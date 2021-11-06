Иудушки украинской истории. Мазепа, Петлюра и Бандера торговали Украиной за власть

Президент Украины Владимир Зеленский скоро подойдет к своему «экватору», если хотите, Рубикону - половине президентского срока, после которого начнется спуск. С давно известным концом: либо историческое небытие, либо подготовка ко второму сроку. Реальная и официальная, а не тайная, как сейчас

И многие сегодня задаются вопросом, как же так получилось, что Зеленский, пришедший к власти с 73% поддержки, умудрился растерять свой фантастический рейтинг и может войти в историю как один из самых ненавидимых правителей Украины? Ответ прост: предшественники и соратники постарались. И непосредственные учителя из современности, и исторические образцы для подражания.

Однако о том, что Зеленский может предать такое огромное количество поверивших в него людей, можно было догадаться уже в августе 2019 года, через три месяца после инаугурации, когда в Киеве ко Дню независимости Украины была открыта выставка «Фактор свободы». Ее организаторами выступили Институт национальной памяти и Центр исследований освободительного движения под руководством небезызвестного и тогда еще не уволенного с должности Владимира Вятровича.

Все адекватные люди тогда недоумевали, но еще оправдывали Зеленского: дескать, молодой еще, не разобрался, руки не дошли, Вятрович — это отрыжка порохоботства Петра Порошенко. Однако все было глубже и символичнее на перспективу Зеленского: Вятрович приурочил свою выставку еще и к дням рождения Ивана Мазепы, Симона Петлюры и Степана Бандеры. Потому что, по его мнению, эти трое в разное время были создателями Украины и стали символом борьбы украинцев за свою независимость. А целые поколения настоящих украинцев называли «мазепинцами», «петлюровцами» и «бандеровцами». Те же, кто против, — не «справжние» (не настоящие) украинцы, а «враги украинской наZии». Да-да, именно так, Z необходимо, чтобы подчеркнуть свою прозападную проевропейскость.

Однако реальная, а не придуманная и мифологизированная история говорит от обратном: называться «мазепинцами», «петлюровцами» и «бандеровцами», конечно, можно, но вот быть ими — стремно, потому что весьма и весьма позорно.

Проследим же, как родоначальники указанных прозвищ «создавали и боролись» за независимость Украины.

Иван Мазепа (1639-1709) — гетман Войска Запорожского обеих сторон Днепра, который действительно объединил под своей властью Левобережную и Правобережную Украины и очень много сделал для экономического процветания этой территории. Но получилось это у него по двум причинам: с одной стороны, ослабла Речь Посполитая, изнывающая от нашествия Швеции и ее воинственного короля Карла XII. А с другой — он был верным и преданным вассалом московской царевны Софьи, а потом набирающего силу царя Петра I, к которым втерся в доверие и — как опытный царедворец и интриган, начавший карьеру еще при дворе польских королей, — был в чем-то даже наставником.

При Петре I тогдашняя Украина Мазепы действительно окрепла, и, может быть, именно это обстоятельство и подвигло гетмана на предательство. Мазепа предал Петра I и перешел на сторону Карла XII, который вторгся в Россию со стороны Речи Посполитой. Все для него закончилось во время битвы под Полтавой в 1709 году, когда русские наголову разбили шведов. Вот тогда-то из документов непосредственно вовлеченного в те события камергера Карла XII и участника Северной войны Густава Адлерфельда стало известно, что требовал за свое предательство московского царя «строитель Украины» Мазепа: «Вся Украина, включая княжества Северское, Киевское, Черниговское и Смоленское, должна вернуться под владычество Польши и оставаться под её короной, за что Мазепа награждается титулом князя и получает Витебское и Полоцкое воеводства с теми же правами, которые имеет герцог Курляндский в своей земле…». Мазепа на монете вытеснит бумажного гетмана © ruspekh.ru

То есть Мазепа не просто превращался в данника польского короля и союзника шведов, но и менял всю Украину на свое ЛИЧНОЕ герцогство, фактический майорат, на территории современной Белоруссии.

Петр I очень осерчал на предателя и в его честь выпустил первый Орден Иуды, а православная церковь наложила на предателя анафему. Сам Мазепа убежал вместе с раненным под Полтавой шведским королем в Молдавию и Турцию, стал никому не нужен и был заживо заеден до смерти вшами в городе Бандеры. Могилу его до сих пор ищут энтузиасты, а вот анафему с него снял в 2018 году Вселенский Патриарх Варфоломей по просьбе еще двух предателей украинско-российского единства — главы раскольничьей Украинской церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Филарета и президента Украины Петра Порошенко.

Симон Петлюра (1979-1926) — фактический руководитель-диктатор («головный отаман») Украинской Народной Республики (УНР), во главе прообраза украинского независимого государства, возникшего на обломках Российской империи после ее крушения в феврале-марте 1917 года.

Сам Петлюра стал «борцом за нэньку» в Москве, до 1914 года издавал там единственный украинский (кстати, русскоязычный) общественно-политический журнал в дореволюционной России «Украинская жизнь», а возглавленная им УНР просуществовала де-юре с 1918 до 1920 года, но де-факто никогда не распространялась на ту территорию Украины, на которую претендовала.

А виной тому был сам Петлюра, который для победы над большевиками из советской Украины сначала предлагал Франции установить протекторат над Украиной и его назначить верховным правителем. А потом, 21 апреля 1920 года, Петлюра от лица УНР заключил договор с Польшей о совместном походе на Киев.

Варшава в обмен на поддержку УНР потребовала установления границы между Польшей и Украиной по реке Збруч. То есть за власть Петлюры в Киеве к полякам отходили Галичина и Волынь.

После поражения большевиков в результате «чуда на Висле» в 1921 году был заключен Рижский договор Между Россией, Украиной, Белоруссией и Польшей, согласно которому уступки Петлюры были окончательно зафиксированы. Поляки получили украинских и белорусских (читай — российских имперских) земель даже больше, чем у них было после второго раздела Польши в 1793 году.

Галичину и Волынь Украина смогла вернуть в состав Украины только в 1939 году по воле советского лидера Иосифа Сталина. Самого же Петлюру за все его «художества» в 1926 году застрелил в Париже, как собаку, некто Самуил Шварцбад. На суде он заявил, что таким образом отомстил за еврейские погромы в Украине, и парижский суд его оправдал. А к могиле Петлюры в Париже на кладбище Монпарнас, облагороженной на деньги Украины, приходят патриоты и официальные делегации из Киева. Если есть время…

Степан Бандера (1909-1959) — руководитель Организации украинских националистов (ОУН). И все! Гражданин Польши Бандера, известный больше под именами Стефан, или Штефан, НИКОГДА не был гражданином страны, за которую он якобы так рьяно боролся. Ни гражданином УНР, ни — тем более! — УССР.

Но Бандера все же отстаивал самостоятельность Украины от Польши. Причем террористическими методами, за что и «наборолся» в Польше на смертную казнь. За убийство главы МВД этой страны Бронислава Перацкого. Смертную казнь потом заменили на пожизненное заключение, в котором Бандера и пребывал до оккупации и раздела Польши между гитлеровскими и советскими восками в 1939 году. Выйдя из тюрьмы, Бандера и его ориентированная на него часть ОУН (б — бандеровской) очень быстро нашли нового покровителя — гитлеровцев, которым и поклялись помогать устанавливать «новый порядок». В обмен на независимость Украины. Но какую!

Во Львове 30 июня 1941 года вожди ОУН(б) огласили «Акт провозглашения Украинской державы», в пункте 3 которого было сказано: «Вновь создающееся Украинское Государство будет тесно взаимодействовать с Национал-Социалистической Велико-Германией, которая под руководством своего Вождя Адольфа Гитлера создает новый порядок в Европе и в мире и помогает украинскому народу освободиться из-под московской оккупации. Украинская Национальная Революционная Армия, которая создается на украинской земле, будет бороться дальше совместно с союзной немецкой армией против московской оккупации за Суверенное Соборное Государство и новый порядок во всем мире…»

В июле того же года Бандера был арестован и посажен в тюрьму, а потом в концлагерь, а его соратники приступили к установлению немецкого «нового порядка», работая при гитлеровцах расстрельными командами, карателями, погромщиками. А их хозяева по-своему «восстановили независимость Украины» — разделили ее на «рейхскомиссариат «Украина» с центром в Ровно (а не в Киеве), «дистрикт (округ) «Галиция» в составе Польского генерал-губернаторства, Транснистрию с центром в Одессе и Северную Буковину под протекторатом Румынии, союзника Германии, и Таврию (с Крымом), где немцы планировали замутить свою колонию — Готию (Готенгау).

После поражения гитлеровской Германии Бандера и его ОУН переключились на новых хозяев — американские, британские и немецкие спецслужбы. И с их помощью вели подрывную деятельность против УССР и СССР до средины 50-х годов прошлого века. Якобы за независимость Украины.

Бандера же так и не попал в «нэньку», жил в подполье в Мюнхене под очень символичным псевдонимом Штефан Попель, фамилией, которая с немецкого переводится как «сопля» или «козявка из носа». В Мюнхене он и был убит по заданию НКВД СССР. Убит, кстати, бывшим националистом, который предал «вождя». Там же Бандера и похоронен. А могилу его периодически то приводят в порядок, то оскверняют краской или экскрементами.

Вот такие вот герои «борьбы за независимость». Очень разные, но есть в них и нечто общее — если проанализировать их методы и цели, то за личную власть они всегда норовили расплатиться Украиной, ее территориями. То с поляками, то с шведами, то с немцами. И всегда неудачно — не получали ни власти для себя, ни независимой Украины для ее народа.

И эта традиция, увы, продолжается сегодня, когда украинские правители нашли нового хозяина — коллективный Запад, ведомый США. И трагедия Украины даже не в том, что ее делали независимой не «патентованные герои-патриоты», а совсем другие люди, а в том, что и при новых хозяевах она продолжает терять.

Расплачиваться территориями за власть коллаборационистов и компрадоров, нанятых Западом и приведенных к власти в результате «цветных революций» и переворотов в 2004 и 2014 годах. В 2009 году первый «цветной» президент Виктор Ющенко расплатился с Западом шельфом у острова Змеиный в Черном море (там есть нефть и газ). В 2014 году и.о. президента Александр Турчинов «отпустил» Крым. С того же года президент Петр Порошенко начал стремительно терять Донбасс, а нынешний президент Владимир Зеленский рискует довершить этот процесс. И потерей суверенитета, и окончательной ее распродажей.