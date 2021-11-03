На полях конференции в Глазго президент Украины Владимир Зеленский пообщался с американским коллегой Джо Байденом. Накануне этой встречи стало известно о консультациях, которые с июня ведут власти России и США, в том числе по украинскому вопросу

На 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26) в Глазго украинский лидер был занят не только вопросами экологии. На полях мероприятия Владимир Зеленский провёл переговоры со многими коллегами, в том числе с американским.

«Во время разговора Джо Байденом в Глазго обсудили ситуацию с безопасностью в Донбассе. США продолжают поддерживать территориальную целостность и реформы на Украине», — сообщил он в Twitter. Не вышел на сцену после Байдена: Зеленский неожиданно исчез на климатическом саммите в Глазго © president.gov.ua

Кроме того, президент Украины пообщался с госсекретарем Энтони Блинкеном, кроме напряженной обстановки в Донбассе речь шла о военно-оборонном сотрудничестве двух стран и вызовах в сфере энергетики. В рамках одобренного Байденом пакета военной помощи на сумму 60 миллионов долларов только в октябре Киев получил три партии вооружения и боеприпасов, в том числе противотанковые ракетные комплексы Javelin, высокотехнологичную и остродефицитную технику. Накануне бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин в эфире «Радио НВ» призвал власти договариваться с Вашингтоном о размещении на территории страны американских войск, хотя бы с учебными целями, например, американские пехотинцы могли бы обучать украинских где-нибудь в районе Мариуполя.

«Госсекретарь Блинкен подтвердил (на встрече с Зеленским. — Ред.) непоколебимую поддержку со стороны США суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины. Он поприветствовал шаги Украины по борьбе с коррупцией и подчеркнул, что вместе с союзниками и партнёрами США будут продолжать укреплять энергетическую безопасность Украины, в том числе за счет снижения рисков, связанных с трубопроводом «Северный поток — 2», — заявил официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс.

По словам заместителя председателя Совета Федерации Константина Косачева, можно было бы только порадоваться и за демонстрацию бескорыстной помощи США своим лояльным союзникам, и за потенциальное решение энергетических проблем Украины, если бы за этими декларациями следовало объявление о льготных или безвозмездных поставках американских газа и нефти либо, на крайний случай, предоставление финансовой помощи для закупки Киевом этих энергоресурсов в третьих странах. Только Блинкен и остальные американские чиновники, отмечает российский сенатор, поперхнулись бы от такой постановки вопроса — «с какой стати мы должны содержать и кормить эту страну?».

«Ну да, оснований и правда нет. Как их нет ни у России, ни у любой третьей страны — Украина ведь суверенна и должна сама отвечать за все, что происходит с ней. Но тут и возникает проблема. Заявление Блинкена на самом деле о том, что американцы продолжат принуждать нас, Россию, "укреплять энергобезопасность Киева" через продолжение транзита российского газа через Украину на невыгодных для нас условиях и по негодным, ненадежным и неэкологичным трубопроводам. То есть содержать и кормить Украину за российский счет», — пишет Косачёв на своей странице в Facebook. СМИ: Путин одной фразой обрушил цены на газ в Европе © POOL / POOL / Перейти в фотобанк

Однако у нашей страны, подчеркивает он, интерес давно уже в другом: обеспечить единое энергетическое пространство Европы с полноценным и равноправным участием России как производителя и поставщика энергоресурсов её надёжным и предсказуемым потребителям.

Для этого, в частности, и задумывался «Северный поток — 2». И тут стоит напомнить, что завершение строительства газопровода в обход Украины стало возможно именно благодаря США, а точнее — решению Байдена отказаться от дальнейшего санкционного давления на участников проекта, хотя для запуска его в эксплуатацию еще необходимо пройти процедуру сертификации. Тем не менее. Американский президент в ответ на упреки неоднократно говорил, что Вашингтон уже не смог бы помешать строительству «Северного потока — 2», а еще больше ссориться с Германией из-за этого не хочет. Однако Вашингтон все же пытался вставить палки в колеса — настоял на возможности введения санкций в случае, если Россия будет использовать газопровод в качестве оружия. Хотя Россия вообще не использует никакого оружия, как подчеркнул президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Российской энергетической недели. Несмотря на такой реверанс в сторону Украины в виде возможности введения санкций, в Киеве расценили одобрение Байдена на строительство «Северного потока — 2» как предательство.

Еще большим предательством Киев может расценить информацию газеты New York Times о тайных переговорах России и США (после переговоров Путина и Байдена в июне представители Белого дома трижды прилетали в Москву, кроме того, несколько встреч прошло в Финляндии и Швейцарии), одной из тем которых стала Украина (наряду с вопросами стратегической стабильности, контроля над вооружениями, кибербезопасности, а также ситуации в Афганистане, Центральной Азии и на Ближнем Востоке). Как пояснил источник издания в американской администрации, и США, и Россия считают, что диалог необходим как минимум для того, чтобы напряжённость в двусторонних отношениях не вышла из-под контроля.

«Факт тайных переговоров несет в себе определённые вызовы и угрозы для украинской власти. И именно что о чём-то могут договориться по Украине. Сам факт этих переговоров говорит о том, что украинскую проблему отставляют в сторону — ради интересов, касающихся конкуренции с Китаем, мировой торговли, противодействию ковиду и национальных интересов по усилению США и России. А также факт переговоров говорит о категорическом изменении политической реальности, в которой существует наше политическое пространство, в том числе Украина. Говорит о том, что Запад пытается отойти от конфронтации с Россией, разочаровался в возможности изменения режима внутри России и пытается найти условия для холодного мира, в том числе часто и ценой Украины, как это показывает ситуация вокруг «Северного потока — 2», — считает директор Украинского института политики Руслан Бортник. Тупик Зеленского. Власть маневрирует между олигархии и Западом

Важность отсутствия конфронтации между Россией и США как двумя ядерными державами понимают во всем мире, но быстрой нормализации отношений не ждет никто — слишком много серьёзных противоречий накопилось за последние годы. По словам профессора Чикагского университета, члена клуба «Валдай» Джона Миршаймера, даже если бы президент Байден хотел резко изменить ситуацию к лучшему, ему пришлось бы приложить огромные усилия, поскольку русофобские настроения в США очень сильны, а ему сейчас нужно направить все силы на решение более приоритетных проблем, в том числе внутриполитических.

«На мой взгляд, основную ответственность за плачевное состояние двусторонних отношений с Россией несут США. Я не думаю, что на русских лежит такая же вина. США должны быть заинтересованы в нормализации отношений с Россией. Россия — это не Советский Союз, и мы не в 1947 году. Нам не надо начинать новую холодную войну. Россия, в отличие от СССР, не пытается подчинить себе всю Европу, и США сейчас не нужно, как в прошлом веке, сдерживать её. Мы живём уже в совершенно другом мире. Главный вызов, главная угроза для США сегодня — это Китай. Союз России и Китая — не в наших интересах», — заявил американский политолог в интервью изданию «Коммерсантъ».

В числе причин ухудшения российско-американских отношений эксперт назвал расширение НАТО на Восток, цветные революции в Грузии и на Украине, стремление многих стран в эпоху однополярного мира вести себя так, как хотят в Вашингтоне.

«Байден должен сказать Путину, что с расширением НАТО покончено, Грузия и Украина не станут членами альянса. Более того, Байден мог бы дать понять Путину: он понимает, что у России есть важные стратегические интересы в Восточной Европе. Восточная Европа — это задний дворик России. Конечно, Россию очень заботит баланс сил в Восточной Европе. Это ведь прямо за её порогом. Если бы Байден дал понять Путину, что он это принимает во внимание, это бы очень хорошо сказалось на двусторонних отношениях. Кстати, я считаю, что, если бы США четко заявили, что Грузия и Украина не войдут в НАТО, это было бы хорошо и для самих этих стран», — заявил Миршаймер.