Covaxin стала восьмой вакциной, рекомендованной ВОЗ для экстренного применения. В процессе рассмотрения заявок на одобрение находятся еще более 10 вакцин, в том числе российские «Спутник V» и «Эпиваккорона»

В Европе от COVID-19 могут умереть ещё полмиллиона человек

Медведев: Пандемия показала, что Европа не едина перед лицом общей беды © РИА Новости, Екатерина Штукина / Перейти в фотобанк Ханс Клюге предупредил, что регион снова оказался в эпицентре пандемии коронавируса, и в ближайшие три месяца от COVID-19 там может погибнуть еще полмиллиона человек. Так, только на прошлой неделе в Европе было зарегистрировано более половины всех случаев заражений и почти половина всех смертей, которые произошли с начала пандемии.

В европейском регионе ВОЗ, который охватывает 53 страны и территории (включает также несколько стран Центральной Азии), сейчас зарегистрировано 78 миллионов случаев с момента первого заражения коронавирусом в Китае в конце 2019 года. Количество новых ежедневных случаев заболевания в этом регионе растет почти шесть недель подряд, а количество новых смертей в день — чуть более семи недель подряд: на данный момент это около 250 тысяч случаев и 3600 смертей в день.

Лидерами роста числа заражений и смертей стали Россия, Украина и Румыния. В России 4 ноября зафиксирован новый максимум смертности — 1195 летальных исходов, на Украине в тот же день от последствий заражения коронавирусом умерло 699 человек. Общее количество заражений на Украине превысило 3 миллиона человек, более 70 тысяч умерли с начала пандемии, сообщили в Министерстве здравоохранения страны. В Румынии же в четверг умерло 434 пациентов с COVID-19.

Ситуация в других странах региона также оставляет желать лучшего. Германия, крупнейшая экономика Европы, сообщила о более чем 35 тысячах новых заражений, — это самый высокий ежедневный прирост с начала пандемии. Власти ФРГ говорят о четвёртой волне COVID-19 в стране. В соседней Австрии число заражений также стремительно растет, власти вводят строгие ограничения для непривитых граждан. В Словакии 4 ноября зафиксировано 6713 новых случая коронавируса в день, что также является рекордом, а в Польше — 15,5 тысячи новых случаев, что является самым высоким показателем с апреля 2021 года.

Ситуация с COVID-19 в Европе ухудшается, число заражений вирусом вновь растёт, сказал 4 ноября представитель Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA) на брифинге в Брюсселе. Другой представитель агентства добавил, что ситуация «очень тревожная», важно продолжать вакцинацию. EMA не исключает, что Европа входит в четвертую волну распространения коронавируса.

ВОЗ одобрила экстренное использование индийской вакцины Covaxin

Всемирная организация здравоохранения 3 ноября одобрила экстренное применение индийской вакцины от коронавируса Covaxin. Об этом говорится в сообщении организации. «Сегодня ВОЗ опубликовала постановление об экстренном применении препарата Covaxin, который пополнил растущий список вакцин, одобренных ВОЗ для профилактики COVID-19», — сказано в нём.

Вакцина от коронавируса COVID-19 индийской компании Bharat Biotech по итогам третьей фазы клинических испытаний показала 77,8% эффективности против COVID-19 с выраженными симптомами. Против тяжелых форм заболевания эффективность составляет 93,4%, а против бессимптомных — 63,6%. Аналогичный процент эффективности препарат показал и против штамма «дельта».

Эксперты ВОЗ разрешили применять Covaxin всем лицам от 18 лет и старше. Вакцину рекомендуется вводить двумя дозами с интервалом в четыре недели. Организация пока не располагает достаточным объемом данных для оценки безопасности и эффективности иммунизации этим препаратом беременных женщин, организация собирается провести дополнительные исследования.

Covaxin зарегистрирован в 16 странах, в 50 государствах идет процесс одобрения вакцины. В самой Индии компания наладила производство вакцины на четырёх объектах, планирует расширяться и к концу 2021 года рассчитывает достичь годовой мощности производства в 1 миллиард доз. В ВОЗ подчеркивают, что вакцина из-за простых условий ее хранения очень хорошо подходит для стран с низким и средним уровнями доходов населения.

Решение ВОЗ позволит Covaxin быть принятой в большинстве стран мира. Одобрения этой вакцины, разработанной и произведенной в Индии, ждали многие граждане этой страны, планирующие поездки за границу. По информации Минздрава Индии, препаратом Covaxin привито около 12% общего числа индийцев, прошедших иммунизацию от COVID-19.

Covaxin стала восьмой вакциной, рекомендованной ВОЗ для экстренного применения в борьбе с пандемией коронавируса. В процессе рассмотрения заявок на одобрение находятся еще более 10 вакцин, в том числе российские «Спутник V» и «Эпиваккорона».

Великобритания одобрила таблетку от коронавируса

«Искать хлеб по супермаркетам». Коронавирус познакомил британцев с жизнью при социализме © AFP, Tolga Akmen

Молнупиравир был изначально разработан американской фармацевтической корпорацией Merck в партнёрстве с компанией Ridgeback Biotherapeutics как средство против гриппа. Министр здравоохранения Великобритании Саджид Джавид считает, что препарат сможет значительно помочь в борьбе с пандемией, в частности, спасти людей с хрупким здоровьем или плохо работающей иммунной системой. «Сегодня исторический день для нашей страны. Великобритания первой в мире одобрила антивирусный препарат против ковида, который можно принимать дома», — сказал Джавид. До сих пор препараты, облегчающие течение COVID-19, были доступны только в качестве уколов, они вводились внутривенно.

Задача препарата — нарушить генетический код коронавируса и таким образом помешать его распространению по телу человека. Он действует против одного из энзимов, который вирус использует для самовоспроизведения. Компания Merck утверждает, что таблетка будет такой же эффективной против всех новых вариантов COVID-19 — как уже существующих, так и тех, что могут появиться в будущем.

Британское агентство по регулированию лекарственных средств (MHRA) рекомендовало использование молнупиравира для пациентов, которые испытывают симптомы средней и легкой тяжести и имеют, по меньшей мере, один фактор риска — сопутствующее тяжелое заболевание, избыточный вес, пожилой возраст, диабет или проблемы с сердцем. Глава MHRA Джун Рэйн заявила, что таблетка — ещё одно терапевтическое средство, которое пополняет арсенал борьбы с COVID-19. Британия уже заказала 480 тысяч курсов препарата, которые должны быть поставлены до конца этого года.

Компания Merck первой провела клинические исследования таблетки против ковида, однако другие фармацевтические компании работают над похожими препаратами. В частности, корпорация Pfizer начала исследования сразу двух различных антивирусных таблеток, подобное лекарство также разрабатывает и швейцарская Roche.

Хроника вакцинации в России и в мире

Первым компонентом вакцины от COVID-19 в Москве привиты 5,25 миллиона человек, темпы вакцинации выросли более чем в 4 раза к началу октября, сообщила 4 ноября пресс-служба мэра и правительства Москвы. «По состоянию на 3 ноября вакцинировано: первым компонентом — 5,25 миллиона человек; вторым компонентом — 4,41 миллиона человек. Темпы вакцинации выросли более чем в 4 раза. Если в начале октября прививку делали 5 тысяч человек в сутки, то теперь — порядка 23 тысяч человек, из них около 7 тысяч — ревакцинация», — говорится в сообщении. В России полностью вакцинированы 48,3 миллиона человек (33% населения), получили хотя бы одну дозу вакцины 57 миллионов россиян (39%).

В Великобритании по состоянию на 1 ноября было введено в общей сложности 50 025 020 доз вакцины от коронавируса. Согласно данным Национальной службы здравоохранения, в Англии как минимум одну дозу получили 41 928 327 человек, в Шотландии — 4 320 370 человек, в Уэльсе — 2 446 430 человек, и в Северной Ирландии — 1 329 893 человек. Общее количество первых доз эквивалентно 87,0% людей в возрасте от 12 лет и старше в Великобритании, или 74,6% всего населения.

Администрация президента США Джо Байдена объявила 4 ноября, что вводит строгие требования к вакцинации против коронавируса, которые вступят в силу 4 января следующего года. Глава Белого дома потребовал, чтобы к этой дате в стране были вакцинированы сотрудники всех компаний, где численность персонала составляет более чем 100 человек, а также все медицинские работники и сотрудники государственных компаний. В общем сложности вакцинацию должны пройти 84 миллиона человек, что составляет примерно две трети рабочей силы в стране. После 4 января 2022 года к работе будут допускаться только люди с сертификатами о вакцинации или отрицательными тестами на коронавирус, которые нужно будет сдавать каждую неделю и за свой счет. Решение Байдена уже вызвало критику представителей Республиканской партии, которые назвали требование об обязательной вакцинации диктатурой.

При этом в тот же день в США началась вакцинация детей. 3 ноября Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США официально одобрили применение вакцины от коронавируса производства Pfizer/BioNTech для детей в возрасте от 5 до 11 лет. Власти Нью-Йорка уже предлагают по сто долларов детям от 5 до 11 лет, привившимся от COVID-19, об этом 4 ноября сообщил мэр города Билл де Блазио. Предполагается, что вакцинация детей в возрасте 5-11 лет снизит передачу COVID-19 в США на 8% в период с ноября по март 2022 года.

Жителям Нидерландов больше не будут предлагать вакцинироваться от коронавируса препаратом AstraZeneca. 3 ноября министр здравоохранения королевства Уго де Йонге в письме в Палату представителей сообщил, что вакцина почти не использовалась и с лета не было новых поставок. Возможность привиться ею имели только люди, родившиеся в 1960 году или ранее. По словам де Йонге, за последние недели только несколько человек записались на укол AstraZeneca. Люди, которые уже сделали первую прививку AstraZeneca и записались на вторую дозу, будут вакцинированы препаратом Pfizer. Кроме этого, 4 ноября стало известно, что Фармацевтическая компания AstraZeneca отозвала заявку на использование своей вакцины от коронавируса в Швейцарии.