 7 лет назад вошёл в состав РФ), создание окружных и областных советов и их исполкомов, а также института назначаемых главой государства префектов, которые будут уполномочены отменить акты местного самоуправления, не соответствующие Конституции. Этот проект подвергся критике со стороны Германии, Канады, ДНР и ЛНР, а Владимир Путин подчеркнул, что предлагаемые поправки не согласованы с неподконтрольными Киеву территориями Донбасса вопреки Минским договорённостям.

Согласно «Минску», особый статус Донбасса предусматривает право на языковое самоопределение жителей региона, создание народной милиции и амнистию всех участникам вооружённого конфликта.

Реальная децентрализация власти ставит перед руководством страны множество вопросов. В частности, как отметил председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук, относительно полномочий районных советов, процедуры их роспуска; будут ли территориальные общины обладать статусом юридического лица. Помимо правовых аспектов, есть вопросы о соблюдении прав человека: в контексте проведения децентрализации украинские политики и дипломаты выступали с совершенно дикими инициативами: от лишения жителей Донбасса возможности участвовать в выборах в течение определённого срока до насильственной украинизации (какое уж тут языковое самоопределение, согласно Минским соглашениям?).

Все поддерживают Минские соглашения, но каждый — свои

О поддержке особого статуса Донбасса в составе Украины тремя неделями ранее главы ЦРУ говорила заместитель госсекретаря по политическим вопросам Виктория Нуланд, причем тоже во время визита в Москву. Александр Рар: США и Европа опасаются возвращения России-империи и потому ведут борьбу за Донбасс © РИА Новости, Михаил Климентьев

«Скорее всего, слова Нуланд спишут на стандартную дипломатическую риторику. Действительно, такая позиция со стороны американских партнеров звучала и раньше. В свое время Байден в статусе вице-президента, выступая с трибуны Верховной Рады, говорил, что лучшая модель для государственного строительства в стране без слова «федерализм». Поэтому Киев это не удивляет. Посмотрим, последуют ли какие-то практические действия со стороны американцев», — сказал Бортник.

По словам обозревателя Московского центра Карнеги Константина Скоркина, Киеву будет очень сложно не идти на какие-либо уступки, когда за особый статус Донбасса выступают и США, и участники «нормандского формата» в лице Франции и Германии, хотя Зеленскому будет трудно реализовать это решение внутри страны.

«России приходится все больше брать Донбасс под свое крыло, соответственно, это тоже отражается на том, что Украина не стремится получить его обратно. Все стороны клянутся, что минский формат безальтернативен, но по факту у всех есть какие-то свои интересы, которые иногда не совпадают. То есть де-факто ЛНР и ДНР являются сторонниками Минских соглашений, но на самом деле они стремятся скорее к интеграции с Россией, чем с Украиной», — добавил он.

Киеву нужно сохранить Донбасс под своим полным контролем, без предоставления региону расширенных по сравнению с остальными полномочий, ведь Украина — это унитарное государство, поэтому особый статус ДНР и ЛНР для него это проигрыш. Народным республикам особый статус в составе Украины тоже не нужен — их цель состоит в получении независимости. Поэтому и согласие директора ЦРУ с тем, что Минские соглашения нужны, следует понимать с учетом интересов Вашингтона.